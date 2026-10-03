Телевизор Hyundai 55" H-LED55OBU7700 Android TV Frameless черный
Оригинальный товар
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Характеристики
Тип товара
Телевизоры
Год выпуска
2023
Цвет
черный
Диагональ, дюймы
55
Частота обновления, Гц
120
HD-формат
4320p (8K UHD)
Операционная система
Android 10.0
Поддержка Smart TV
есть
Поддержка Wi-Fi
да
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
80 260 руб.
В наличии
Код товара: 644058
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Самовывоз в Москве
Загружаем...
80 260 руб.
- Гарантия производителя: 1 год
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Характеристики
Бренд
Тип товара
Телевизоры
Входы
Ethernet - RJ-45, USB Type-Ax2, вход HDMIx3, композитный видеовход, слот CI
Выходы
Cl+
Особенности звука
объемное звучание (Surround)
Поддержка HDR
есть
Разрешение, пикселей
3840x2160
Тип экрана
OLED
Год выпуска
2023
Комплектация
телевизор, документация, кабель питания, пульт ДУ, упаковка
Цвет
черный
Диагональ, дюймы
55
Частота обновления, Гц
120
HD-формат
4320p (8K UHD)
Операционная система
Android 10.0
Поддержка Smart TV
есть
Поддержка Wi-Fi
да
Выходная мощность аудиосистемы (суммарная), Вт
2x10
Разъемы аудио- / видеовходы
Ethernet - RJ-45, USB Type-Ax2, вход HDMIx3, композитный видеовход, слот CI, Cl+
Количество HDMI
3
Количество USB
2
Возможность крепления на стену/стандарт VESA
300x200
Энергопотребление при работе, Вт
102
Страна производитель
Китай
Размеры в упаковке, м
1.2х1х0.2
Вес, кг.
24.9
Описание товара Телевизор Hyundai 55" H-LED55OBU7700 Android TV Frameless черный
Обеспечивает комфортный просмотр благодаря 55-дюймовому экрану с разрешением 3840x2160 пикселей, на котором отображается детализированная картинка с реалистичной цветопередачей. Имеет черный цвет корпуса и изящную подставку, благодаря чему легко впишется в любой интерьер.
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Магазины и пункты выдачи в Москве
Курьерская доставка в Москве
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Бренд
Тип товара
Телевизоры
Входы
Ethernet - RJ-45, USB Type-Ax2, вход HDMIx3, композитный видеовход, слот CI
Выходы
Cl+
Особенности звука
объемное звучание (Surround)
Поддержка HDR
есть
Разрешение, пикселей
3840x2160
Тип экрана
OLED
Год выпуска
2023
Комплектация
телевизор, документация, кабель питания, пульт ДУ, упаковка
Цвет
черный
Диагональ, дюймы
55
Развернуть
Частота обновления, Гц
120
HD-формат
4320p (8K UHD)
Операционная система
Android 10.0
Поддержка Smart TV
есть
Поддержка Wi-Fi
да
Выходная мощность аудиосистемы (суммарная), Вт
2x10
Разъемы аудио- / видеовходы
Ethernet - RJ-45, USB Type-Ax2, вход HDMIx3, композитный видеовход, слот CI, Cl+
Количество HDMI
3
Количество USB
2
Возможность крепления на стену/стандарт VESA
300x200
Энергопотребление при работе, Вт
102
Страна производитель
Китай
Обеспечивает комфортный просмотр благодаря 55-дюймовому экрану с разрешением 3840x2160 пикселей, на котором отображается детализированная картинка с реалистичной цветопередачей. Имеет черный цвет корпуса и изящную подставку, благодаря чему легко впишется в любой интерьер.
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Смотрите также: TV-тюнеры, Аксессуары для теле, аудио, видео техники, Аудио, Hi-Fi техника, Виниловые пластинки, проигрыватели, аксессуары, Медиаплееры, Проекторы, экраны, аксессуары, Спутниковое и цифровое ТВ, Телевизоры, Polarline, BBK, Digma, Hyundai, Skyworth, StarWind, TCL, Недорогие, QLED, OLED, до 10000 руб
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Телевизор Hyundai 55" H-LED55OBU7700 Android TV Frameless черный – стоимость товара 80260 руб. от магазина КотоФото. Уточнить детали по товару можно по 8(495)137-52-98 в Москве. Вы можете заказать товар с доставкой, либо оформить самовывоз.
Информация о технических характеристиках, комплекте поставки, стране изготовления и внешнем виде товара носит справочный характер и основывается на последних доступных к моменту публикации сведениях.
Для согласования условий договора и наличия доступных для заказа товаров с вами свяжется оператор.
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