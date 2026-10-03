Eurythmics - Be Yourself Tonight (0190758116518) виниловая пластинка
Оригинальный товар
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Характеристики
Тип товара
Виниловая пластинка
Тип издания
12 дюймов
Дата релиза
10.07.1905
Исполнитель
EURYTHMICS
Альбом (сингл)
BE YOURSELF TONIGHT
Жанр
Зарубежная поп-музыка
Версия издания
стандартное
Цвет винила
черный
Сохранность конверта
Still Sealed (SS)
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
2 920 руб.
В наличии
Код товара: 184870
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Характеристики
Бренд
Sony music
Тип товара
Виниловая пластинка
Тип носителя
виниловая пластинка
Формат издания
LP
Лэйбл
Sony Music
Barcode
[0190758116518]
Тип издания
12 дюймов
Дата релиза
10.07.1905
Исполнитель
EURYTHMICS
Альбом (сингл)
BE YOURSELF TONIGHT
Жанр
Зарубежная поп-музыка
Трек-лист
Would I Lie To Youx, There Must Be An Angel (Playing With My Heart), I Love You Like A Ball And Chain, Sisters Are Doing It For Themselves, Conditioned Soul, Adrian, Its Alright - (Babys Coming Back), Here Comes That Sinking Feeling, Better To Have Lost At Love (Than Never To Have Loved At All)
Версия издания
стандартное
Ремастированное издание
да
ТНВЭД
8523809900
Цвет винила
черный
Сохранность конверта
Still Sealed (SS)
Сохранность винила
Still Sealed (SS)
Упаковка издания
Carton Sleeve
Страна производитель
США
Размеры в упаковке, см
32х32х2
Вес, г.
300
Описание товара Eurythmics - Be Yourself Tonight (0190758116518) виниловая пластинка
Track List
|A1
|Would I Lie To You?
|4:25
|A2
|There Must Be An Angel (Playing With My Heart)
|5:22
|A3
|I Love You Like A Ball And Chain
|4:04
|A4
|Sisters Are Doin' It For Themselves
|5:54
|B1
|Conditioned Soul
|4:30
|B2
|Adrian
|4:25
|B3
|It's Alright - (Baby's Coming Back)
|3:45
|B4
|Here Comes That Sinking Feeling
|5:40
|B5
|Better To Have Lost In Love (Than Never To Have Loved At All)
|5:06
Смотрите также: Виниловые пластинки, AC/DC, Deep Purple, Pink Floyd, Led Zeppelin, Depeche Mode, Iron Maiden, Scorpions, Linkin Park, The Beatles, Queen, Metallica
Теги товара: New Wave
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Бренд
Sony music
Тип товара
Виниловая пластинка
Тип носителя
виниловая пластинка
Формат издания
LP
Лэйбл
Sony Music
Barcode
[0190758116518]
Тип издания
12 дюймов
Дата релиза
10.07.1905
Исполнитель
EURYTHMICS
Альбом (сингл)
BE YOURSELF TONIGHT
Жанр
Зарубежная поп-музыка
Трек-лист
Would I Lie To Youx, There Must Be An Angel (Playing With My Heart), I Love You Like A Ball And Chain, Sisters Are Doing It For Themselves, Conditioned Soul, Adrian, Its Alright - (Babys Coming Back), Here Comes That Sinking Feeling, Better To Have Lost At Love (Than Never To Have Loved At All)
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Версия издания
стандартное
Ремастированное издание
да
ТНВЭД
8523809900
Цвет винила
черный
Сохранность конверта
Still Sealed (SS)
Сохранность винила
Still Sealed (SS)
Упаковка издания
Carton Sleeve
Страна производитель
США
Track List
|A1
|Would I Lie To You?
|4:25
|A2
|There Must Be An Angel (Playing With My Heart)
|5:22
|A3
|I Love You Like A Ball And Chain
|4:04
|A4
|Sisters Are Doin' It For Themselves
|5:54
|B1
|Conditioned Soul
|4:30
|B2
|Adrian
|4:25
|B3
|It's Alright - (Baby's Coming Back)
|3:45
|B4
|Here Comes That Sinking Feeling
|5:40
|B5
|Better To Have Lost In Love (Than Never To Have Loved At All)
|5:06
Смотрите также: Виниловые пластинки, AC/DC, Deep Purple, Pink Floyd, Led Zeppelin, Depeche Mode, Iron Maiden, Scorpions, Linkin Park, The Beatles, Queen, Metallica
Теги товара: New Wave
Eurythmics - Be Yourself Tonight (0190758116518) виниловая пластинка - стоимость товара 2920 руб. в интернет-магазине КотоФото. Характеристики, фото и описание доступны на карточке товара. Купить товар можно на сайте онлайн или заказать по телефону 8(495)137-52-98 в Москве, а забрать в пункте самовывоза или оформить доставку на дом.
Информация о технических характеристиках, комплекте поставки, стране изготовления и внешнем виде товара носит справочный характер и основывается на последних доступных к моменту публикации сведениях.
Для согласования условий договора и наличия доступных для заказа товаров с вами свяжется оператор.
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