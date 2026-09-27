Gryphon - Gryphon (5060672881081) виниловая пластинка
Оригинальный товар
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Характеристики
Тип товара
Виниловая пластинка
Тип издания
12 дюймов
Дата релиза
2023
Исполнитель
Gryphon, Gryphon
Альбом (сингл)
Gryphon
Жанр
Фолк-рок
Версия издания
стандартное
Цвет винила
черный
Сохранность конверта
Still Sealed (SS)
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
4 560 руб.
В наличии
Код товара: 642566
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Характеристики
Бренд
IAO
Тип товара
Виниловая пластинка
Тип носителя
виниловая пластинка
Формат издания
LP
Лэйбл
IAO
Barcode
[5060672881081]
Тип издания
12 дюймов
Дата релиза
2023
Исполнитель
Gryphon, Gryphon
Альбом (сингл)
Gryphon
Жанр
Фолк-рок
Трек-лист
Kemp's Jig, Sir Gavin Grimbold, Touch And Go, Three Jolly Butchers, Pastime With Good Company, The Unquiet Grave, Estampie, Crossing The Stiles, The Astrologer, Tea Wrecks, Juniper Suite, The Devil And The Farmer's Wife
Версия издания
стандартное
ТНВЭД
8523809900
Цвет винила
черный
Сохранность конверта
Still Sealed (SS)
Сохранность винила
Still Sealed (SS)
Упаковка издания
Carton Sleeve
Страна производитель
США
Размеры в упаковке, см
32х32х2
Вес, г.
300
Описание товара Gryphon - Gryphon (5060672881081) виниловая пластинка
Нестандартная прог-группа Gryphon оставила свой след, включив в свою работу заброшенные инструменты и древние классические элементы, что придало их одноименному дебютному альбому 1973 года выдающиеся отличия от стандартного рока. С соучредителем Ричардом Харви на блокфлейте, мандолине, клавесине и глокеншпиле и Брайаном Галландом на фаготе, крамгорнах и вокале, при поддержке гитариста Грэма Тейлора и барабанщика/перкуссиониста Дэйва Оберле, GRYPHON умело направили современный английский фолк через забытое Средневековье и эпоху Возрождения. стили; В отличие от более поздних рок-ориентированных работ, Gryphon демонстрирует неприукрашенное начало группы.
Смотрите также: Виниловые пластинки, AC/DC, Deep Purple, Pink Floyd, Led Zeppelin, Depeche Mode, Iron Maiden, Scorpions, Linkin Park, The Beatles, Queen, Metallica
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Бренд
IAO
Тип товара
Виниловая пластинка
Тип носителя
виниловая пластинка
Формат издания
LP
Лэйбл
IAO
Barcode
[5060672881081]
Тип издания
12 дюймов
Дата релиза
2023
Исполнитель
Gryphon, Gryphon
Альбом (сингл)
Gryphon
Жанр
Фолк-рок
Трек-лист
Kemp's Jig, Sir Gavin Grimbold, Touch And Go, Three Jolly Butchers, Pastime With Good Company, The Unquiet Grave, Estampie, Crossing The Stiles, The Astrologer, Tea Wrecks, Juniper Suite, The Devil And The Farmer's Wife
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Версия издания
стандартное
ТНВЭД
8523809900
Цвет винила
черный
Сохранность конверта
Still Sealed (SS)
Сохранность винила
Still Sealed (SS)
Упаковка издания
Carton Sleeve
Страна производитель
США
Нестандартная прог-группа Gryphon оставила свой след, включив в свою работу заброшенные инструменты и древние классические элементы, что придало их одноименному дебютному альбому 1973 года выдающиеся отличия от стандартного рока. С соучредителем Ричардом Харви на блокфлейте, мандолине, клавесине и глокеншпиле и Брайаном Галландом на фаготе, крамгорнах и вокале, при поддержке гитариста Грэма Тейлора и барабанщика/перкуссиониста Дэйва Оберле, GRYPHON умело направили современный английский фолк через забытое Средневековье и эпоху Возрождения. стили; В отличие от более поздних рок-ориентированных работ, Gryphon демонстрирует неприукрашенное начало группы.
Смотрите также: Виниловые пластинки, AC/DC, Deep Purple, Pink Floyd, Led Zeppelin, Depeche Mode, Iron Maiden, Scorpions, Linkin Park, The Beatles, Queen, Metallica
Смотрите также: Виниловые пластинки, AC/DC, Deep Purple, Pink Floyd, Led Zeppelin, Depeche Mode, Iron Maiden, Scorpions, Linkin Park, The Beatles, Queen, Metallica
Gryphon - Gryphon (5060672881081) виниловая пластинка - этот товар вы можете купить в нашем интернет-магазине по цене 4560 руб. Цены, фото и описания представлены на карточке товара. Звоните по телефону 8(495)137-52-98 в Москве.
Информация о технических характеристиках, комплекте поставки, стране изготовления и внешнем виде товара носит справочный характер и основывается на последних доступных к моменту публикации сведениях.
Для согласования условий договора и наличия доступных для заказа товаров с вами свяжется оператор.
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