ИБП Бастион RAPAN-UPS 1000 220В 1000ВА/600Вт
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Характеристики
Описание товара ИБП Бастион RAPAN-UPS 1000 220В 1000ВА/600Вт
Источники бесперебойного питания (ИБП) Бастион представляют собой надежное решение для защиты ваших электронных устройств от перебоев в электропитании. Данная модель отличается линейно-интерактивным типом и форм-фактором Tower, что делает ее удобной для установки в любом офисе или доме. При весе всего 7,8 кг, устройство обеспечивает активную мощность в 600 Вт и полную мощность в 1000 В·А. ИБП Бастион эффективно защищает локальную сеть, имея в наличии 4 розетки для подключения оборудования. При переходе на батарею, он демонстрирует быстрое время переключения — всего 4 мс, что позволяет минимизировать сбои в работе ваших устройств. Для комфортной эксплуатации устройство работает в диапазоне входных напряжений от 170 В до 270 В и поддерживает выходное напряжение с модифицированной синусоидой. В случае полной нагрузки, данный ИБП обеспечивает автономную работу в течение 1 минуты, что позволяет безопасно завершить текущие задачи и корректно выключить оборудование. ИБП Бастион является идеальным выбором для тех, кто ценит надежность и безопасность своих электронных устройств.
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Теги товара: линейно-интерактивные, 1000VA, 600 Вт
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Теги товара: линейно-интерактивные, 1000VA, 600 Вт
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