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Art Blakey - Big Beat (5060397601902) виниловая пластинка купить виниловую пластинку в Москве, цены на винил
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Art Blakey - Big Beat (5060397601902) виниловая пластинка

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Art Blakey - Big Beat (5060397601902) виниловая пластинка - фото 1
Art Blakey - Big Beat (5060397601902) виниловая пластинка - фото 2
Art Blakey - Big Beat (5060397601902) виниловая пластинка - фото 3
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
Характеристики
Тип товара
Виниловая пластинка
Тип издания
12 дюймов
Дата релиза
2020
Исполнитель
Art Blakey
Альбом (сингл)
BIG BEAT
Жанр
Bop. Post-bop. Hard-bop
Версия издания
стандартное
Цвет винила
черный
Сохранность конверта
Still Sealed (SS)
  • Art Blakey - Big Beat (5060397601902) виниловая пластинка - фото 1
  • Art Blakey - Big Beat (5060397601902) виниловая пластинка - фото 2
  • Art Blakey - Big Beat (5060397601902) виниловая пластинка - фото 3
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
3 170 руб. 
Начислим 114 КэтКоинов
В наличии
Код товара: 387331
Доставка в Москве
Загружаем...
Самовывоз в Москве
Загружаем...
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Art Blakey - Big Beat (5060397601902) виниловая пластинка
3 170 руб.
  • Гарантия производителя
  • Безопасный возврат 14 дней

Характеристики

Бренд
Fat Cat Records
Тип товара
Виниловая пластинка
Тип носителя
виниловая пластинка
Формат издания
LP
Лэйбл
Fat Cat Records
Barcode
[5060397601902]
Тип издания
12 дюймов
Дата релиза
2020
Исполнитель
Art Blakey
Альбом (сингл)
BIG BEAT
Жанр
Bop. Post-bop. Hard-bop
Трек-лист
The Chess Players, Sakeena's Vision, Politely, Dat Dere, Lester Left Town, It's Only A Paper Moon
Версия издания
стандартное
ТНВЭД
8523809900
Цвет винила
черный
Сохранность конверта
Still Sealed (SS)
Сохранность винила
Still Sealed (SS)
Упаковка издания
Carton Sleeve
Страна производитель
Великобритания
Размеры в упаковке, см
32х32х2
Вес, г.
300

Описание товара Art Blakey - Big Beat (5060397601902) виниловая пластинка

Track List

A1The Chess Players
A2Sakeena's Vision
A3Politely
B1Dat Dere
B2Lester Left Town
B3It's Only A Paper Moon

Отзывы о товаре Art Blakey - Big Beat (5060397601902) виниловая пластинка




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Характеристики
Бренд
Fat Cat Records
Тип товара
Виниловая пластинка
Тип носителя
виниловая пластинка
Формат издания
LP
Лэйбл
Fat Cat Records
Barcode
[5060397601902]
Тип издания
12 дюймов
Дата релиза
2020
Исполнитель
Art Blakey
Альбом (сингл)
BIG BEAT
Жанр
Bop. Post-bop. Hard-bop
Трек-лист
The Chess Players, Sakeena's Vision, Politely, Dat Dere, Lester Left Town, It's Only A Paper Moon
Развернуть
Версия издания
стандартное
ТНВЭД
8523809900
Цвет винила
черный
Сохранность конверта
Still Sealed (SS)
Сохранность винила
Still Sealed (SS)
Упаковка издания
Carton Sleeve
Страна производитель
Великобритания
Описание

Track List

A1The Chess Players
A2Sakeena's Vision
A3Politely
B1Dat Dere
B2Lester Left Town
B3It's Only A Paper Moon
Самовывоз
Доставка
Отзывы


Art Blakey - Big Beat (5060397601902) виниловая пластинка - характеристики, описание товара, фото и цены представлены на карточке товара. Этот товар вы можете купить по цене 3170 руб., позвонив по телефону 8(495)137-52-98 в Москве, или оформив покупку через корзину.
Информация о технических характеристиках, комплекте поставки, стране изготовления и внешнем виде товара носит справочный характер и основывается на последних доступных к моменту публикации сведениях.
Для согласования условий договора и наличия доступных для заказа товаров с вами свяжется оператор.
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