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Смешарики - Смешарики. 20 лет вместе (4601620108907) виниловая пластинка купить виниловую пластинку в Москве, цены на винил
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Смешарики - Смешарики. 20 лет вместе (4601620108907) виниловая пластинка

12 Отзывы
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Смешарики - Смешарики. 20 лет вместе (4601620108907) виниловая пластинка - фото 1
Смешарики - Смешарики. 20 лет вместе (4601620108907) виниловая пластинка - фото 2
Смешарики - Смешарики. 20 лет вместе (4601620108907) виниловая пластинка - фото 3
Смешарики - Смешарики. 20 лет вместе (4601620108907) виниловая пластинка - фото 4
Смешарики - Смешарики. 20 лет вместе (4601620108907) виниловая пластинка - фото 5
Смешарики - Смешарики. 20 лет вместе (4601620108907) виниловая пластинка - фото 6
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
Характеристики
Тип товара
Виниловая пластинка
Тип издания
12 дюймов
Дата релиза
2023
Исполнитель
Смешарики
Альбом (сингл)
20 лет вместе
Жанр
Саундтреки к мультфильмам
Версия издания
стандартное
Цвет винила
черный
Сохранность конверта
Still Sealed (SS)
  • Смешарики - Смешарики. 20 лет вместе (4601620108907) виниловая пластинка - фото 1
  • Смешарики - Смешарики. 20 лет вместе (4601620108907) виниловая пластинка - фото 2
  • Смешарики - Смешарики. 20 лет вместе (4601620108907) виниловая пластинка - фото 3
  • Смешарики - Смешарики. 20 лет вместе (4601620108907) виниловая пластинка - фото 4
  • Смешарики - Смешарики. 20 лет вместе (4601620108907) виниловая пластинка - фото 5
  • Смешарики - Смешарики. 20 лет вместе (4601620108907) виниловая пластинка - фото 6
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
3 180 руб. 

Товар временно отсутствует в продаже

Код товара: 665557
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Характеристики

Бренд
SPD
Тип товара
Виниловая пластинка
Тип носителя
виниловая пластинка
Формат издания
LP
Лэйбл
SP-Digital
Barcode
[4601620108907]
Тип издания
12 дюймов
Дата релиза
2023
Исполнитель
Смешарики
Альбом (сингл)
20 лет вместе
Жанр
Саундтреки к мультфильмам
Трек-лист
«Марафонец», «Шубиду», «Право на одиночество», «Плюс 7 минус 7», «Бедненький больной», «Славный город Кострома», «От винта!», «Новогодняя колыбельная», «Вестибубилюбибу», «Белым на белом», «Обормот», «Куда уходит старый год», «Ветер ветер», «Город Омск», «Ниточка»
Версия издания
стандартное
ТНВЭД
8523809900
Цвет винила
черный
Сохранность конверта
Still Sealed (SS)
Сохранность винила
Still Sealed (SS)
Упаковка издания
Carton Sleeve
Страна производитель
Россия
Размеры в упаковке, см
32х32х2
Вес, г.
300

Описание товара Смешарики - Смешарики. 20 лет вместе (4601620108907) виниловая пластинка

Смешарики. 20 лет вместе - первая и пока что единственная виниловая пластинка круглых музыкантов за всю их 20-летнюю историю. Альбома с аналогичным названием нет ни на стримингах, ни на других цифровых носителях - только винил. В издание вошли 16 культовых композиций, такие как Марафонец, Город Омск, Обормот, От винта! и другие хиты - спокойные и динамичные, веселые и лирические, летние и новогодние, но неизменно вызывающие приятное чувство ностальгии. В создании альбома участвовали бессменные композиторы Смешариков Сергей Васильев и Марина Ланда, режиссёр проекта Денис Чернов, исполнители Евгений Дятлов, Александр Шпынев, а также актеры озвучивания, чьими голосами говорят Смешарики Сергей Мардарь (Совунья и Карыч), Вадим Бочанов (Бараш), Антон Виноградов (Крош) и многие другие.



