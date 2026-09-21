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Юрий Охочинский - THE BEST (4620032912766) виниловая пластинка купить виниловую пластинку в Москве, цены на винил
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Юрий Охочинский - THE BEST (4620032912766) виниловая пластинка

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Юрий Охочинский - THE BEST (4620032912766) виниловая пластинка - фото 1
Юрий Охочинский - THE BEST (4620032912766) виниловая пластинка - фото 2
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
Характеристики
Тип товара
Виниловая пластинка
Тип издания
12 дюймов
Дата релиза
2017
Исполнитель
Юрий Охочинский
Альбом (сингл)
The Best
Жанр
Российская поп-музыка
Версия издания
стандартное
Цвет винила
черный
Сохранность конверта
Still Sealed (SS)
  • Юрий Охочинский - THE BEST (4620032912766) виниловая пластинка - фото 1
  • Юрий Охочинский - THE BEST (4620032912766) виниловая пластинка - фото 2
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
3 080 руб. 

Товар временно отсутствует в продаже

Код товара: 698763
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Характеристики

Бренд
Imagine Club
Тип товара
Виниловая пластинка
Тип носителя
виниловая пластинка
Формат издания
LP
Лэйбл
Imagine Club
Barcode
[4620032912766]
Тип издания
12 дюймов
Дата релиза
2017
Исполнитель
Юрий Охочинский
Альбом (сингл)
The Best
Жанр
Российская поп-музыка
Трек-лист
Вальс, Мотив дождя и джаза, Время золотых дождей, Верить в свою звезду, Я знал Мой бархатный апрель, История моей любви, В кафе на Моховой, Дождливый Лондон, Lonely Dreamer/Только одиноким, В тишине волшебной ночи, Рим - Петербург
Версия издания
стандартное
ТНВЭД
8523809900
Цвет винила
черный
Сохранность конверта
Still Sealed (SS)
Сохранность винила
Still Sealed (SS)
Упаковка издания
Carton Sleeve
Страна производитель
Россия
Размеры в упаковке, см
32х32х2
Вес, г.
300

Описание товара Юрий Охочинский - THE BEST (4620032912766) виниловая пластинка

Музыкальное издательство Imagine Club представляет виниловое издание сборника лучших песен в исполнении бархатного голоса Петербурга и просто романтика - Юрия Охочинского. Такие его хиты как Вальс и Мой Бархатный Апрель являются золотым фондом поклонников жанра. Лимитированное издание на классическом черном виниле. Тираж 300 экземпляров. Юрий Охочинский - российский певец, строит репертуар на лирических балладах и романтических песнях. Участвует во многочисленных музыкальных телепередачах, концертирует. По окончании Ленинградского института театра, музыки и кинематографии два года работал в рок-театре ансамбля Поющие гитары, где исполнил главные роли в рок-опере Фламандская легенда и мюзикле Гонки. В 1983 году начинается сольная карьера певца. Первый хит - Не расстались мы. В 1998 году создаёт концертную программу Романтики джаза и совместный с Давидом Голощёкиным концерт памяти певца Фрэнка Синатры (Филармония джазовой музыки). Юрий Охочинский является редчайшим исполнителем-вокалистом романтического направления в современной эстрадной музыке. Обладая красивым и уникальным тембром голоса, он к тому же наделен высочайшим артистизмом, что делает его концерты высокоэстетичным явлением, резко выделяя его из круга современных исполнителей популярной песни, - Давид Голощёкин. Озвучивал русскую версию главной темы в мультфильме Похождения императора студии Walt Disney. В американской версии её исполнял Том Джонс, с которым ещё в 1994 году Юрий познакомился лично. В 2009 году презентавал авторскую книгу Всегда с музыкой в сердце.

Отзывы о товаре Юрий Охочинский - THE BEST (4620032912766) виниловая пластинка




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Характеристики
Бренд
Imagine Club
Тип товара
Виниловая пластинка
Тип носителя
виниловая пластинка
Формат издания
LP
Лэйбл
Imagine Club
Barcode
[4620032912766]
Тип издания
12 дюймов
Дата релиза
2017
Исполнитель
Юрий Охочинский
Альбом (сингл)
The Best
Жанр
Российская поп-музыка
Трек-лист
Вальс, Мотив дождя и джаза, Время золотых дождей, Верить в свою звезду, Я знал Мой бархатный апрель, История моей любви, В кафе на Моховой, Дождливый Лондон, Lonely Dreamer/Только одиноким, В тишине волшебной ночи, Рим - Петербург
Развернуть
Версия издания
стандартное
ТНВЭД
8523809900
Цвет винила
черный
Сохранность конверта
Still Sealed (SS)
Сохранность винила
Still Sealed (SS)
Упаковка издания
Carton Sleeve
Страна производитель
Россия
Описание
Музыкальное издательство Imagine Club представляет виниловое издание сборника лучших песен в исполнении бархатного голоса Петербурга и просто романтика - Юрия Охочинского. Такие его хиты как Вальс и Мой Бархатный Апрель являются золотым фондом поклонников жанра. Лимитированное издание на классическом черном виниле. Тираж 300 экземпляров. Юрий Охочинский - российский певец, строит репертуар на лирических балладах и романтических песнях. Участвует во многочисленных музыкальных телепередачах, концертирует. По окончании Ленинградского института театра, музыки и кинематографии два года работал в рок-театре ансамбля Поющие гитары, где исполнил главные роли в рок-опере Фламандская легенда и мюзикле Гонки. В 1983 году начинается сольная карьера певца. Первый хит - Не расстались мы. В 1998 году создаёт концертную программу Романтики джаза и совместный с Давидом Голощёкиным концерт памяти певца Фрэнка Синатры (Филармония джазовой музыки). Юрий Охочинский является редчайшим исполнителем-вокалистом романтического направления в современной эстрадной музыке. Обладая красивым и уникальным тембром голоса, он к тому же наделен высочайшим артистизмом, что делает его концерты высокоэстетичным явлением, резко выделяя его из круга современных исполнителей популярной песни, - Давид Голощёкин. Озвучивал русскую версию главной темы в мультфильме Похождения императора студии Walt Disney. В американской версии её исполнял Том Джонс, с которым ещё в 1994 году Юрий познакомился лично. В 2009 году презентавал авторскую книгу Всегда с музыкой в сердце.
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