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Jimmy Smith - Midnight Special (8436569190449) виниловая пластинка купить виниловую пластинку в Москве, цены на винил
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Jimmy Smith - Midnight Special (8436569190449) виниловая пластинка

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Jimmy Smith - Midnight Special (8436569190449) виниловая пластинка - фото 2
Jimmy Smith - Midnight Special (8436569190449) виниловая пластинка - фото 3
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
Характеристики
Тип товара
Виниловая пластинка
Тип издания
12 дюймов
Дата релиза
2017
Исполнитель
Jimmy Smith
Альбом (сингл)
MIDNIGHT SPECIAL
Жанр
Jazz
Версия издания
лимитированное
Цвет винила
черный
Сохранность конверта
Still Sealed (SS)
  • Jimmy Smith - Midnight Special (8436569190449) виниловая пластинка - фото 1
  • Jimmy Smith - Midnight Special (8436569190449) виниловая пластинка - фото 2
  • Jimmy Smith - Midnight Special (8436569190449) виниловая пластинка - фото 3
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
3 170 руб. 
Начислим 114 КэтКоинов
В наличии
Код товара: 642209
Доставка в Москве
Загружаем...
Самовывоз в Москве
Загружаем...
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Jimmy Smith - Midnight Special (8436569190449) виниловая пластинка
3 170 руб.
  • Гарантия производителя
  • Безопасный возврат 14 дней

Характеристики

Бренд
IAO
Тип товара
Виниловая пластинка
Тип носителя
виниловая пластинка
Формат издания
LP
Лэйбл
IAO
Barcode
[8436569190449]
Тип издания
12 дюймов
Дата релиза
2017
Исполнитель
Jimmy Smith
Альбом (сингл)
MIDNIGHT SPECIAL
Жанр
Jazz
Трек-лист
Midnight Special, A Subtle One, I'm Getting Sentimental Over You, Jumpin' The Blues, Why Was I Born, One O'Clock Jump, Summertime
Версия издания
лимитированное
ТНВЭД
8523809900
Ограниченный тираж
да
Цвет винила
черный
Сохранность конверта
Still Sealed (SS)
Сохранность винила
Still Sealed (SS)
Упаковка издания
Carton Sleeve
Специальное издание (серия)
The Jean-Pierre Leloir Collection
Страна производитель
США
Размеры в упаковке, см
32х32х2
Вес, г.
300

Описание товара Jimmy Smith - Midnight Special (8436569190449) виниловая пластинка

Виниловая пластинка Jimmy Smith / Midnight Special (Black) (1LP) - это настоящий кладезь для любителей джазового органа и фанкового звучания. Если вы ищете запоминающиеся музыкальные моменты и глубокий грув, то "Midnight Special" от Jimmy Smith - идеальный выбор. Выпущенный в 1960 году, альбом "Midnight Special" стал одним из наиболее влиятельных записей джазового органиста Джимми Смита. Его неподдельный талант, виртуозное исполнение и экспрессивное звучание органа делают этот альбом неотъемлемой частью истории музыки. Пластинка "Midnight Special" воспроизводит великолепное качество звука, благодаря использованию прочного черного винила. Впустите в свою комнату неповторимую атмосферу джазовых ночей и наслаждайтесь музыкой, которая звучит со сцены прямо у вас дома. Купить виниловую пластинку "Midnight Special" - это приглашение погрузиться в уникальный звуковой мир Джимми Смита и пройтись по джазовым тропам его таланта. Добавьте этот альбом в свою коллекцию и наслаждайтесь неповторимыми мелодиями органного джаза пока стоит вечерний мрак.



Теги товара: Limited Edition

Отзывы о товаре Jimmy Smith - Midnight Special (8436569190449) виниловая пластинка




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Характеристики
Бренд
IAO
Тип товара
Виниловая пластинка
Тип носителя
виниловая пластинка
Формат издания
LP
Лэйбл
IAO
Barcode
[8436569190449]
Тип издания
12 дюймов
Дата релиза
2017
Исполнитель
Jimmy Smith
Альбом (сингл)
MIDNIGHT SPECIAL
Жанр
Jazz
Трек-лист
Midnight Special, A Subtle One, I'm Getting Sentimental Over You, Jumpin' The Blues, Why Was I Born, One O'Clock Jump, Summertime
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Версия издания
лимитированное
ТНВЭД
8523809900
Ограниченный тираж
да
Цвет винила
черный
Сохранность конверта
Still Sealed (SS)
Сохранность винила
Still Sealed (SS)
Упаковка издания
Carton Sleeve
Специальное издание (серия)
The Jean-Pierre Leloir Collection
Страна производитель
США
Описание
Виниловая пластинка Jimmy Smith / Midnight Special (Black) (1LP) - это настоящий кладезь для любителей джазового органа и фанкового звучания. Если вы ищете запоминающиеся музыкальные моменты и глубокий грув, то "Midnight Special" от Jimmy Smith - идеальный выбор. Выпущенный в 1960 году, альбом "Midnight Special" стал одним из наиболее влиятельных записей джазового органиста Джимми Смита. Его неподдельный талант, виртуозное исполнение и экспрессивное звучание органа делают этот альбом неотъемлемой частью истории музыки. Пластинка "Midnight Special" воспроизводит великолепное качество звука, благодаря использованию прочного черного винила. Впустите в свою комнату неповторимую атмосферу джазовых ночей и наслаждайтесь музыкой, которая звучит со сцены прямо у вас дома. Купить виниловую пластинку "Midnight Special" - это приглашение погрузиться в уникальный звуковой мир Джимми Смита и пройтись по джазовым тропам его таланта. Добавьте этот альбом в свою коллекцию и наслаждайтесь неповторимыми мелодиями органного джаза пока стоит вечерний мрак.


Теги товара: Limited Edition
Самовывоз
Доставка
Отзывы


Jimmy Smith - Midnight Special (8436569190449) виниловая пластинка - этот товар вы можете купить в интернет-магазине КотоФото по цене 3170 руб. Фото, цена на товар и описание размещены на карточке товара. Заказать товар вы можете по телефону 8(495)137-52-98 в Москве.
Информация о технических характеристиках, комплекте поставки, стране изготовления и внешнем виде товара носит справочный характер и основывается на последних доступных к моменту публикации сведениях.
Для согласования условий договора и наличия доступных для заказа товаров с вами свяжется оператор.
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