Теги товара: Смешарики

Отзывы о товаре Смешарики - Смешарики. 20 лет вместе (4601620108907) виниловая пластинка

Источник: Яндекс Маркет
12.09.2025
Антон Ч.

Достоинства:


Комментарий:
Всё пришло довольно быстро, товар упаковали надежно, качественно, мне очень понравилось. Пластинка замечательная, буду заказывать теперь только с этого магазина!
Источник: Яндекс Маркет
06.09.2025
Имя скрыто

Достоинства:


Комментарий:
оцениваю все на 5+ подача,целость пластинки)Музыка шикарна)
Источник: Яндекс Маркет
27.08.2025
Светлана С.

Достоинства:


Комментарий:
Товар хороший, упаковано хорошо, выглядит красиво, но задержали доставку на 3 дня и подставили такая это был подарок на день рождения
Источник: Яндекс Маркет
25.08.2025
Алина М.

Достоинства:


Комментарий:
потрясающая упаковка пластинки. большое спасибо продавцу за такое внимание к сохранности. доставили быстро. в заводской пленке. еще не слушала, но, уверена, все будет супер.
Источник: Яндекс Маркет
21.08.2025
Имя скрыто

Достоинства:


Комментарий:
Суперская!!! Сразу окунулась в детство! Все любимые песни
Источник: Яндекс Маркет
18.08.2025
Евгений К.

Достоинства:


Комментарий:
Купил в подарок, как там что внутри не знаю, вскрывать заводскую пленку не хочу. Упаковка выше всяких похвал - 5 балов!!!
Источник: Яндекс Маркет
15.08.2025
Кристина В.

Достоинства:


Комментарий:
Всё хорошо, но одна песня сбоит, не знаю почему так(
Источник: Яндекс Маркет
31.07.2025
Ольга М.

Достоинства:


Комментарий:
Спасибо за пластинку! Очень хорошо упакована, приятно взять в руки.
Источник: Яндекс Маркет
24.07.2025
илья г.

Достоинства:


Комментарий:
не ну это Песня!! винил звучит изумительно(поверте).. хочется придраться ,да не к чему!! смешарики Вперёд
Источник: Яндекс Маркет
07.07.2025
Александр К.

Достоинства:


Комментарий:
Хороший винил, есть потрескивание но это простительно, музыка шикарная.
Источник: Яндекс Маркет
05.07.2025
Алексей С.

Достоинства:


Комментарий:
Все супер, упаковали хорошо, так как должны все делать
Источник: Яндекс Маркет
01.07.2025
Артем Ш.

Достоинства:


Комментарий:
Шикарная пластинка, упаковка просто топ!!! Качество звука на высоте! Сама пластинка толстая, думаю точно 180гр. что очень хорошо! Одни положительные эмоции!



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Характеристики
Бренд
SPD
Тип товара
Виниловая пластинка
Тип носителя
виниловая пластинка
Формат издания
LP
Лэйбл
SP-Digital
Barcode
[4601620108907]
Тип издания
12 дюймов
Дата релиза
2023
Исполнитель
Смешарики
Альбом (сингл)
20 лет вместе
Жанр
Саундтреки к мультфильмам
Трек-лист
«Марафонец», «Шубиду», «Право на одиночество», «Плюс 7 минус 7», «Бедненький больной», «Славный город Кострома», «От винта!», «Новогодняя колыбельная», «Вестибубилюбибу», «Белым на белом», «Обормот», «Куда уходит старый год», «Ветер ветер», «Город Омск», «Ниточка»
Развернуть
Версия издания
стандартное
ТНВЭД
8523809900
Цвет винила
черный
Сохранность конверта
Still Sealed (SS)
Сохранность винила
Still Sealed (SS)
Упаковка издания
Carton Sleeve
Страна производитель
Россия
Описание
Смешарики. 20 лет вместе - первая и пока что единственная виниловая пластинка круглых музыкантов за всю их 20-летнюю историю. Альбома с аналогичным названием нет ни на стримингах, ни на других цифровых носителях - только винил. В издание вошли 16 культовых композиций, такие как Марафонец, Город Омск, Обормот, От винта! и другие хиты - спокойные и динамичные, веселые и лирические, летние и новогодние, но неизменно вызывающие приятное чувство ностальгии. В создании альбома участвовали бессменные композиторы Смешариков Сергей Васильев и Марина Ланда, режиссёр проекта Денис Чернов, исполнители Евгений Дятлов, Александр Шпынев, а также актеры озвучивания, чьими голосами говорят Смешарики Сергей Мардарь (Совунья и Карыч), Вадим Бочанов (Бараш), Антон Виноградов (Крош) и многие другие.


