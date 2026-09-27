Jimmy Smith - Midnight Special (8436569190449) виниловая пластинка
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Характеристики
Описание товара Jimmy Smith - Midnight Special (8436569190449) виниловая пластинка
Виниловая пластинка Jimmy Smith / Midnight Special (Black) (1LP) - это настоящий кладезь для любителей джазового органа и фанкового звучания. Если вы ищете запоминающиеся музыкальные моменты и глубокий грув, то "Midnight Special" от Jimmy Smith - идеальный выбор. Выпущенный в 1960 году, альбом "Midnight Special" стал одним из наиболее влиятельных записей джазового органиста Джимми Смита. Его неподдельный талант, виртуозное исполнение и экспрессивное звучание органа делают этот альбом неотъемлемой частью истории музыки. Пластинка "Midnight Special" воспроизводит великолепное качество звука, благодаря использованию прочного черного винила. Впустите в свою комнату неповторимую атмосферу джазовых ночей и наслаждайтесь музыкой, которая звучит со сцены прямо у вас дома. Купить виниловую пластинку "Midnight Special" - это приглашение погрузиться в уникальный звуковой мир Джимми Смита и пройтись по джазовым тропам его таланта. Добавьте этот альбом в свою коллекцию и наслаждайтесь неповторимыми мелодиями органного джаза пока стоит вечерний мрак.
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Теги товара: Limited Edition
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Смотрите также: Виниловые пластинки, AC/DC, Deep Purple, Pink Floyd, Led Zeppelin, Depeche Mode, Iron Maiden, Scorpions, Linkin Park, The Beatles, Queen, Metallica
Теги товара: Limited Edition
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