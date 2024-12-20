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Cinderella - Long Cold Winter (0600753649275) виниловая пластинка купить виниловую пластинку в Москве, цены на винил
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Cinderella - Long Cold Winter (0600753649275) виниловая пластинка

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Cinderella - Long Cold Winter (0600753649275) виниловая пластинка - фото 2
Cinderella - Long Cold Winter (0600753649275) виниловая пластинка - фото 3
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
Характеристики
Тип товара
Виниловая пластинка
Тип издания
12 дюймов
Дата релиза
2016
Исполнитель
Cinderella
Альбом (сингл)
Long Cold Winter
Жанр
Зарубежный хард-рок
Версия издания
лимитированное
Цвет винила
черный
Сохранность конверта
Still Sealed (SS)
  • Cinderella - Long Cold Winter (0600753649275) виниловая пластинка - фото 1
  • Cinderella - Long Cold Winter (0600753649275) виниловая пластинка - фото 2
  • Cinderella - Long Cold Winter (0600753649275) виниловая пластинка - фото 3
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
4 400 руб. 
Начислим 160 КэтКоинов
В наличии
Код товара: 632685
Доставка в Москве
Загружаем...
Самовывоз в Москве
Загружаем...
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Cinderella - Long Cold Winter (0600753649275) виниловая пластинка
4 400 руб.
  • Гарантия производителя
  • Безопасный возврат 14 дней

Характеристики

Бренд
IAO
Тип товара
Виниловая пластинка
Тип носителя
виниловая пластинка
Формат издания
LP
Лэйбл
IAO
Barcode
[0600753649275]
Тип издания
12 дюймов
Дата релиза
2016
Исполнитель
Cinderella
Альбом (сингл)
Long Cold Winter
Жанр
Зарубежный хард-рок
Трек-лист
Bad Seamstress Blues, The Seams, Gypsy Road, Don't Know What You Got (Till It's Gone), The Last Mile, Second Wind, Long Cold Winter, If You Don't Like It, Coming Home, Fire And Ice, Take Me Back
Версия издания
лимитированное
ТНВЭД
8523809900
Ограниченный тираж
да
Цвет винила
черный
Сохранность конверта
Still Sealed (SS)
Сохранность винила
Still Sealed (SS)
Упаковка издания
Carton Sleeve
Страна производитель
США
Размеры в упаковке, см
32х32х2
Вес, г.
300

Описание товара Cinderella - Long Cold Winter (0600753649275) виниловая пластинка

Лицензионное издание, выпущенное на виниле. В альбом вошли следующие композиции: Bad Seamstress Blues, The Seams, Gypsy Road, Don't Know What You Got (Till It's Gone), The Last Mile, Second Wind, Long Cold Winter, If You Don't Like It, Coming Home, Fire And Ice, Take Me Back



Теги товара: Limited Edition

Отзывы о товаре Cinderella - Long Cold Winter (0600753649275) виниловая пластинка

20.12.2024
Елена

Достоинства:
180 грамм , аудиофильский винил . Это второй альбом . Мыканты от глэмового стиля перешли ближе к блюзу . Звук в норме. Оформлен как оригинальный ..

Недостатки:
Не существенные .

Комментарий:
Пластинка 1988 года , переиздание 2016 . 3 миллиона проданных копий в США .



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Характеристики
Бренд
IAO
Тип товара
Виниловая пластинка
Тип носителя
виниловая пластинка
Формат издания
LP
Лэйбл
IAO
Barcode
[0600753649275]
Тип издания
12 дюймов
Дата релиза
2016
Исполнитель
Cinderella
Альбом (сингл)
Long Cold Winter
Жанр
Зарубежный хард-рок
Трек-лист
Bad Seamstress Blues, The Seams, Gypsy Road, Don't Know What You Got (Till It's Gone), The Last Mile, Second Wind, Long Cold Winter, If You Don't Like It, Coming Home, Fire And Ice, Take Me Back
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Версия издания
лимитированное
ТНВЭД
8523809900
Ограниченный тираж
да
Цвет винила
черный
Сохранность конверта
Still Sealed (SS)
Сохранность винила
Still Sealed (SS)
Упаковка издания
Carton Sleeve
Страна производитель
США
Описание
Лицензионное издание, выпущенное на виниле. В альбом вошли следующие композиции: Bad Seamstress Blues, The Seams, Gypsy Road, Don't Know What You Got (Till It's Gone), The Last Mile, Second Wind, Long Cold Winter, If You Don't Like It, Coming Home, Fire And Ice, Take Me Back


Теги товара: Limited Edition
Самовывоз
Доставка
Отзывы
20.12.2024
Елена

Достоинства:
180 грамм , аудиофильский винил . Это второй альбом . Мыканты от глэмового стиля перешли ближе к блюзу . Звук в норме. Оформлен как оригинальный ..

Недостатки:
Не существенные .

Комментарий:
Пластинка 1988 года , переиздание 2016 . 3 миллиона проданных копий в США .


Cinderella - Long Cold Winter (0600753649275) виниловая пластинка - купить по цене 4400 руб. в интернет-магазине КотоФото. На карточке товара Вы можете посмотреть подробное описание, характеристики и фото. Заказать товар можно на сайте, добавив в корзину, или позвонить по телефону 8(495)137-52-98 в Москве. Доступен самовывоз и доставка.
Информация о технических характеристиках, комплекте поставки, стране изготовления и внешнем виде товара носит справочный характер и основывается на последних доступных к моменту публикации сведениях.
Для согласования условий договора и наличия доступных для заказа товаров с вами свяжется оператор.
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