Теги товара: Смешарики
Самовывоз
Доставка
Отзывы
Источник: Яндекс Маркет
12.09.2025
Антон Ч.

Достоинства:


Комментарий:
Всё пришло довольно быстро, товар упаковали надежно, качественно, мне очень понравилось. Пластинка замечательная, буду заказывать теперь только с этого магазина!
Источник: Яндекс Маркет
06.09.2025
Имя скрыто

Достоинства:


Комментарий:
оцениваю все на 5+ подача,целость пластинки)Музыка шикарна)
Источник: Яндекс Маркет
27.08.2025
Светлана С.

Достоинства:


Комментарий:
Товар хороший, упаковано хорошо, выглядит красиво, но задержали доставку на 3 дня и подставили такая это был подарок на день рождения
Источник: Яндекс Маркет
25.08.2025
Алина М.

Достоинства:


Комментарий:
потрясающая упаковка пластинки. большое спасибо продавцу за такое внимание к сохранности. доставили быстро. в заводской пленке. еще не слушала, но, уверена, все будет супер.
Источник: Яндекс Маркет
21.08.2025
Имя скрыто

Достоинства:


Комментарий:
Суперская!!! Сразу окунулась в детство! Все любимые песни
Источник: Яндекс Маркет
18.08.2025
Евгений К.

Достоинства:


Комментарий:
Купил в подарок, как там что внутри не знаю, вскрывать заводскую пленку не хочу. Упаковка выше всяких похвал - 5 балов!!!
Источник: Яндекс Маркет
15.08.2025
Кристина В.

Достоинства:


Комментарий:
Всё хорошо, но одна песня сбоит, не знаю почему так(
Источник: Яндекс Маркет
31.07.2025
Ольга М.

Достоинства:


Комментарий:
Спасибо за пластинку! Очень хорошо упакована, приятно взять в руки.
Источник: Яндекс Маркет
24.07.2025
илья г.

Достоинства:


Комментарий:
не ну это Песня!! винил звучит изумительно(поверте).. хочется придраться ,да не к чему!! смешарики Вперёд
Источник: Яндекс Маркет
07.07.2025
Александр К.

Достоинства:


Комментарий:
Хороший винил, есть потрескивание но это простительно, музыка шикарная.
Источник: Яндекс Маркет
05.07.2025
Алексей С.

Достоинства:


Комментарий:
Все супер, упаковали хорошо, так как должны все делать
Источник: Яндекс Маркет
01.07.2025
Артем Ш.

Достоинства:


Комментарий:
Шикарная пластинка, упаковка просто топ!!! Качество звука на высоте! Сама пластинка толстая, думаю точно 180гр. что очень хорошо! Одни положительные эмоции!


Смешарики - Смешарики. 20 лет вместе (4601620108907) виниловая пластинка - фото, характеристики, описание и цена представлены на карточке товара. Для того, чтобы сразу узнать о поступлении этого товара в наш интернет-магазин, вам надо подписаться на уведомление по email, оставив адрес своей электронной почты в форме выше на данной странице.
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