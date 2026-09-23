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Nirvana - Bleach (0098787003413) виниловая пластинка купить виниловую пластинку в Москве, цены на винил
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Nirvana - Bleach (0098787003413) виниловая пластинка

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0098787003413, Виниловая пластинка Nirvana, Bleach - фото 1
0098787003413, Виниловая пластинка Nirvana, Bleach - фото 2
0098787003413, Виниловая пластинка Nirvana, Bleach - фото 3
0098787003413, Виниловая пластинка Nirvana, Bleach - фото 4
0098787003413, Виниловая пластинка Nirvana, Bleach - фото 5
0098787003413, Виниловая пластинка Nirvana, Bleach - фото 6
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
Характеристики
Тип товара
Виниловая пластинка
Сохранность конверта
Still Sealed (SS)
Сохранность винила
Still Sealed (SS)
  • 0098787003413, Виниловая пластинка Nirvana, Bleach - фото 1
  • 0098787003413, Виниловая пластинка Nirvana, Bleach - фото 2
  • 0098787003413, Виниловая пластинка Nirvana, Bleach - фото 3
  • 0098787003413, Виниловая пластинка Nirvana, Bleach - фото 4
  • 0098787003413, Виниловая пластинка Nirvana, Bleach - фото 5
  • 0098787003413, Виниловая пластинка Nirvana, Bleach - фото 6
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
3 910 руб. 
Начислим 144 КэтКоинов
В наличии
Код товара: 636508
Доставка в Москве
Загружаем...
Самовывоз в Москве
Загружаем...
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Nirvana - Bleach (0098787003413) виниловая пластинка
3 910 руб.
  • Гарантия производителя
  • Безопасный возврат 14 дней

Характеристики

Бренд
IAO
Тип товара
Виниловая пластинка
Сохранность конверта
Still Sealed (SS)
Сохранность винила
Still Sealed (SS)
Размеры в упаковке, см
32х32х2
Вес, г.
300

Описание товара Nirvana - Bleach (0098787003413) виниловая пластинка

Bleach - дебютный альбом 1989 года группы Nirvana. Он был продан в количестве 30 000 копий, но на волне успеха второго релиза Nirvana Nevermind 1991 года стал платиновым. Ремастированное переиздание представлено на черном виниле. Nirvana - американская рок-группа, созданная в 1987 году гитаристом и вокалистом Куртом Кобейном и басистом Кристом Новоселичем. Успех пришёл в 1991 году с выпуском песни Smells Like Teen Spirit, после этого группа приобрела культовый статус. За недолгое время существования (коллектив распался в 1994 году после смерти Курта Кобейна) команда выпустила 3 студийных и 3 концертных альбома, а также несколько сборников. Общий тираж пластинок перевалил за 50 миллионов копий.

Отзывы о товаре Nirvana - Bleach (0098787003413) виниловая пластинка




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Характеристики
Бренд
IAO
Тип товара
Виниловая пластинка
Сохранность конверта
Still Sealed (SS)
Сохранность винила
Still Sealed (SS)
Описание
Bleach - дебютный альбом 1989 года группы Nirvana. Он был продан в количестве 30 000 копий, но на волне успеха второго релиза Nirvana Nevermind 1991 года стал платиновым. Ремастированное переиздание представлено на черном виниле. Nirvana - американская рок-группа, созданная в 1987 году гитаристом и вокалистом Куртом Кобейном и басистом Кристом Новоселичем. Успех пришёл в 1991 году с выпуском песни Smells Like Teen Spirit, после этого группа приобрела культовый статус. За недолгое время существования (коллектив распался в 1994 году после смерти Курта Кобейна) команда выпустила 3 студийных и 3 концертных альбома, а также несколько сборников. Общий тираж пластинок перевалил за 50 миллионов копий.
Самовывоз
Доставка
Отзывы


Nirvana - Bleach (0098787003413) виниловая пластинка - фото, характеристики, описание и цена представлены на карточке товара. Для того чтобы купить этот товар по цене 3910 руб., вам надо или позвонить по телефону 8(495)137-52-98 в Москве, или оформить покупку в личном кабинете, добавив товар в корзину.
Информация о технических характеристиках, комплекте поставки, стране изготовления и внешнем виде товара носит справочный характер и основывается на последних доступных к моменту публикации сведениях.
Для согласования условий договора и наличия доступных для заказа товаров с вами свяжется оператор.
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