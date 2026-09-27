8436569191668, Modern Jazz Quartet, Django виниловая пластинка
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Характеристики
Тип товара
Виниловая пластинка
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
3 400 руб.
В наличии
Код товара: 642598
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3 400 руб.
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Характеристики
Бренд
IAO
Тип товара
Виниловая пластинка
Размеры в упаковке, см
32х32х2
Вес, г.
300
Описание товара 8436569191668, Modern Jazz Quartet, Django виниловая пластинка
Django содержит некоторые из самых ранних партий, которые первое издание Modern Jazz Quartet (состоящее из Милта Джексона, Джона Льюиса, Перси Хита и Кенни Кларка) записало для Prestige Records. Первоначально группа входила в состав влиятельной аккомпанирующей группы Диззи Гиллеспи, а после смены барабанщиков (на Конни Кей) они продолжили оставаться одними из самых искушенных представителей эпохи пост-бопа. Альбом представляет собой первую версию классической баллады Льюиса «Джанго», которая впоследствии стала стандартом. Мелодия была посвящена памяти выдающегося гитариста Джанго Рейнхардта, неожиданно скончавшегося в 1953 году.
Смотрите также: Виниловые пластинки, AC/DC, Deep Purple, Pink Floyd, Led Zeppelin, Depeche Mode, Iron Maiden, Scorpions, Linkin Park, The Beatles, Queen, Metallica
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Бренд
IAO
Тип товара
Виниловая пластинка
Django содержит некоторые из самых ранних партий, которые первое издание Modern Jazz Quartet (состоящее из Милта Джексона, Джона Льюиса, Перси Хита и Кенни Кларка) записало для Prestige Records. Первоначально группа входила в состав влиятельной аккомпанирующей группы Диззи Гиллеспи, а после смены барабанщиков (на Конни Кей) они продолжили оставаться одними из самых искушенных представителей эпохи пост-бопа. Альбом представляет собой первую версию классической баллады Льюиса «Джанго», которая впоследствии стала стандартом. Мелодия была посвящена памяти выдающегося гитариста Джанго Рейнхардта, неожиданно скончавшегося в 1953 году.
Смотрите также: Виниловые пластинки, AC/DC, Deep Purple, Pink Floyd, Led Zeppelin, Depeche Mode, Iron Maiden, Scorpions, Linkin Park, The Beatles, Queen, Metallica
Смотрите также: Виниловые пластинки, AC/DC, Deep Purple, Pink Floyd, Led Zeppelin, Depeche Mode, Iron Maiden, Scorpions, Linkin Park, The Beatles, Queen, Metallica
8436569191668, Modern Jazz Quartet, Django виниловая пластинка - фото, характеристики, описание и цена представлены на карточке товара. Для того чтобы купить этот товар по цене 3400 руб., вам надо или позвонить по телефону 8(495)137-52-98 в Москве, или оформить покупку в личном кабинете, добавив товар в корзину.
Информация о технических характеристиках, комплекте поставки, стране изготовления и внешнем виде товара носит справочный характер и основывается на последних доступных к моменту публикации сведениях.
Для согласования условий договора и наличия доступных для заказа товаров с вами свяжется оператор.
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