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8436569191668, Modern Jazz Quartet, Django виниловая пластинка купить виниловую пластинку в Москве, цены на винил
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8436569191668, Modern Jazz Quartet, Django виниловая пластинка

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8436569191668, Виниловая пластинка Modern Jazz Quartet, Django - фото 1
8436569191668, Виниловая пластинка Modern Jazz Quartet, Django - фото 2
8436569191668, Виниловая пластинка Modern Jazz Quartet, Django - фото 3
8436569191668, Виниловая пластинка Modern Jazz Quartet, Django - фото 4
8436569191668, Виниловая пластинка Modern Jazz Quartet, Django - фото 5
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
Характеристики
Тип товара
Виниловая пластинка
  • 8436569191668, Виниловая пластинка Modern Jazz Quartet, Django - фото 1
  • 8436569191668, Виниловая пластинка Modern Jazz Quartet, Django - фото 2
  • 8436569191668, Виниловая пластинка Modern Jazz Quartet, Django - фото 3
  • 8436569191668, Виниловая пластинка Modern Jazz Quartet, Django - фото 4
  • 8436569191668, Виниловая пластинка Modern Jazz Quartet, Django - фото 5
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
3 400 руб. 
Начислим 120 КэтКоинов
В наличии
Код товара: 642598
Доставка в Москве
Загружаем...
Самовывоз в Москве
Загружаем...
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8436569191668, Modern Jazz Quartet, Django виниловая пластинка
3 400 руб.
  • Гарантия производителя
  • Безопасный возврат 14 дней

Характеристики

Бренд
IAO
Тип товара
Виниловая пластинка
Размеры в упаковке, см
32х32х2
Вес, г.
300

Описание товара 8436569191668, Modern Jazz Quartet, Django виниловая пластинка

Django содержит некоторые из самых ранних партий, которые первое издание Modern Jazz Quartet (состоящее из Милта Джексона, Джона Льюиса, Перси Хита и Кенни Кларка) записало для Prestige Records. Первоначально группа входила в состав влиятельной аккомпанирующей группы Диззи Гиллеспи, а после смены барабанщиков (на Конни Кей) они продолжили оставаться одними из самых искушенных представителей эпохи пост-бопа. Альбом представляет собой первую версию классической баллады Льюиса «Джанго», которая впоследствии стала стандартом. Мелодия была посвящена памяти выдающегося гитариста Джанго Рейнхардта, неожиданно скончавшегося в 1953 году.

Отзывы о товаре 8436569191668, Modern Jazz Quartet, Django виниловая пластинка




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Характеристики
Бренд
IAO
Тип товара
Виниловая пластинка
Описание
Django содержит некоторые из самых ранних партий, которые первое издание Modern Jazz Quartet (состоящее из Милта Джексона, Джона Льюиса, Перси Хита и Кенни Кларка) записало для Prestige Records. Первоначально группа входила в состав влиятельной аккомпанирующей группы Диззи Гиллеспи, а после смены барабанщиков (на Конни Кей) они продолжили оставаться одними из самых искушенных представителей эпохи пост-бопа. Альбом представляет собой первую версию классической баллады Льюиса «Джанго», которая впоследствии стала стандартом. Мелодия была посвящена памяти выдающегося гитариста Джанго Рейнхардта, неожиданно скончавшегося в 1953 году.
Самовывоз
Доставка
Отзывы


8436569191668, Modern Jazz Quartet, Django виниловая пластинка - фото, характеристики, описание и цена представлены на карточке товара. Для того чтобы купить этот товар по цене 3400 руб., вам надо или позвонить по телефону 8(495)137-52-98 в Москве, или оформить покупку в личном кабинете, добавив товар в корзину.
Информация о технических характеристиках, комплекте поставки, стране изготовления и внешнем виде товара носит справочный характер и основывается на последних доступных к моменту публикации сведениях.
Для согласования условий договора и наличия доступных для заказа товаров с вами свяжется оператор.
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