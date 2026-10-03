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Телевизор BBK 42LEM-1080/FTS2C черный купить с доставкой в Москве
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Телевизор BBK 42LEM-1080/FTS2C черный

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Телевизор BBK 42LEM-1080/FTS2C черный - фото 1
Телевизор BBK 42LEM-1080/FTS2C черный - фото 2
Телевизор BBK 42LEM-1080/FTS2C черный - фото 3
Телевизор BBK 42LEM-1080/FTS2C черный - фото 4
Телевизор BBK 42LEM-1080/FTS2C черный - фото 5
Телевизор BBK 42LEM-1080/FTS2C черный - фото 6
Телевизор BBK 42LEM-1080/FTS2C черный - фото 7
Телевизор BBK 42LEM-1080/FTS2C черный - фото 8
Телевизор BBK 42LEM-1080/FTS2C черный - фото 9
Телевизор BBK 42LEM-1080/FTS2C черный - фото 10
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
Характеристики
Тип товара
Телевизоры
Год выпуска
2022
Цвет
черный
Диагональ, дюймы
40
Тип матрицы
Led
Частота обновления, Гц
50
HD-формат
4320p (8K UHD)
Операционная система
YaOS
Поддержка Smart TV
есть
  • Телевизор BBK 42LEM-1080/FTS2C черный - фото 1
  • Телевизор BBK 42LEM-1080/FTS2C черный - фото 2
  • Телевизор BBK 42LEM-1080/FTS2C черный - фото 3
  • Телевизор BBK 42LEM-1080/FTS2C черный - фото 4
  • Телевизор BBK 42LEM-1080/FTS2C черный - фото 5
  • Телевизор BBK 42LEM-1080/FTS2C черный - фото 6
  • Телевизор BBK 42LEM-1080/FTS2C черный - фото 7
  • Телевизор BBK 42LEM-1080/FTS2C черный - фото 8
  • Телевизор BBK 42LEM-1080/FTS2C черный - фото 9
  • Телевизор BBK 42LEM-1080/FTS2C черный - фото 10
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
14 350 руб. 

Товар временно отсутствует в продаже

Код товара: 650863
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Характеристики

Бренд
BBK
Тип товара
Телевизоры
Входы
HDMI, USB, Композитный, S/PDIF, RJ-45 (Ethernet),3.5 мм, CI+
Выходы
выход на наушники, оптический
Поддержка DLNA
нет
Поддержка HDR
есть
Разрешение, пикселей
1920x1080
Тип экрана
ЖК LED
Год выпуска
2022
Комплектация
телевизор, документация, пульт ДУ, упаковка
Цвет
черный
Диагональ, дюймы
40
Тип матрицы
Led
Частота обновления, Гц
50
HD-формат
4320p (8K UHD)
Поддержка 3D
нет
Операционная система
YaOS
Поддержка Smart TV
есть
Поддержка Wi-Fi
да
Выходная мощность аудиосистемы (суммарная), Вт
16
Разъемы аудио- / видеовходы
Ethernet - RJ-45, HDMI, USB
Количество HDMI
3
Количество USB
2
Возможность крепления на стену/стандарт VESA
200x200
Энергопотребление при работе, Вт
75
Страна производитель
Китай
Размеры в упаковке, м
1х0.63х0.12
Вес, кг.
8.13

Описание товара Телевизор BBK 42LEM-1080/FTS2C черный

Телевизор BBK 42LEM-1080/FTS2C - современное устройство, которое обеспечит вам высококачественное изображение и озвучивание. Диагональ экрана составляет 40, что делает его идеальным решением для средних по размеру помещений, таких как гостиные или спальни. Разрешение экрана составляет 1920x1080 пикселей, что соответствует HD Ready стандарту, позволяя вам наслаждаться четким и ярким изображением. Благодаря этому, вы сможете смотреть свои любимые фильмы, сериалы и программы с невероятной детализацией.

Отзывы о товаре Телевизор BBK 42LEM-1080/FTS2C черный




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Характеристики
Бренд
BBK
Тип товара
Телевизоры
Входы
HDMI, USB, Композитный, S/PDIF, RJ-45 (Ethernet),3.5 мм, CI+
Выходы
выход на наушники, оптический
Поддержка DLNA
нет
Поддержка HDR
есть
Разрешение, пикселей
1920x1080
Тип экрана
ЖК LED
Год выпуска
2022
Комплектация
телевизор, документация, пульт ДУ, упаковка
Цвет
черный
Диагональ, дюймы
40
Развернуть
Тип матрицы
Led
Частота обновления, Гц
50
HD-формат
4320p (8K UHD)
Поддержка 3D
нет
Операционная система
YaOS
Поддержка Smart TV
есть
Поддержка Wi-Fi
да
Выходная мощность аудиосистемы (суммарная), Вт
16
Разъемы аудио- / видеовходы
Ethernet - RJ-45, HDMI, USB
Количество HDMI
3
Количество USB
2
Возможность крепления на стену/стандарт VESA
200x200
Энергопотребление при работе, Вт
75
Страна производитель
Китай
Описание
Телевизор BBK 42LEM-1080/FTS2C - современное устройство, которое обеспечит вам высококачественное изображение и озвучивание. Диагональ экрана составляет 40, что делает его идеальным решением для средних по размеру помещений, таких как гостиные или спальни. Разрешение экрана составляет 1920x1080 пикселей, что соответствует HD Ready стандарту, позволяя вам наслаждаться четким и ярким изображением. Благодаря этому, вы сможете смотреть свои любимые фильмы, сериалы и программы с невероятной детализацией.
Самовывоз
Доставка
Отзывы


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Информация о технических характеристиках, комплекте поставки, стране изготовления и внешнем виде товара носит справочный характер и основывается на последних доступных к моменту публикации сведениях.
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