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Oscar Peterson - Affinity (8437012830899) виниловая пластинка купить виниловую пластинку в Москве, цены на винил
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Oscar Peterson - Affinity (8437012830899) виниловая пластинка

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8437012830899, Виниловая пластинка Peterson, Oscar, Affinity - фото 1
8437012830899, Виниловая пластинка Peterson, Oscar, Affinity - фото 2
8437012830899, Виниловая пластинка Peterson, Oscar, Affinity - фото 3
8437012830899, Виниловая пластинка Peterson, Oscar, Affinity - фото 4
8437012830899, Виниловая пластинка Peterson, Oscar, Affinity - фото 5
8437012830899, Виниловая пластинка Peterson, Oscar, Affinity - фото 6
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
Характеристики
Тип товара
Виниловая пластинка
  • 8437012830899, Виниловая пластинка Peterson, Oscar, Affinity - фото 1
  • 8437012830899, Виниловая пластинка Peterson, Oscar, Affinity - фото 2
  • 8437012830899, Виниловая пластинка Peterson, Oscar, Affinity - фото 3
  • 8437012830899, Виниловая пластинка Peterson, Oscar, Affinity - фото 4
  • 8437012830899, Виниловая пластинка Peterson, Oscar, Affinity - фото 5
  • 8437012830899, Виниловая пластинка Peterson, Oscar, Affinity - фото 6
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
3 270 руб. 
Начислим 116 КэтКоинов
В наличии
Код товара: 642745
Доставка в Москве
Загружаем...
Самовывоз в Москве
Загружаем...
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Oscar Peterson - Affinity (8437012830899) виниловая пластинка
3 270 руб.
  • Гарантия производителя
  • Безопасный возврат 14 дней

Характеристики

Бренд
IAO
Тип товара
Виниловая пластинка
Размеры в упаковке, см
32х32х2
Вес, г.
300

Описание товара Oscar Peterson - Affinity (8437012830899) виниловая пластинка

Лицензионное издание, выпущенное на виниле. Содержание альбома: Waltz For Debbie, Tangerine, Gravy Waltz, This Could Be The Start Of Something, Baubles, Bangles And Beads, Six And Four, Im A Fool To Want You, Yours Is My Heart Alone

Отзывы о товаре Oscar Peterson - Affinity (8437012830899) виниловая пластинка




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Характеристики
Бренд
IAO
Тип товара
Виниловая пластинка
Описание
Лицензионное издание, выпущенное на виниле. Содержание альбома: Waltz For Debbie, Tangerine, Gravy Waltz, This Could Be The Start Of Something, Baubles, Bangles And Beads, Six And Four, Im A Fool To Want You, Yours Is My Heart Alone
Самовывоз
Доставка
Отзывы


Oscar Peterson - Affinity (8437012830899) виниловая пластинка - стоимость товара 3270 руб. в интернет-магазине КотоФото. Характеристики, фото и описание доступны на карточке товара. Купить товар можно на сайте онлайн или заказать по телефону 8(495)137-52-98 в Москве, а забрать в пункте самовывоза или оформить доставку на дом.
Информация о технических характеристиках, комплекте поставки, стране изготовления и внешнем виде товара носит справочный характер и основывается на последних доступных к моменту публикации сведениях.
Для согласования условий договора и наличия доступных для заказа товаров с вами свяжется оператор.
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