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8437016248270, Charles, Ray, Genius + Soul = Jazz виниловая пластинка купить виниловую пластинку в Москве, цены на винил
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8437016248270, Charles, Ray, Genius + Soul = Jazz виниловая пластинка

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8437016248270, Виниловая пластинка Charles, Ray, Genius + Soul = Jazz
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
Характеристики
Тип товара
Виниловая пластинка
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
3 320 руб. 

Товар временно отсутствует в продаже

Код товара: 642319
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Характеристики

Бренд
IAO
Тип товара
Виниловая пластинка
Размеры в упаковке, см
32х32х2
Вес, г.
300

Описание товара 8437016248270, Charles, Ray, Genius + Soul = Jazz виниловая пластинка

Лицензионное издание, выпущенное на виниле. Содержание альбома: From The Heart, Ive Got s For You, Moanin, Lets Go, One Mint Julep, Im Gonna Move To The Outskirts Of Town, Stompin Room Only, Mister C, Strike Up The Band, Birth Of The Blues, Alexanders Ragtime Band

Отзывы о товаре 8437016248270, Charles, Ray, Genius + Soul = Jazz виниловая пластинка




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Характеристики
Бренд
IAO
Тип товара
Виниловая пластинка
Описание
Лицензионное издание, выпущенное на виниле. Содержание альбома: From The Heart, Ive Got s For You, Moanin, Lets Go, One Mint Julep, Im Gonna Move To The Outskirts Of Town, Stompin Room Only, Mister C, Strike Up The Band, Birth Of The Blues, Alexanders Ragtime Band
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Информация о технических характеристиках, комплекте поставки, стране изготовления и внешнем виде товара носит справочный характер и основывается на последних доступных к моменту публикации сведениях.
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