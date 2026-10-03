ИБП Powerman Online 1000I IEC320 900W (6176035)
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Характеристики
Описание товара ИБП Powerman Online 1000I IEC320 900W (6176035)
Источники бесперебойного питания Powerman - надежное решение для защиты вашего оборудования от перебоев в электроснабжении. Этот линейно-интерактивный ИБП обеспечивает стабильную и качественную подачу энергии благодаря чистой синусоидальной форме выходного напряжения. С мощностью 1000 ВА и активной мощностью 900 Вт, данный ИБП эффективно поддерживает работу подключенных устройств. Минимальное входное напряжение составляет 115 В, а максимальное достигнет 295 В, что делает этот ИБП универсальным решением для большинства регионов. Форм-фактор Tower позволяет удобно разместить устройство в любом помещении. В случае перебоев с электроэнергией, переключение на батарею произойдет всего за 4 миллисекунды, обеспечивая непрерывную работу ваших устройств. Время автономной работы при полной нагрузке составляет 1 минуту, чего достаточно для безопасного завершения работы и сохранения данных. Powerman использует свинцово-кислотные батареи, которые обеспечивают надежную защиту при минимальных затратах на обслуживание. ИБП оснащён четырьмя розетками типа С13, что позволяет подключать несколько устройств одновременно. Этот ИБП идеально подходит как для домашних условий, так и для малого офиса, обеспечивая надежную защиту от непредвиденных сбоев в электроснабжении.
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Теги товара: линейно-интерактивные, 1000VA, с чистой синусоидой
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