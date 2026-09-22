Dog Eat Dog - All Boro Kings (8719262020702) виниловая пластинка
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Характеристики
Описание товара Dog Eat Dog - All Boro Kings (8719262020702) виниловая пластинка
«All Boro Kings» — дебютный альбом кроссовер-группы из Нью-Джерси, сочетающей хардкор-панк, хэви-метал и хип-хоп. Альбом был выпущен в 1994 году. Издание на 180 г виниле, включает вкладыш. Эта кроссовер-группа из Нью-Джерси, основанная в начале 1990-х, с самого начала поразила сочетанием элементов хардкор-панка, хэви-метала и хип-хопа. Впервые они вывели на первый план свое фирменное звучание саксофона в таких синглах, как «If These Are Good Times», «Who's The King» и «No Fronts», причем два последних стали их главными хитами и получили высокую ротацию на MTV. Группа даже была признана «Прорывом года» на церемонии MTV Europe Music Awards. Dog Eat Dog приобрели огромную популярность, особенно в Европе, где они выступали на крупных фестивалях и в крупных стадионах. Некоторые песни из альбома «All Boro Kings» даже попали в топ-40 европейских чартов хэви-метала.
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