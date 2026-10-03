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Dean Martin & Frank Sinatra - Sings Country & Western Classics (5060397601483) виниловая пластинка купить виниловую пластинку в Москве, цены на винил
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Dean Martin & Frank Sinatra - Sings Country & Western Classics (5060397601483) виниловая пластинка

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Виниловая пластинка Martin, Dean / Sinatra, Frank, Sings Country &amp; Western Classics (5060397601483) - фото 1
Виниловая пластинка Martin, Dean / Sinatra, Frank, Sings Country &amp; Western Classics (5060397601483) - фото 2
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
Характеристики
Тип товара
Виниловая пластинка
  • Виниловая пластинка Martin, Dean / Sinatra, Frank, Sings Country &amp; Western Classics (5060397601483) - фото 1
  • Виниловая пластинка Martin, Dean / Sinatra, Frank, Sings Country &amp; Western Classics (5060397601483) - фото 2
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
3 170 руб. 
Начислим 114 КэтКоинов
В наличии
Код товара: 387840
Доставка в Москве
Загружаем...
Самовывоз в Москве
Загружаем...
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Dean Martin & Frank Sinatra - Sings Country & Western Classics (5060397601483) виниловая пластинка
3 170 руб.
  • Гарантия производителя
  • Безопасный возврат 14 дней

Характеристики

Бренд
Fat Cat Records
Тип товара
Виниловая пластинка
Размеры в упаковке, см
32х32х2
Вес, г.
300

Описание товара Dean Martin & Frank Sinatra - Sings Country & Western Classics (5060397601483) виниловая пластинка

Track List

Side 1: Dean Martin

A1My Rifle, My Pony And Me2:42
A2Night Train To Memphis1:55
A3Ghost Riders In The Sky (Radio Broadcast)2:12
A4Face In A Crowd2:46
A5Ain't Gonna Try Anymore2:15
A6South Of The Border1:49
A7The Story Of Life (All This Is Mine)3:17
A8Rio Bravo2:55

Side2: Frank Sinatra

B1Thye Came To Cordura2:55
B2Wait For Me (Johnny Concho Theme)2:46
B3That Lucky Old Sam3:16
B4Ghost Riders In The Sky (Radio Broadcast)2:54
B5Granada3:36
B6I'm An Old Cowhand (Radio Broadcast)1:18
B7Goodnight, Irene3:05
B8Home On The Range3:10

Отзывы о товаре Dean Martin & Frank Sinatra - Sings Country & Western Classics (5060397601483) виниловая пластинка




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Курьерская доставка в Москве

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Характеристики
Бренд
Fat Cat Records
Тип товара
Виниловая пластинка
Описание

Track List

Side 1: Dean Martin

A1My Rifle, My Pony And Me2:42
A2Night Train To Memphis1:55
A3Ghost Riders In The Sky (Radio Broadcast)2:12
A4Face In A Crowd2:46
A5Ain't Gonna Try Anymore2:15
A6South Of The Border1:49
A7The Story Of Life (All This Is Mine)3:17
A8Rio Bravo2:55

Side2: Frank Sinatra

B1Thye Came To Cordura2:55
B2Wait For Me (Johnny Concho Theme)2:46
B3That Lucky Old Sam3:16
B4Ghost Riders In The Sky (Radio Broadcast)2:54
B5Granada3:36
B6I'm An Old Cowhand (Radio Broadcast)1:18
B7Goodnight, Irene3:05
B8Home On The Range3:10
Самовывоз
Доставка
Отзывы


Dean Martin & Frank Sinatra - Sings Country & Western Classics (5060397601483) виниловая пластинка - характеристики и описание, фото и цены представлены на карточке товара. Для того чтобы купить товар по цене 3170 руб., вам надо позвонить по телефону 8(495)137-52-98 в Москве, или оформить покупку в личном кабинете.
Информация о технических характеристиках, комплекте поставки, стране изготовления и внешнем виде товара носит справочный характер и основывается на последних доступных к моменту публикации сведениях.
Для согласования условий договора и наличия доступных для заказа товаров с вами свяжется оператор.
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