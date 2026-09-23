Top.Mail.Ru
Various Artists - The Best of Bach (0190296452260) виниловая пластинка купить виниловую пластинку в Москве, цены на винил
КотоФото
Найти
Статус заказа
Товар добавлен в корзину
Корзина
Избранное Избранное
Каталог товаров
Каталог товаров
 

Various Artists - The Best of Bach (0190296452260) виниловая пластинка

Отзывы(0)
Добавить в избранное Поделиться
Various Artists - The Best of Bach (0190296452260) виниловая пластинка - фото 1
Various Artists - The Best of Bach (0190296452260) виниловая пластинка - фото 2
Various Artists - The Best of Bach (0190296452260) виниловая пластинка - фото 3
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
Характеристики
Тип товара
Виниловая пластинка
Тип издания
12 дюймов
Дата релиза
2022
Исполнитель
Various Artists
Альбом (сингл)
The Best of Bach
Жанр
Классическая музыка
Версия издания
стандартное
Цвет винила
черный
Сохранность конверта
Still Sealed (SS)
  • Various Artists - The Best of Bach (0190296452260) виниловая пластинка - фото 1
  • Various Artists - The Best of Bach (0190296452260) виниловая пластинка - фото 2
  • Various Artists - The Best of Bach (0190296452260) виниловая пластинка - фото 3
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
4 030 руб. 
Начислим 148 КэтКоинов
В наличии
Код товара: 605160
Доставка в Москве
Загружаем...
Самовывоз в Москве
Загружаем...
Добавить в корзину
Various Artists - The Best of Bach (0190296452260) виниловая пластинка
4 030 руб.
  • Гарантия производителя
  • Безопасный возврат 14 дней

Характеристики

Бренд
Warner Music Classic
Тип товара
Виниловая пластинка
Тип носителя
виниловая пластинка
Формат издания
2 LP
Лэйбл
Warner Music Classic
Barcode
[0190296452260]
Тип издания
12 дюймов
Дата релиза
2022
Исполнитель
Various Artists
Альбом (сингл)
The Best of Bach
Жанр
Классическая музыка
Трек-лист
David Fray - Piano Concerto No. 4 in A Major, BWV 1055: I. Allegro, Ton Koopman - Brandenburg Concerto No. 5 in D Major, BWV 1050: I. Allegro, Ton Koopman - Brandenburg Concerto No. 4 in G Major, BWV 1049: I. Allegro, Mstislav Rostropovich - Cello Suite No. 1 in G Major, BWV 1007: I. Prelude, Sir Neville Marriner - Brandenburg Concerto No. 2 in F Major, BWV 1047: III. Allegro assai, Alfredo Bernardini/Fabio Biondi/Europa Galante - Concerto for Oboe and Violin in C Minor, BWV 1060R: I. Allegro, E
Версия издания
стандартное
ТНВЭД
8523809900
Цвет винила
черный
Сохранность конверта
Still Sealed (SS)
Сохранность винила
Still Sealed (SS)
Упаковка издания
Carton Sleeve
Страна производитель
США
Размеры в упаковке, см
32х32х2
Вес, г.
300

Описание товара Various Artists - The Best of Bach (0190296452260) виниловая пластинка

Коллекция произведений Иогана Себастьяна Баха. Среди исполнителей: пианисты Александр Таро и Давид Фрай, дирижеры Дэвид Уиллкокс, Николаус Арнонкур и Невилл Марринер, коллективы Deutsche Kammerphilharmonie Bremen и Concentus Musicus Wien, и многие многие другие!

Отзывы о товаре Various Artists - The Best of Bach (0190296452260) виниловая пластинка




Магазины и пункты выдачи в Москве


Курьерская доставка в Москве

Похожие товары

Характеристики
Бренд
Warner Music Classic
Тип товара
Виниловая пластинка
Тип носителя
виниловая пластинка
Формат издания
2 LP
Лэйбл
Warner Music Classic
Barcode
[0190296452260]
Тип издания
12 дюймов
Дата релиза
2022
Исполнитель
Various Artists
Альбом (сингл)
The Best of Bach
Жанр
Классическая музыка
Трек-лист
David Fray - Piano Concerto No. 4 in A Major, BWV 1055: I. Allegro, Ton Koopman - Brandenburg Concerto No. 5 in D Major, BWV 1050: I. Allegro, Ton Koopman - Brandenburg Concerto No. 4 in G Major, BWV 1049: I. Allegro, Mstislav Rostropovich - Cello Suite No. 1 in G Major, BWV 1007: I. Prelude, Sir Neville Marriner - Brandenburg Concerto No. 2 in F Major, BWV 1047: III. Allegro assai, Alfredo Bernardini/Fabio Biondi/Europa Galante - Concerto for Oboe and Violin in C Minor, BWV 1060R: I. Allegro, E
Развернуть
Версия издания
стандартное
ТНВЭД
8523809900
Цвет винила
черный
Сохранность конверта
Still Sealed (SS)
Сохранность винила
Still Sealed (SS)
Упаковка издания
Carton Sleeve
Страна производитель
США
Описание
Коллекция произведений Иогана Себастьяна Баха. Среди исполнителей: пианисты Александр Таро и Давид Фрай, дирижеры Дэвид Уиллкокс, Николаус Арнонкур и Невилл Марринер, коллективы Deutsche Kammerphilharmonie Bremen и Concentus Musicus Wien, и многие многие другие!
Самовывоз
Доставка
Отзывы


Various Artists - The Best of Bach (0190296452260) виниловая пластинка - этот товар вы можете купить в нашем интернет-магазине по цене 4030 руб. Цены, фото и описания представлены на карточке товара. Звоните по телефону 8(495)137-52-98 в Москве.
Информация о технических характеристиках, комплекте поставки, стране изготовления и внешнем виде товара носит справочный характер и основывается на последних доступных к моменту публикации сведениях.
Для согласования условий договора и наличия доступных для заказа товаров с вами свяжется оператор.
Загрузка...
Загрузка...