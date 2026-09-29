Top.Mail.Ru
Eurythmics - Peace (0190758116617) виниловая пластинка купить виниловую пластинку в Москве, цены на винил
КотоФото
Найти
Статус заказа
Товар добавлен в корзину
Корзина
Избранное Избранное
Каталог товаров
Каталог товаров
 

Eurythmics - Peace (0190758116617) виниловая пластинка

Отзывы(0)
Добавить в избранное Поделиться
Eurythmics - Peace (0190758116617) виниловая пластинка - фото 1
Eurythmics - Peace (0190758116617) виниловая пластинка - фото 2
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
Характеристики
Тип товара
Виниловая пластинка
Тип издания
12 дюймов
Дата релиза
2018
Исполнитель
EURYTHMICS
Альбом (сингл)
PEACE
Жанр
Зарубежная поп-музыка
Версия издания
стандартное
Цвет винила
черный
Сохранность конверта
Still Sealed (SS)
  • Eurythmics - Peace (0190758116617) виниловая пластинка - фото 1
  • Eurythmics - Peace (0190758116617) виниловая пластинка - фото 2
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
2 920 руб. 

Товар временно отсутствует в продаже

Код товара: 192038
Мы отправим вам автоматическое письмо сразу же, когда товар появится в продаже. Это окно НЕ подписывает на рекламу!
Отправить
  • Безопасный возврат 14 дней
Коллекция EURYTHMICS
filter_none Товар входит в коллекцию EURYTHMICS

Коллекция EURYTHMICS


Характеристики

Бренд
Sony music
Тип товара
Виниловая пластинка
Тип носителя
виниловая пластинка
Формат издания
LP
Лэйбл
Sony Music
Barcode
[0190758116617]
Тип издания
12 дюймов
Дата релиза
2018
Исполнитель
EURYTHMICS
Альбом (сингл)
PEACE
Жанр
Зарубежная поп-музыка
Трек-лист
17 Again, I Saved The World Today, Power To The Meek, Beautiful Child, Anything But Strong, Peace Is Just A Word, I've Tried Everything, I Want It All, My True Love, Forever, Lifted
Версия издания
стандартное
ТНВЭД
8523809900
Цвет винила
черный
Сохранность конверта
Still Sealed (SS)
Сохранность винила
Still Sealed (SS)
Упаковка издания
Carton Sleeve
Страна производитель
Германия
Размеры в упаковке, см
32х32х2
Вес, г.
300

Описание товара Eurythmics - Peace (0190758116617) виниловая пластинка

Одна из самых почитаемых и уважаемых поп-групп 1980-х годов, Eurythmics, с более чем 20-ю международными хитами и 80-ю миллионами проданных альбомов, снова в центре внимания, благодаря их номинации на вступление в 2018 году в Зал славы рок-н-ролла и перевыпуском на виниле восьми студийных альбомов коллектива. "Peace" - восьмой и последний студийный альбом Eurythmics, выпущенный в октябре 1999 года. Это был первый альбом группы с новым материалом за десять лет, после выпущенного в 1989 году альбома "We Too Are One". Подробнее: https://xn--80agbcqdjc3d.xn--p1ai/tovar/9747084_eurythmics-peace-180-gr.html Подробнее: https://xn--80agbcqdjc3d.xn--p1ai/tovar/9747084_eurythmics-peace-180-gr.html Подробнее: https://xn--80agbcqdjc3d.xn--p1ai/tovar/9747084_eurythmics-peace-180-gr.html



Теги товара: New Wave

Отзывы о товаре Eurythmics - Peace (0190758116617) виниловая пластинка




Магазины и пункты выдачи в Москве


Курьерская доставка в Москве

Похожие товары

Характеристики
Бренд
Sony music
Тип товара
Виниловая пластинка
Тип носителя
виниловая пластинка
Формат издания
LP
Лэйбл
Sony Music
Barcode
[0190758116617]
Тип издания
12 дюймов
Дата релиза
2018
Исполнитель
EURYTHMICS
Альбом (сингл)
PEACE
Жанр
Зарубежная поп-музыка
Трек-лист
17 Again, I Saved The World Today, Power To The Meek, Beautiful Child, Anything But Strong, Peace Is Just A Word, I've Tried Everything, I Want It All, My True Love, Forever, Lifted
Развернуть
Версия издания
стандартное
ТНВЭД
8523809900
Цвет винила
черный
Сохранность конверта
Still Sealed (SS)
Сохранность винила
Still Sealed (SS)
Упаковка издания
Carton Sleeve
Страна производитель
Германия
Описание
Одна из самых почитаемых и уважаемых поп-групп 1980-х годов, Eurythmics, с более чем 20-ю международными хитами и 80-ю миллионами проданных альбомов, снова в центре внимания, благодаря их номинации на вступление в 2018 году в Зал славы рок-н-ролла и перевыпуском на виниле восьми студийных альбомов коллектива. "Peace" - восьмой и последний студийный альбом Eurythmics, выпущенный в октябре 1999 года. Это был первый альбом группы с новым материалом за десять лет, после выпущенного в 1989 году альбома "We Too Are One". Подробнее: https://xn--80agbcqdjc3d.xn--p1ai/tovar/9747084_eurythmics-peace-180-gr.html Подробнее: https://xn--80agbcqdjc3d.xn--p1ai/tovar/9747084_eurythmics-peace-180-gr.html Подробнее: https://xn--80agbcqdjc3d.xn--p1ai/tovar/9747084_eurythmics-peace-180-gr.html


Теги товара: New Wave
Самовывоз
Доставка
Отзывы


Eurythmics - Peace (0190758116617) виниловая пластинка - фото, характеристики, описание и цена представлены на карточке товара. Для того, чтобы сразу узнать о поступлении этого товара в наш интернет-магазин, вам надо подписаться на уведомление по email, оставив адрес своей электронной почты в форме выше на данной странице.
Информация о технических характеристиках, комплекте поставки, стране изготовления и внешнем виде товара носит справочный характер и основывается на последних доступных к моменту публикации сведениях.
Для согласования условий договора и наличия доступных для заказа товаров с вами свяжется оператор.
Загрузка...
Загрузка...