Top.Mail.Ru
Eurythmics - Sweet Dreams (0190758116112) виниловая пластинка купить виниловую пластинку в Москве, цены на винил
КотоФото
Найти
Статус заказа
Товар добавлен в корзину
Корзина
Избранное Избранное
Каталог товаров
Каталог товаров
 

Eurythmics - Sweet Dreams (0190758116112) виниловая пластинка

Отзывы(0)
Добавить в избранное Поделиться
Eurythmics - Sweet Dreams (0190758116112) виниловая пластинка - фото 1
Eurythmics - Sweet Dreams (0190758116112) виниловая пластинка - фото 2
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
Характеристики
Тип товара
Виниловая пластинка
Тип издания
12 дюймов
Дата релиза
2018
Исполнитель
EURYTHMICS
Альбом (сингл)
Sweet Dreams
Жанр
Зарубежная поп-музыка
Версия издания
стандартное
Цвет винила
черный
Сохранность конверта
Still Sealed (SS)
  • Eurythmics - Sweet Dreams (0190758116112) виниловая пластинка - фото 1
  • Eurythmics - Sweet Dreams (0190758116112) виниловая пластинка - фото 2
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
3 040 руб. 
Начислим 110 КэтКоинов
В наличии
Код товара: 165559
Доставка в Москве
Загружаем...
Самовывоз в Москве
Загружаем...
Добавить в корзину
Eurythmics - Sweet Dreams (0190758116112) виниловая пластинка
3 040 руб.
  • Гарантия производителя
  • Безопасный возврат 14 дней
Коллекция EURYTHMICS
filter_none Товар входит в коллекцию EURYTHMICS

Коллекция EURYTHMICS


Характеристики

Бренд
Sony music
Тип товара
Виниловая пластинка
Тип носителя
виниловая пластинка
Формат издания
LP
Лэйбл
Sony Music
Barcode
[0190758116112]
Тип издания
12 дюймов
Дата релиза
2018
Исполнитель
EURYTHMICS
Альбом (сингл)
Sweet Dreams
Жанр
Зарубежная поп-музыка
Трек-лист
Love Is A Stranger, I've Got An Angel, Wrap It Up, I Could Give You (A Mirror), The Walk, Sweet Dreams (Are Made Of This), Jennifer, This Is The House, Somebody Told Me, This City Never Sleeps
Версия издания
стандартное
Ремастированное издание
да
ТНВЭД
8523809900
Цвет винила
черный
Сохранность конверта
Still Sealed (SS)
Сохранность винила
Still Sealed (SS)
Упаковка издания
Carton Sleeve
Страна производитель
США
Размеры в упаковке, см
32х32х2
Вес, г.
300

Описание товара Eurythmics - Sweet Dreams (0190758116112) виниловая пластинка

Track List

A1Love Is A Stranger3:45
A2I've Got An Angel2:43
A3Wrap It Up3:22
A4I Could Give You (A Mirror)3:49
A5The Walk4:35
B1Sweet Dreams (Are Made Of This)3:35
B2Jennifer5:00
B3This Is The House4:58
B4Somebody Told Me3:28
B5This City Never Sleeps6:37



Теги товара: New Wave

Отзывы о товаре Eurythmics - Sweet Dreams (0190758116112) виниловая пластинка




Магазины и пункты выдачи в Москве


Курьерская доставка в Москве

Похожие товары

Характеристики
Бренд
Sony music
Тип товара
Виниловая пластинка
Тип носителя
виниловая пластинка
Формат издания
LP
Лэйбл
Sony Music
Barcode
[0190758116112]
Тип издания
12 дюймов
Дата релиза
2018
Исполнитель
EURYTHMICS
Альбом (сингл)
Sweet Dreams
Жанр
Зарубежная поп-музыка
Трек-лист
Love Is A Stranger, I've Got An Angel, Wrap It Up, I Could Give You (A Mirror), The Walk, Sweet Dreams (Are Made Of This), Jennifer, This Is The House, Somebody Told Me, This City Never Sleeps
Развернуть
Версия издания
стандартное
Ремастированное издание
да
ТНВЭД
8523809900
Цвет винила
черный
Сохранность конверта
Still Sealed (SS)
Сохранность винила
Still Sealed (SS)
Упаковка издания
Carton Sleeve
Страна производитель
США
Описание

Track List

A1Love Is A Stranger3:45
A2I've Got An Angel2:43
A3Wrap It Up3:22
A4I Could Give You (A Mirror)3:49
A5The Walk4:35
B1Sweet Dreams (Are Made Of This)3:35
B2Jennifer5:00
B3This Is The House4:58
B4Somebody Told Me3:28
B5This City Never Sleeps6:37


Теги товара: New Wave
Самовывоз
Доставка
Отзывы


Eurythmics - Sweet Dreams (0190758116112) виниловая пластинка - этот товар вы можете купить по цене 3040 руб. в интернет-магазине КотоФото. Характеристики, описание товара, фото и цена представлены на карточке товара. Заказать товар вы можете по телефону 8(495)137-52-98 в Москве.
Информация о технических характеристиках, комплекте поставки, стране изготовления и внешнем виде товара носит справочный характер и основывается на последних доступных к моменту публикации сведениях.
Для согласования условий договора и наличия доступных для заказа товаров с вами свяжется оператор.
Загрузка...
Загрузка...