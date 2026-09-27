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Саундбар Redragon Adiemus 78148 купить с доставкой в Москве
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Саундбар Redragon Adiemus 78148

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Саундбар Redragon Adiemus 78148 - фото 2
Саундбар Redragon Adiemus 78148 - фото 3
Саундбар Redragon Adiemus 78148 - фото 4
Саундбар Redragon Adiemus 78148 - фото 5
Саундбар Redragon Adiemus 78148 - фото 6
Саундбар Redragon Adiemus 78148 - фото 7
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
Характеристики
Тип товара
Саундбары
  • Саундбар Redragon Adiemus 78148 - фото 1
  • Саундбар Redragon Adiemus 78148 - фото 2
  • Саундбар Redragon Adiemus 78148 - фото 3
  • Саундбар Redragon Adiemus 78148 - фото 4
  • Саундбар Redragon Adiemus 78148 - фото 5
  • Саундбар Redragon Adiemus 78148 - фото 6
  • Саундбар Redragon Adiemus 78148 - фото 7
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
1 780 руб. 
Начислим 29 КэтКоинов
В наличии
Код товара: 644149
Доставка в Москве
Загружаем...
Самовывоз в Москве
Загружаем...
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Саундбар Redragon Adiemus 78148
1 780 руб.
  • Гарантия производителя: 1 год
  • Безопасный возврат 14 дней

Характеристики

Бренд
Redragon
Тип товара
Саундбары
Страна производитель
Китай
Размеры в упаковке, см
45х11х11
Вес, г.
600

Описание товара Саундбар Redragon Adiemus 78148

Колонки Redragon Adiemus, отношение сигнал/шум - 65 дБ.

Отзывы о товаре Саундбар Redragon Adiemus 78148




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Характеристики
Бренд
Redragon
Тип товара
Саундбары
Страна производитель
Китай
Описание
Колонки Redragon Adiemus, отношение сигнал/шум - 65 дБ.
Самовывоз
Доставка
Отзывы


Саундбар Redragon Adiemus 78148 - стоимость товара 1780 руб. в интернет-магазине КотоФото. Характеристики, фото и описание доступны на карточке товара. Купить товар можно на сайте онлайн или заказать по телефону 8(495)137-52-98 в Москве, а забрать в пункте самовывоза или оформить доставку на дом.
Информация о технических характеристиках, комплекте поставки, стране изготовления и внешнем виде товара носит справочный характер и основывается на последних доступных к моменту публикации сведениях.
Для согласования условий договора и наличия доступных для заказа товаров с вами свяжется оператор.
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