Eurythmics - Sweet Dreams (0190758116112) виниловая пластинка
Оригинальный товар
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Характеристики
Тип товара
Виниловая пластинка
Тип издания
12 дюймов
Дата релиза
2018
Исполнитель
EURYTHMICS
Альбом (сингл)
Sweet Dreams
Жанр
Зарубежная поп-музыка
Версия издания
стандартное
Цвет винила
черный
Сохранность конверта
Still Sealed (SS)
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
3 040 руб.
В наличии
Код товара: 165559
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3 040 руб.
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Характеристики
Бренд
Sony music
Тип товара
Виниловая пластинка
Тип носителя
виниловая пластинка
Формат издания
LP
Лэйбл
Sony Music
Barcode
[0190758116112]
Тип издания
12 дюймов
Дата релиза
2018
Исполнитель
EURYTHMICS
Альбом (сингл)
Sweet Dreams
Жанр
Зарубежная поп-музыка
Трек-лист
Love Is A Stranger, I've Got An Angel, Wrap It Up, I Could Give You (A Mirror), The Walk, Sweet Dreams (Are Made Of This), Jennifer, This Is The House, Somebody Told Me, This City Never Sleeps
Версия издания
стандартное
Ремастированное издание
да
ТНВЭД
8523809900
Цвет винила
черный
Сохранность конверта
Still Sealed (SS)
Сохранность винила
Still Sealed (SS)
Упаковка издания
Carton Sleeve
Страна производитель
США
Размеры в упаковке, см
32х32х2
Вес, г.
300
Описание товара Eurythmics - Sweet Dreams (0190758116112) виниловая пластинка
Track List
|A1
|Love Is A Stranger
|3:45
|A2
|I've Got An Angel
|2:43
|A3
|Wrap It Up
|3:22
|A4
|I Could Give You (A Mirror)
|3:49
|A5
|The Walk
|4:35
|B1
|Sweet Dreams (Are Made Of This)
|3:35
|B2
|Jennifer
|5:00
|B3
|This Is The House
|4:58
|B4
|Somebody Told Me
|3:28
|B5
|This City Never Sleeps
|6:37
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Теги товара: New Wave
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Бренд
Sony music
Тип товара
Виниловая пластинка
Тип носителя
виниловая пластинка
Формат издания
LP
Лэйбл
Sony Music
Barcode
[0190758116112]
Тип издания
12 дюймов
Дата релиза
2018
Исполнитель
EURYTHMICS
Альбом (сингл)
Sweet Dreams
Жанр
Зарубежная поп-музыка
Трек-лист
Love Is A Stranger, I've Got An Angel, Wrap It Up, I Could Give You (A Mirror), The Walk, Sweet Dreams (Are Made Of This), Jennifer, This Is The House, Somebody Told Me, This City Never Sleeps
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Версия издания
стандартное
Ремастированное издание
да
ТНВЭД
8523809900
Цвет винила
черный
Сохранность конверта
Still Sealed (SS)
Сохранность винила
Still Sealed (SS)
Упаковка издания
Carton Sleeve
Страна производитель
США
Track List
|A1
|Love Is A Stranger
|3:45
|A2
|I've Got An Angel
|2:43
|A3
|Wrap It Up
|3:22
|A4
|I Could Give You (A Mirror)
|3:49
|A5
|The Walk
|4:35
|B1
|Sweet Dreams (Are Made Of This)
|3:35
|B2
|Jennifer
|5:00
|B3
|This Is The House
|4:58
|B4
|Somebody Told Me
|3:28
|B5
|This City Never Sleeps
|6:37
Смотрите также: Виниловые пластинки, AC/DC, Deep Purple, Pink Floyd, Led Zeppelin, Depeche Mode, Iron Maiden, Scorpions, Linkin Park, The Beatles, Queen, Metallica
Теги товара: New Wave
Eurythmics - Sweet Dreams (0190758116112) виниловая пластинка - этот товар вы можете купить по цене 3040 руб. в интернет-магазине КотоФото. Характеристики, описание товара, фото и цена представлены на карточке товара. Заказать товар вы можете по телефону 8(495)137-52-98 в Москве.
Информация о технических характеристиках, комплекте поставки, стране изготовления и внешнем виде товара носит справочный характер и основывается на последних доступных к моменту публикации сведениях.
Для согласования условий договора и наличия доступных для заказа товаров с вами свяжется оператор.
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