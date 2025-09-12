Смешарики - Смешарики. 20 лет вместе (4601620108907) виниловая пластинка
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Характеристики
Описание товара Смешарики - Смешарики. 20 лет вместе (4601620108907) виниловая пластинка
Смешарики. 20 лет вместе - первая и пока что единственная виниловая пластинка круглых музыкантов за всю их 20-летнюю историю. Альбома с аналогичным названием нет ни на стримингах, ни на других цифровых носителях - только винил. В издание вошли 16 культовых композиций, такие как Марафонец, Город Омск, Обормот, От винта! и другие хиты - спокойные и динамичные, веселые и лирические, летние и новогодние, но неизменно вызывающие приятное чувство ностальгии. В создании альбома участвовали бессменные композиторы Смешариков Сергей Васильев и Марина Ланда, режиссёр проекта Денис Чернов, исполнители Евгений Дятлов, Александр Шпынев, а также актеры озвучивания, чьими голосами говорят Смешарики Сергей Мардарь (Совунья и Карыч), Вадим Бочанов (Бараш), Антон Виноградов (Крош) и многие другие.
Смотрите также: Виниловые пластинки, AC/DC, Deep Purple, Pink Floyd, Led Zeppelin, Depeche Mode, Iron Maiden, Scorpions, Linkin Park, The Beatles, Queen, Metallica
Теги товара: Смешарики
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Смотрите также: Виниловые пластинки, AC/DC, Deep Purple, Pink Floyd, Led Zeppelin, Depeche Mode, Iron Maiden, Scorpions, Linkin Park, The Beatles, Queen, Metallica
Теги товара: Смешарики
Достоинства:
Комментарий:
Всё пришло довольно быстро, товар упаковали надежно, качественно, мне очень понравилось. Пластинка замечательная, буду заказывать теперь только с этого магазина!
Достоинства:
Комментарий:
оцениваю все на 5+ подача,целость пластинки)Музыка шикарна)
Достоинства:
Комментарий:
Товар хороший, упаковано хорошо, выглядит красиво, но задержали доставку на 3 дня и подставили такая это был подарок на день рождения
Достоинства:
Комментарий:
потрясающая упаковка пластинки. большое спасибо продавцу за такое внимание к сохранности. доставили быстро. в заводской пленке. еще не слушала, но, уверена, все будет супер.
Достоинства:
Комментарий:
Суперская!!! Сразу окунулась в детство! Все любимые песни
Достоинства:
Комментарий:
Купил в подарок, как там что внутри не знаю, вскрывать заводскую пленку не хочу. Упаковка выше всяких похвал - 5 балов!!!
Достоинства:
Комментарий:
Всё хорошо, но одна песня сбоит, не знаю почему так(
Достоинства:
Комментарий:
Спасибо за пластинку! Очень хорошо упакована, приятно взять в руки.
Достоинства:
Комментарий:
не ну это Песня!! винил звучит изумительно(поверте).. хочется придраться ,да не к чему!! смешарики Вперёд
Достоинства:
Комментарий:
Хороший винил, есть потрескивание но это простительно, музыка шикарная.
Достоинства:
Комментарий:
Все супер, упаковали хорошо, так как должны все делать
Достоинства:
Комментарий:
Шикарная пластинка, упаковка просто топ!!! Качество звука на высоте! Сама пластинка толстая, думаю точно 180гр. что очень хорошо! Одни положительные эмоции!
Отзывы о товаре Смешарики - Смешарики. 20 лет вместе (4601620108907) виниловая пластинка
Достоинства:
Комментарий:
Всё пришло довольно быстро, товар упаковали надежно, качественно, мне очень понравилось. Пластинка замечательная, буду заказывать теперь только с этого магазина!
Достоинства:
Комментарий:
оцениваю все на 5+ подача,целость пластинки)Музыка шикарна)
Достоинства:
Комментарий:
Товар хороший, упаковано хорошо, выглядит красиво, но задержали доставку на 3 дня и подставили такая это был подарок на день рождения
Достоинства:
Комментарий:
потрясающая упаковка пластинки. большое спасибо продавцу за такое внимание к сохранности. доставили быстро. в заводской пленке. еще не слушала, но, уверена, все будет супер.
Достоинства:
Комментарий:
Суперская!!! Сразу окунулась в детство! Все любимые песни
Достоинства:
Комментарий:
Купил в подарок, как там что внутри не знаю, вскрывать заводскую пленку не хочу. Упаковка выше всяких похвал - 5 балов!!!
Достоинства:
Комментарий:
Всё хорошо, но одна песня сбоит, не знаю почему так(
Достоинства:
Комментарий:
Спасибо за пластинку! Очень хорошо упакована, приятно взять в руки.
Достоинства:
Комментарий:
не ну это Песня!! винил звучит изумительно(поверте).. хочется придраться ,да не к чему!! смешарики Вперёд
Достоинства:
Комментарий:
Хороший винил, есть потрескивание но это простительно, музыка шикарная.
Достоинства:
Комментарий:
Все супер, упаковали хорошо, так как должны все делать
Достоинства:
Комментарий:
Шикарная пластинка, упаковка просто топ!!! Качество звука на высоте! Сама пластинка толстая, думаю точно 180гр. что очень хорошо! Одни положительные эмоции!