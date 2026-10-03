Телевизор Hyundai 65" H-LED65OBU7700 Android TV Frameless черный
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
Характеристики
Тип товара
Телевизоры
Цвет
черный
Диагональ, дюймы
65
Частота обновления, Гц
120
HD-формат
4320p (8K UHD)
Операционная система
Android 10.0
Поддержка Smart TV
есть
Поддержка Wi-Fi
да
Количество HDMI
3
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
88 180 руб.
Товар временно отсутствует в продаже
Последняя цена
Последняя цена, по которой товар был в наличии и доступен к заказу
Код товара: 644059
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Характеристики
Бренд
Тип товара
Телевизоры
Входы
Ethernet - RJ-45, USB Type-Ax2, вход HDMIx3, композитный видеовход, слот CI
Выходы
Cl+
Особенности звука
объемное звучание (Surround)
Поддержка HDR
есть
Разрешение, пикселей
3840x2160
Тип экрана
OLED
Комплектация
телевизор, документация, кабель питания, пульт ДУ, упаковка
Цвет
черный
Диагональ, дюймы
65
Частота обновления, Гц
120
HD-формат
4320p (8K UHD)
Операционная система
Android 10.0
Поддержка Smart TV
есть
Поддержка Wi-Fi
да
Выходная мощность аудиосистемы (суммарная), Вт
2x12
Разъемы аудио- / видеовходы
Ethernet - RJ-45, USB Type-Ax2, вход HDMIx3, композитный видеовход, слот CI, Cl+
Количество HDMI
3
Количество USB
2
Возможность крепления на стену/стандарт VESA
300?200
Энергопотребление при работе, Вт
142
Страна производитель
Китай
Размеры в упаковке, м
1.4х1.2х0.2
Вес, кг.
31.7
Описание товара Телевизор Hyundai 65" H-LED65OBU7700 Android TV Frameless черный
Обеспечивает комфортный просмотр благодаря 65-дюймовому экрану с разрешением 3840x2160 пикселей, на котором отображается детализированная картинка с реалистичной цветопередачей. Имеет черный цвет корпуса и изящную подставку, благодаря чему легко впишется в любой интерьер.
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Магазины и пункты выдачи в Москве
Курьерская доставка в Москве
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Бренд
Тип товара
Телевизоры
Входы
Ethernet - RJ-45, USB Type-Ax2, вход HDMIx3, композитный видеовход, слот CI
Выходы
Cl+
Особенности звука
объемное звучание (Surround)
Поддержка HDR
есть
Разрешение, пикселей
3840x2160
Тип экрана
OLED
Комплектация
телевизор, документация, кабель питания, пульт ДУ, упаковка
Цвет
черный
Диагональ, дюймы
65
Частота обновления, Гц
120
Развернуть
HD-формат
4320p (8K UHD)
Операционная система
Android 10.0
Поддержка Smart TV
есть
Поддержка Wi-Fi
да
Выходная мощность аудиосистемы (суммарная), Вт
2x12
Разъемы аудио- / видеовходы
Ethernet - RJ-45, USB Type-Ax2, вход HDMIx3, композитный видеовход, слот CI, Cl+
Количество HDMI
3
Количество USB
2
Возможность крепления на стену/стандарт VESA
300?200
Энергопотребление при работе, Вт
142
Страна производитель
Китай
Обеспечивает комфортный просмотр благодаря 65-дюймовому экрану с разрешением 3840x2160 пикселей, на котором отображается детализированная картинка с реалистичной цветопередачей. Имеет черный цвет корпуса и изящную подставку, благодаря чему легко впишется в любой интерьер.
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Телевизор Hyundai 65" H-LED65OBU7700 Android TV Frameless черный - фото, характеристики, описание и цена представлены на карточке товара. Для того, чтобы сразу узнать о поступлении этого товара в наш интернет-магазин, вам надо подписаться на уведомление по email, оставив адрес своей электронной почты в форме выше на данной странице.
Информация о технических характеристиках, комплекте поставки, стране изготовления и внешнем виде товара носит справочный характер и основывается на последних доступных к моменту публикации сведениях.
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