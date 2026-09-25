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Михаил Круг - Лучшие Песни (Crystal Blue Vinyl) (4680068807320) виниловая пластинка купить виниловую пластинку в Москве, цены на винил
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Михаил Круг - Лучшие Песни (Crystal Blue Vinyl) (4680068807320) виниловая пластинка

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Михаил Круг - Лучшие Песни (Crystal Blue Vinyl) (4680068807320) - фото 1
Михаил Круг - Лучшие Песни (Crystal Blue Vinyl) (4680068807320) - фото 2
Михаил Круг - Лучшие Песни (Crystal Blue Vinyl) (4680068807320) - фото 3
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
Характеристики
Тип товара
Виниловая пластинка
Тип издания
12 дюймов
Дата релиза
2025
Исполнитель
Михаил Круг
Альбом (сингл)
Лучшие Песни
Жанр
Шансон
Версия издания
стандартное
Цвет винила
голубой
Сохранность конверта
Still Sealed (SS)
  • Михаил Круг - Лучшие Песни (Crystal Blue Vinyl) (4680068807320) - фото 1
  • Михаил Круг - Лучшие Песни (Crystal Blue Vinyl) (4680068807320) - фото 2
  • Михаил Круг - Лучшие Песни (Crystal Blue Vinyl) (4680068807320) - фото 3
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
3 050 руб. 
Начислим 110 КэтКоинов
В наличии
Код товара: 735180
Доставка в Москве
Загружаем...
Самовывоз в Москве
Загружаем...
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Михаил Круг - Лучшие Песни (Crystal Blue Vinyl) (4680068807320) виниловая пластинка
3 050 руб.
  • Гарантия производителя
  • Безопасный возврат 14 дней

Характеристики

Бренд
Bomba Music
Тип товара
Виниловая пластинка
Тип носителя
виниловая пластинка
Формат издания
LP
Лэйбл
Bomba Music
Barcode
[4680068807320]
Тип издания
12 дюймов
Дата релиза
2025
Исполнитель
Михаил Круг
Альбом (сингл)
Лучшие Песни
Жанр
Шансон
Трек-лист
Магадан, Мышка, Пусти меня, мама, Это было вчера, Студентка, Умница, Кольщик, Роза, Исповедь, Здравствуй, мама, Тебе, моя последняя любовь дуэт с Ириной Круг, Водочку пьём
Версия издания
стандартное
ТНВЭД
8523809900
Цвет винила
голубой
Сохранность конверта
Still Sealed (SS)
Сохранность винила
Still Sealed (SS)
Упаковка издания
Carton Sleeve
Страна производитель
Россия
Размеры в упаковке, см
32х32х2
Вес, г.
300

Описание товара Михаил Круг - Лучшие Песни (Crystal Blue Vinyl) (4680068807320) виниловая пластинка

Лицензионное издание, выпущенное на виниле. В альбом вошли следующие композиции: Магадан, Мышка, Пусти меня, мама, Это было вчера, Студентка, Умница, Кольщик, Роза, Исповедь, Здравствуй, мама, Тебе, моя последняя любовь дуэт с Ириной Круг, Водочку пьём



Теги товара: Шансон

Отзывы о товаре Михаил Круг - Лучшие Песни (Crystal Blue Vinyl) (4680068807320) виниловая пластинка




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Характеристики
Бренд
Bomba Music
Тип товара
Виниловая пластинка
Тип носителя
виниловая пластинка
Формат издания
LP
Лэйбл
Bomba Music
Barcode
[4680068807320]
Тип издания
12 дюймов
Дата релиза
2025
Исполнитель
Михаил Круг
Альбом (сингл)
Лучшие Песни
Жанр
Шансон
Трек-лист
Магадан, Мышка, Пусти меня, мама, Это было вчера, Студентка, Умница, Кольщик, Роза, Исповедь, Здравствуй, мама, Тебе, моя последняя любовь дуэт с Ириной Круг, Водочку пьём
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Версия издания
стандартное
ТНВЭД
8523809900
Цвет винила
голубой
Сохранность конверта
Still Sealed (SS)
Сохранность винила
Still Sealed (SS)
Упаковка издания
Carton Sleeve
Страна производитель
Россия
Описание
Лицензионное издание, выпущенное на виниле. В альбом вошли следующие композиции: Магадан, Мышка, Пусти меня, мама, Это было вчера, Студентка, Умница, Кольщик, Роза, Исповедь, Здравствуй, мама, Тебе, моя последняя любовь дуэт с Ириной Круг, Водочку пьём


Теги товара: Шансон
Самовывоз
Доставка
Отзывы


Михаил Круг - Лучшие Песни (Crystal Blue Vinyl) (4680068807320) виниловая пластинка - стоимость товара 3050 руб. в интернет-магазине КотоФото. Характеристики, фото и описание доступны на карточке товара. Купить товар можно на сайте онлайн или заказать по телефону 8(495)137-52-98 в Москве, а забрать в пункте самовывоза или оформить доставку на дом.
Информация о технических характеристиках, комплекте поставки, стране изготовления и внешнем виде товара носит справочный характер и основывается на последних доступных к моменту публикации сведениях.
Для согласования условий договора и наличия доступных для заказа товаров с вами свяжется оператор.
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