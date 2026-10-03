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ИБП Powerman Online 1000I IEC320 900W (6176035) купить с доставкой в Москве
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ИБП Powerman Online 1000I IEC320 900W (6176035)

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ИБП Powerman Online 1000I IEC320 900W (6176035) - фото 1
ИБП Powerman Online 1000I IEC320 900W (6176035) - фото 2
ИБП Powerman Online 1000I IEC320 900W (6176035) - фото 3
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
Характеристики
Тип товара
ИБП
Форм-фактор
Tower
Топология
линейно-интерактивный
Активная мощность, Вт
900
Полная мощность, ВА
1000
Количество фаз
1
Время работы при полной нагрузке
1
Тип розеток
С13
Общее количество розеток
4
  • ИБП Powerman Online 1000I IEC320 900W (6176035) - фото 1
  • ИБП Powerman Online 1000I IEC320 900W (6176035) - фото 2
  • ИБП Powerman Online 1000I IEC320 900W (6176035) - фото 3
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
21 750 руб. 

Товар временно отсутствует в продаже

Код товара: 644755
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Характеристики

Бренд
POWERMAN
Тип товара
ИБП
Форм-фактор
Tower
Топология
линейно-интерактивный
Активная мощность, Вт
900
Полная мощность, ВА
1000
Количество фаз
1
Тип формы напряжения
чистая синусоида
Время переключения на батарею, мс
4
Время работы при полной нагрузке
1
Мин. входное напряжение, В
115
Макс. входное напряжение, В
295
Тип батареи
свинцово-кислотный
Тип розеток
С13
Общее количество розеток
4
Страна производитель
Китай
Размеры в упаковке, см
49х31х25
Вес, кг.
9.7

Описание товара ИБП Powerman Online 1000I IEC320 900W (6176035)

Источники бесперебойного питания Powerman - надежное решение для защиты вашего оборудования от перебоев в электроснабжении. Этот линейно-интерактивный ИБП обеспечивает стабильную и качественную подачу энергии благодаря чистой синусоидальной форме выходного напряжения. С мощностью 1000 ВА и активной мощностью 900 Вт, данный ИБП эффективно поддерживает работу подключенных устройств. Минимальное входное напряжение составляет 115 В, а максимальное достигнет 295 В, что делает этот ИБП универсальным решением для большинства регионов. Форм-фактор Tower позволяет удобно разместить устройство в любом помещении. В случае перебоев с электроэнергией, переключение на батарею произойдет всего за 4 миллисекунды, обеспечивая непрерывную работу ваших устройств. Время автономной работы при полной нагрузке составляет 1 минуту, чего достаточно для безопасного завершения работы и сохранения данных. Powerman использует свинцово-кислотные батареи, которые обеспечивают надежную защиту при минимальных затратах на обслуживание. ИБП оснащён четырьмя розетками типа С13, что позволяет подключать несколько устройств одновременно. Этот ИБП идеально подходит как для домашних условий, так и для малого офиса, обеспечивая надежную защиту от непредвиденных сбоев в электроснабжении.

Отзывы о товаре ИБП Powerman Online 1000I IEC320 900W (6176035)




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Характеристики
Бренд
POWERMAN
Тип товара
ИБП
Форм-фактор
Tower
Топология
линейно-интерактивный
Активная мощность, Вт
900
Полная мощность, ВА
1000
Количество фаз
1
Тип формы напряжения
чистая синусоида
Время переключения на батарею, мс
4
Время работы при полной нагрузке
1
Мин. входное напряжение, В
115
Макс. входное напряжение, В
295
Развернуть
Тип батареи
свинцово-кислотный
Тип розеток
С13
Общее количество розеток
4
Страна производитель
Китай
Описание
Источники бесперебойного питания Powerman - надежное решение для защиты вашего оборудования от перебоев в электроснабжении. Этот линейно-интерактивный ИБП обеспечивает стабильную и качественную подачу энергии благодаря чистой синусоидальной форме выходного напряжения. С мощностью 1000 ВА и активной мощностью 900 Вт, данный ИБП эффективно поддерживает работу подключенных устройств. Минимальное входное напряжение составляет 115 В, а максимальное достигнет 295 В, что делает этот ИБП универсальным решением для большинства регионов. Форм-фактор Tower позволяет удобно разместить устройство в любом помещении. В случае перебоев с электроэнергией, переключение на батарею произойдет всего за 4 миллисекунды, обеспечивая непрерывную работу ваших устройств. Время автономной работы при полной нагрузке составляет 1 минуту, чего достаточно для безопасного завершения работы и сохранения данных. Powerman использует свинцово-кислотные батареи, которые обеспечивают надежную защиту при минимальных затратах на обслуживание. ИБП оснащён четырьмя розетками типа С13, что позволяет подключать несколько устройств одновременно. Этот ИБП идеально подходит как для домашних условий, так и для малого офиса, обеспечивая надежную защиту от непредвиденных сбоев в электроснабжении.
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Отзывы


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