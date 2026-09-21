Ящик для инструмента 21" с металлическими замками Inforce 06-20-05
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Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
Характеристики
Тип товара
Inforce
Материал
пластик
Количество отделений
53.5
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
-28%2 870 руб. 4 000 руб.
Товар временно отсутствует в продаже
Последняя цена
Последняя цена, по которой товар был в наличии и доступен к заказу
Код товара: 705171
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Характеристики
Бренд
Тип товара
Inforce
Материал
пластик
Количество отделений
53.5
Габаритные размеры), см
25.5х53.5х29 см
Страна производитель
Китай
Размеры в упаковке, см
53х27х25
Вес, кг.
3.03
Описание товара Ящик для инструмента 21" с металлическими замками Inforce 06-20-05
Ящик для инструмента 21 с металлическими замками Inforce 06-20-05 дополнен внутренним ограничителем в виде лотка - в нем можно хранить крепеж. Внутреннее пространство объемное, без перегородок. Есть ребра жесткости, которые обеспечивают прочность и исключают расшатывание петель даже при серьезной нагрузке. Грузоподъемность 30 кг.
Смотрите также: Автомобильный инструмент, Аппараты для сварки труб, Верстаки и столы, Защитные очки, маски и каски, Кельмы и мастерки, Кусачки и бокорезы, Малярные валики, Мультитулы, Наборы инструментов, Ножи складные, Ножи строительные, Обдирочный инструмент, Отвертки, Паяльники, Пилы ручные, Плоскогубцы и пассатижи, Подъемники для плитки и листовых материалов, Системы выравнивания плитки, Системы хранения и транспортировки, Стеклодомкраты, Столярно-слесарный инструмент, Шприцы для выдавливания герметиков
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Бренд
Тип товара
Inforce
Материал
пластик
Количество отделений
53.5
Габаритные размеры), см
25.5х53.5х29 см
Страна производитель
Китай
Ящик для инструмента 21 с металлическими замками Inforce 06-20-05 дополнен внутренним ограничителем в виде лотка - в нем можно хранить крепеж. Внутреннее пространство объемное, без перегородок. Есть ребра жесткости, которые обеспечивают прочность и исключают расшатывание петель даже при серьезной нагрузке. Грузоподъемность 30 кг.
Смотрите также: Автомобильный инструмент, Аппараты для сварки труб, Верстаки и столы, Защитные очки, маски и каски, Кельмы и мастерки, Кусачки и бокорезы, Малярные валики, Мультитулы, Наборы инструментов, Ножи складные, Ножи строительные, Обдирочный инструмент, Отвертки, Паяльники, Пилы ручные, Плоскогубцы и пассатижи, Подъемники для плитки и листовых материалов, Системы выравнивания плитки, Системы хранения и транспортировки, Стеклодомкраты, Столярно-слесарный инструмент, Шприцы для выдавливания герметиков
Смотрите также: Автомобильный инструмент, Аппараты для сварки труб, Верстаки и столы, Защитные очки, маски и каски, Кельмы и мастерки, Кусачки и бокорезы, Малярные валики, Мультитулы, Наборы инструментов, Ножи складные, Ножи строительные, Обдирочный инструмент, Отвертки, Паяльники, Пилы ручные, Плоскогубцы и пассатижи, Подъемники для плитки и листовых материалов, Системы выравнивания плитки, Системы хранения и транспортировки, Стеклодомкраты, Столярно-слесарный инструмент, Шприцы для выдавливания герметиков
Ящик для инструмента 21" с металлическими замками Inforce 06-20-05 - фото, характеристики, описание и цена представлены на карточке товара. Для того, чтобы сразу узнать о поступлении этого товара в наш интернет-магазин, вам надо подписаться на уведомление по email, оставив адрес своей электронной почты в форме выше на данной странице.
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