Top.Mail.Ru
Ящик для инструментов DEKO DKTB37 купить с доставкой в Москве
КотоФото
Найти
Статус заказа
Товар добавлен в корзину
Корзина
Избранное Избранное
Каталог товаров
Каталог товаров
 

Ящик для инструментов DEKO DKTB37

Отзывы(0)
Добавить в избранное Поделиться
Ящик для инструментов DEKO DKTB37 - фото 1
Ящик для инструментов DEKO DKTB37 - фото 2
Ящик для инструментов DEKO DKTB37 - фото 3
Ящик для инструментов DEKO DKTB37 - фото 4
Ящик для инструментов DEKO DKTB37 - фото 5
Ящик для инструментов DEKO DKTB37 - фото 6
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
Характеристики
Тип товара
Ящик для инструментов
  • Ящик для инструментов DEKO DKTB37 - фото 1
  • Ящик для инструментов DEKO DKTB37 - фото 2
  • Ящик для инструментов DEKO DKTB37 - фото 3
  • Ящик для инструментов DEKO DKTB37 - фото 4
  • Ящик для инструментов DEKO DKTB37 - фото 5
  • Ящик для инструментов DEKO DKTB37 - фото 6
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
-18%
1 900 руб.  2 331 руб. 
Начислим 31 КэтКоинов
В наличии
Код товара: 568465
Доставка в Москве
Загружаем...
Самовывоз в Москве
Загружаем...
Добавить в корзину
Ящик для инструментов DEKO DKTB37
1 900 руб. -18%
2 331 руб.
  • Гарантия производителя
  • Безопасный возврат 14 дней

Характеристики

Бренд
DEKO
Тип товара
Ящик для инструментов
Размеры в упаковке, см
44х34х16
Вес, кг.
1.85

Описание товара Ящик для инструментов DEKO DKTB37

Ящик для инструментов DEKO DKTB37 представляет собой удобный вместительный контейнер для хранения инструментов и аксессуаров. Ящик выполнен из прочного пластика. Удобная рукоятка с выемками для пальцев снижает усталость ладони. Прочные металлические замки препятствуют внезапному открыванию ящика и утере инструмента. Качественное исполнение гарантирует долгий срок службы изделия.



Смотрите также: Автомобильный инструмент, Биты и адаптеры, Верстаки и столы, Гвоздодеры, Защитные очки, маски и каски, Кельмы и мастерки, Кусачки и бокорезы, Малярные валики, Молотки-гвоздодеры, Мультитулы, Наборы инструментов, Ножи складные, Ножи строительные, Обдирочный инструмент, Отвертки, Паяльники, Пилы ручные, Плоскогубцы и пассатижи, Подъемники для плитки и листовых материалов, Разводные ключи, Системы выравнивания плитки, Системы хранения и транспортировки, Стеклодомкраты, Столярно-слесарный инструмент, Тиски, Трубные ключи, Шприцы для выдавливания герметиков

Отзывы о товаре Ящик для инструментов DEKO DKTB37




Магазины и пункты выдачи в Москве


Курьерская доставка в Москве

Похожие товары

Характеристики
Бренд
DEKO
Тип товара
Ящик для инструментов
Описание
Ящик для инструментов DEKO DKTB37 представляет собой удобный вместительный контейнер для хранения инструментов и аксессуаров. Ящик выполнен из прочного пластика. Удобная рукоятка с выемками для пальцев снижает усталость ладони. Прочные металлические замки препятствуют внезапному открыванию ящика и утере инструмента. Качественное исполнение гарантирует долгий срок службы изделия.


Смотрите также: Автомобильный инструмент, Биты и адаптеры, Верстаки и столы, Гвоздодеры, Защитные очки, маски и каски, Кельмы и мастерки, Кусачки и бокорезы, Малярные валики, Молотки-гвоздодеры, Мультитулы, Наборы инструментов, Ножи складные, Ножи строительные, Обдирочный инструмент, Отвертки, Паяльники, Пилы ручные, Плоскогубцы и пассатижи, Подъемники для плитки и листовых материалов, Разводные ключи, Системы выравнивания плитки, Системы хранения и транспортировки, Стеклодомкраты, Столярно-слесарный инструмент, Тиски, Трубные ключи, Шприцы для выдавливания герметиков
Самовывоз
Доставка
Отзывы


Ящик для инструментов DEKO DKTB37 - данный товар вы можете купить по цене 1900 руб. в интернет-магазине КотоФото. Характеристики, описание товара, фото и цена представлены на карточке товара. Заказать товар вы можете по телефону 8(495)137-52-98 в Москве.
Информация о технических характеристиках, комплекте поставки, стране изготовления и внешнем виде товара носит справочный характер и основывается на последних доступных к моменту публикации сведениях.
Для согласования условий договора и наличия доступных для заказа товаров с вами свяжется оператор.
Загрузка...
Загрузка...