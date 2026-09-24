Ящик пластиковый для инструментов ЗУБР МОДУЛЬ-15, 440 х 310 х 150 мм, (17?), размер L, Профессионал (38165-15)
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
Характеристики
Тип товара
Ящик для инструментов
Комплектация
ящик, упаковка
Материал
пластик
Количество отделений
1
Ширина, см
31
Высота, см
15.1
Длина, м
44.3
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
2 510 руб.
В наличии
Код товара: 722388
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2 510 руб.
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Характеристики
Бренд
Тип товара
Ящик для инструментов
Комплектация
ящик, упаковка
Материал
пластик
Количество отделений
1
Ширина, см
31
Высота, см
15.1
Длина, м
44.3
Габаритные размеры), см
31x15.1x44.3
Страна производитель
Китай
Размеры в упаковке, см
45х31х15
Вес, кг.
1.82
Описание товара Ящик пластиковый для инструментов ЗУБР МОДУЛЬ-15, 440 х 310 х 150 мм, (17?), размер L, Профессионал (38165-15)
Ящик пластиковый для инструментов ЗУБР МОДУЛЬ-15, 440 х 310 х 150 мм, (17?), размер L, Профессионал (38165-15)
Смотрите также: Автомобильный инструмент, Аппараты для сварки труб, Верстаки и столы, Защитные очки, маски и каски, Кельмы и мастерки, Кусачки и бокорезы, Малярные валики, Мультитулы, Наборы инструментов, Ножи складные, Ножи строительные, Обдирочный инструмент, Отвертки, Паяльники, Пилы ручные, Плоскогубцы и пассатижи, Подъемники для плитки и листовых материалов, Системы выравнивания плитки, Системы хранения и транспортировки, Стеклодомкраты, Столярно-слесарный инструмент, Шприцы для выдавливания герметиков
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Бренд
Тип товара
Ящик для инструментов
Комплектация
ящик, упаковка
Материал
пластик
Количество отделений
1
Ширина, см
31
Высота, см
15.1
Длина, м
44.3
Габаритные размеры), см
31x15.1x44.3
Страна производитель
Китай
Ящик пластиковый для инструментов ЗУБР МОДУЛЬ-15, 440 х 310 х 150 мм, (17?), размер L, Профессионал (38165-15)
Смотрите также: Автомобильный инструмент, Аппараты для сварки труб, Верстаки и столы, Защитные очки, маски и каски, Кельмы и мастерки, Кусачки и бокорезы, Малярные валики, Мультитулы, Наборы инструментов, Ножи складные, Ножи строительные, Обдирочный инструмент, Отвертки, Паяльники, Пилы ручные, Плоскогубцы и пассатижи, Подъемники для плитки и листовых материалов, Системы выравнивания плитки, Системы хранения и транспортировки, Стеклодомкраты, Столярно-слесарный инструмент, Шприцы для выдавливания герметиков
Смотрите также: Автомобильный инструмент, Аппараты для сварки труб, Верстаки и столы, Защитные очки, маски и каски, Кельмы и мастерки, Кусачки и бокорезы, Малярные валики, Мультитулы, Наборы инструментов, Ножи складные, Ножи строительные, Обдирочный инструмент, Отвертки, Паяльники, Пилы ручные, Плоскогубцы и пассатижи, Подъемники для плитки и листовых материалов, Системы выравнивания плитки, Системы хранения и транспортировки, Стеклодомкраты, Столярно-слесарный инструмент, Шприцы для выдавливания герметиков
Ящик пластиковый для инструментов ЗУБР МОДУЛЬ-15, 440 х 310 х 150 мм, (17?), размер L, Профессионал (38165-15) - этот товар вы можете купить в интернет-магазине КотоФото по цене 2510 руб. Фото, цена на товар и описание размещены на карточке товара. Заказать товар вы можете по телефону 8(495)137-52-98 в Москве.
Информация о технических характеристиках, комплекте поставки, стране изготовления и внешнем виде товара носит справочный характер и основывается на последних доступных к моменту публикации сведениях.
Для согласования условий договора и наличия доступных для заказа товаров с вами свяжется оператор.
Отзывы о товаре Ящик пластиковый для инструментов ЗУБР МОДУЛЬ-15, 440 х 310 х 150 мм, (17?), размер L, Профессионал (38165-15)