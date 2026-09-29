Eurythmics - Peace (0190758116617) виниловая пластинка
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Характеристики
Описание товара Eurythmics - Peace (0190758116617) виниловая пластинка
Одна из самых почитаемых и уважаемых поп-групп 1980-х годов, Eurythmics, с более чем 20-ю международными хитами и 80-ю миллионами проданных альбомов, снова в центре внимания, благодаря их номинации на вступление в 2018 году в Зал славы рок-н-ролла и перевыпуском на виниле восьми студийных альбомов коллектива. "Peace" - восьмой и последний студийный альбом Eurythmics, выпущенный в октябре 1999 года. Это был первый альбом группы с новым материалом за десять лет, после выпущенного в 1989 году альбома "We Too Are One". Подробнее: https://xn--80agbcqdjc3d.xn--p1ai/tovar/9747084_eurythmics-peace-180-gr.html Подробнее: https://xn--80agbcqdjc3d.xn--p1ai/tovar/9747084_eurythmics-peace-180-gr.html Подробнее: https://xn--80agbcqdjc3d.xn--p1ai/tovar/9747084_eurythmics-peace-180-gr.html
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Теги товара: New Wave
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Смотрите также: Виниловые пластинки, AC/DC, Deep Purple, Pink Floyd, Led Zeppelin, Depeche Mode, Iron Maiden, Scorpions, Linkin Park, The Beatles, Queen, Metallica
Теги товара: New Wave
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