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Ящик для инструмента Зубр Профессионал Модуль-25 38165-25 купить с доставкой в Москве
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Ящик для инструмента Зубр Профессионал Модуль-25 38165-25

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Ящик для инструмента Зубр Профессионал Модуль-25 38165-25 - фото 1
Ящик для инструмента Зубр Профессионал Модуль-25 38165-25 - фото 2
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
Характеристики
Тип товара
Ящик для инструментов
Комплектация
ящик
Материал
пластик
Количество отделений
1
  • Ящик для инструмента Зубр Профессионал Модуль-25 38165-25 - фото 1
  • Ящик для инструмента Зубр Профессионал Модуль-25 38165-25 - фото 2
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
2 970 руб. 

Товар временно отсутствует в продаже

Код товара: 270057
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Характеристики

Бренд
ЗУБР
Тип товара
Ящик для инструментов
Комплектация
ящик
Материал
пластик
Количество отделений
1
Страна производитель
Китай
Размеры в упаковке, см
45х31х25
Вес, кг.
2.58

Описание товара Ящик для инструмента Зубр Профессионал Модуль-25 38165-25

Система хранения и транспортировки ЗУБР представляет собой надежный и практичный ящик для инструментов, который станет отличным решением для профессиональных мастеров и домашних умельцев. Вес ящика составляет 2,38 кг, что обеспечивает оптимальное сочетание легкости и прочности для удобной транспортировки. Ящик выполнен из высококачественного пластика, что гарантирует его долговечность и устойчивость к механическим повреждениям и воздействию внешней среды. Благодаря этому выбору материала, изделие обладает отличной устойчивостью к износу и обеспечивает долгий срок службы. Система хранения ЗУБР оснащена одним вместительным отделением, что позволяет удобно разместить и упорядочить необходимые инструменты и аксессуары, обеспечивая к ним быстрый и легкий доступ при работе. Компактные размеры и эргономичный дизайн делают его идеальным выбором как для хранения дома, так и для мобильного использования на различных рабочих площадках. Бренд ЗУБР славится своим вниманием к качеству и надежности продукции, что делает этот ящик для инструментов отличным выбором для тех, кто ценит функциональность и долговечность.



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Отзывы о товаре Ящик для инструмента Зубр Профессионал Модуль-25 38165-25




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Характеристики
Бренд
ЗУБР
Тип товара
Ящик для инструментов
Комплектация
ящик
Материал
пластик
Количество отделений
1
Страна производитель
Китай
Описание
Система хранения и транспортировки ЗУБР представляет собой надежный и практичный ящик для инструментов, который станет отличным решением для профессиональных мастеров и домашних умельцев. Вес ящика составляет 2,38 кг, что обеспечивает оптимальное сочетание легкости и прочности для удобной транспортировки. Ящик выполнен из высококачественного пластика, что гарантирует его долговечность и устойчивость к механическим повреждениям и воздействию внешней среды. Благодаря этому выбору материала, изделие обладает отличной устойчивостью к износу и обеспечивает долгий срок службы. Система хранения ЗУБР оснащена одним вместительным отделением, что позволяет удобно разместить и упорядочить необходимые инструменты и аксессуары, обеспечивая к ним быстрый и легкий доступ при работе. Компактные размеры и эргономичный дизайн делают его идеальным выбором как для хранения дома, так и для мобильного использования на различных рабочих площадках. Бренд ЗУБР славится своим вниманием к качеству и надежности продукции, что делает этот ящик для инструментов отличным выбором для тех, кто ценит функциональность и долговечность.


Смотрите также: Автомобильный инструмент, Аппараты для сварки труб, Верстаки и столы, Защитные очки, маски и каски, Кельмы и мастерки, Кусачки и бокорезы, Малярные валики, Мультитулы, Наборы инструментов, Ножи складные, Ножи строительные, Обдирочный инструмент, Отвертки, Паяльники, Пилы ручные, Плоскогубцы и пассатижи, Подъемники для плитки и листовых материалов, Системы выравнивания плитки, Системы хранения и транспортировки, Стеклодомкраты, Столярно-слесарный инструмент, Шприцы для выдавливания герметиков
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