Adriano Celentano - Il Tempo Se Ne Va – Greatest Hits (4409514302956) виниловая пластинка
Оригинальный товар
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Характеристики
Тип товара
Виниловая пластинка
Тип издания
12 дюймов
Дата релиза
2026
Исполнитель
Adriano Celentano
Альбом (сингл)
Il Tempo Se Ne Va – Greatest Hits
Жанр
Зарубежная поп-музыка
Версия издания
стандартное
Цвет винила
черный
Сохранность конверта
Still Sealed (SS)
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
2 950 руб.
В наличии
Код товара: 732758
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Характеристики
Бренд
Bomba Music
Тип товара
Виниловая пластинка
Тип носителя
виниловая пластинка
Формат издания
LP
Лэйбл
Bomba Music
Barcode
[4409514302956]
Тип издания
12 дюймов
Дата релиза
2026
Исполнитель
Adriano Celentano
Альбом (сингл)
Il Tempo Se Ne Va – Greatest Hits
Жанр
Зарубежная поп-музыка
Трек-лист
Il Tempo Se Ne Va, Amore No, Soli, Una Carezza In Un Pugno, Storia D Amore, Ja Tebia Liubliu, Confessa, Azzurro, Il Ragazzo Della Via Gluck, Ventiqattromilla Baci, Svalutation, Una Festa Sui Prati, Susanna
Версия издания
стандартное
ТНВЭД
8523809900
Цвет винила
черный
Сохранность конверта
Still Sealed (SS)
Сохранность винила
Still Sealed (SS)
Упаковка издания
Carton Sleeve
Страна производитель
Германия
Размеры в упаковке, см
32х32х2
Вес, г.
300
Описание товара Adriano Celentano - Il Tempo Se Ne Va – Greatest Hits (4409514302956) виниловая пластинка
"Il Tempo Se Ne Va - Greatest Hits" — сборник хитов итальянского музыканта, киноактера, эстрадного певца, кинорежиссера, композитора, общественного деятеля и телеведущего Адриано Челентано. Челентано является одним из самых успешных и влиятельных исполнителей в истории итальянской музыки — за всю свою карьеру он исполнил около 600 песен, выпустил 44 студийных альбома общим тиражом 150 млн экземпляров, а также снялся более чем в сорока кинофильмах.
Смотрите также: Виниловые пластинки, AC/DC, Deep Purple, Pink Floyd, Led Zeppelin, Depeche Mode, Iron Maiden, Scorpions, Linkin Park, The Beatles, Queen, Metallica
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Бренд
Bomba Music
Тип товара
Виниловая пластинка
Тип носителя
виниловая пластинка
Формат издания
LP
Лэйбл
Bomba Music
Barcode
[4409514302956]
Тип издания
12 дюймов
Дата релиза
2026
Исполнитель
Adriano Celentano
Альбом (сингл)
Il Tempo Se Ne Va – Greatest Hits
Жанр
Зарубежная поп-музыка
Трек-лист
Il Tempo Se Ne Va, Amore No, Soli, Una Carezza In Un Pugno, Storia D Amore, Ja Tebia Liubliu, Confessa, Azzurro, Il Ragazzo Della Via Gluck, Ventiqattromilla Baci, Svalutation, Una Festa Sui Prati, Susanna
Развернуть
Версия издания
стандартное
ТНВЭД
8523809900
Цвет винила
черный
Сохранность конверта
Still Sealed (SS)
Сохранность винила
Still Sealed (SS)
Упаковка издания
Carton Sleeve
Страна производитель
Германия
"Il Tempo Se Ne Va - Greatest Hits" — сборник хитов итальянского музыканта, киноактера, эстрадного певца, кинорежиссера, композитора, общественного деятеля и телеведущего Адриано Челентано. Челентано является одним из самых успешных и влиятельных исполнителей в истории итальянской музыки — за всю свою карьеру он исполнил около 600 песен, выпустил 44 студийных альбома общим тиражом 150 млн экземпляров, а также снялся более чем в сорока кинофильмах.
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Смотрите также: Виниловые пластинки, AC/DC, Deep Purple, Pink Floyd, Led Zeppelin, Depeche Mode, Iron Maiden, Scorpions, Linkin Park, The Beatles, Queen, Metallica
Adriano Celentano - Il Tempo Se Ne Va – Greatest Hits (4409514302956) виниловая пластинка – стоимость товара 2950 руб. от магазина КотоФото. Уточнить детали по товару можно по 8(495)137-52-98 в Москве. Вы можете заказать товар с доставкой, либо оформить самовывоз.
Информация о технических характеристиках, комплекте поставки, стране изготовления и внешнем виде товара носит справочный характер и основывается на последних доступных к моменту публикации сведениях.
Для согласования условий договора и наличия доступных для заказа товаров с вами свяжется оператор.
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