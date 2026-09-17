Michael Jackson - Bad - Limited (0190758664316) виниловая пластинка
Оригинальный товар
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Характеристики
Тип товара
Виниловая пластинка
Тип издания
12 дюймов
Дата релиза
2018
Исполнитель
Michael Jackson
Альбом (сингл)
BAD
Жанр
Зарубежная поп-музыка
Версия издания
picture, специальное
Цвет винила
рисунок
Сохранность конверта
Still Sealed (SS)
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
3 180 руб.
Товар временно отсутствует в продаже
Последняя цена
Последняя цена, по которой товар был в наличии и доступен к заказу
Код товара: 185116
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Характеристики
Бренд
Sony music
Тип товара
Виниловая пластинка
Тип носителя
виниловая пластинка
Формат издания
LP
Лэйбл
Sony Music
Barcode
[0190758664316]
Тип издания
12 дюймов
Дата релиза
2018
Исполнитель
Michael Jackson
Альбом (сингл)
BAD
Жанр
Зарубежная поп-музыка
Трек-лист
Bad, The Way You Make Me Feel, Speed Demon, Liberian Girl, Just Good Friends, Another Part of Me, Man in the Mirror, I Just Can't Stop Loving You, Dirty Diana, Smooth Criminal
Версия издания
picture, специальное
ТНВЭД
8523809900
Цвет винила
рисунок
Сохранность конверта
Still Sealed (SS)
Сохранность винила
Still Sealed (SS)
Упаковка издания
Carton Sleeve
Страна производитель
Германия
Размеры в упаковке, см
32х32х2
Вес, г.
300
Описание товара Michael Jackson - Bad - Limited (0190758664316) виниловая пластинка
Track List
|A1
|Bad
|A2
|The Way You Make Me Feel
|A3
|Speed Demon
|A4
|Liberian Girl
|A5
|Just Good Friends
|B1
|Another Part Of Me
|B2
|Man In The Mirror
|B3
|I Just Can't Stop Loving You
|B4
|Dirty Diana
|B5
|Smooth Criminal
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Бренд
Sony music
Тип товара
Виниловая пластинка
Тип носителя
виниловая пластинка
Формат издания
LP
Лэйбл
Sony Music
Barcode
[0190758664316]
Тип издания
12 дюймов
Дата релиза
2018
Исполнитель
Michael Jackson
Альбом (сингл)
BAD
Жанр
Зарубежная поп-музыка
Трек-лист
Bad, The Way You Make Me Feel, Speed Demon, Liberian Girl, Just Good Friends, Another Part of Me, Man in the Mirror, I Just Can't Stop Loving You, Dirty Diana, Smooth Criminal
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Версия издания
picture, специальное
ТНВЭД
8523809900
Цвет винила
рисунок
Сохранность конверта
Still Sealed (SS)
Сохранность винила
Still Sealed (SS)
Упаковка издания
Carton Sleeve
Страна производитель
Германия
Track List
|A1
|Bad
|A2
|The Way You Make Me Feel
|A3
|Speed Demon
|A4
|Liberian Girl
|A5
|Just Good Friends
|B1
|Another Part Of Me
|B2
|Man In The Mirror
|B3
|I Just Can't Stop Loving You
|B4
|Dirty Diana
|B5
|Smooth Criminal
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