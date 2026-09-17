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Michael Jackson - Bad - Limited (0190758664316) виниловая пластинка купить виниловую пластинку в Москве, цены на винил
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Michael Jackson - Bad - Limited (0190758664316) виниловая пластинка

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Michael Jackson - Bad - Limited (0190758664316) виниловая пластинка - фото 1
Michael Jackson - Bad - Limited (0190758664316) виниловая пластинка - фото 2
Michael Jackson - Bad - Limited (0190758664316) виниловая пластинка - фото 3
Michael Jackson - Bad - Limited (0190758664316) виниловая пластинка - фото 4
Michael Jackson - Bad - Limited (0190758664316) виниловая пластинка - фото 5
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
Характеристики
Тип товара
Виниловая пластинка
Тип издания
12 дюймов
Дата релиза
2018
Исполнитель
Michael Jackson
Альбом (сингл)
BAD
Жанр
Зарубежная поп-музыка
Версия издания
picture, специальное
Цвет винила
рисунок
Сохранность конверта
Still Sealed (SS)
  • Michael Jackson - Bad - Limited (0190758664316) виниловая пластинка - фото 1
  • Michael Jackson - Bad - Limited (0190758664316) виниловая пластинка - фото 2
  • Michael Jackson - Bad - Limited (0190758664316) виниловая пластинка - фото 3
  • Michael Jackson - Bad - Limited (0190758664316) виниловая пластинка - фото 4
  • Michael Jackson - Bad - Limited (0190758664316) виниловая пластинка - фото 5
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
3 180 руб. 

Товар временно отсутствует в продаже

Код товара: 185116
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Коллекция JACKSON, MICHAEL
filter_none Товар входит в коллекцию JACKSON, MICHAEL

Коллекция JACKSON, MICHAEL


Характеристики

Бренд
Sony music
Тип товара
Виниловая пластинка
Тип носителя
виниловая пластинка
Формат издания
LP
Лэйбл
Sony Music
Barcode
[0190758664316]
Тип издания
12 дюймов
Дата релиза
2018
Исполнитель
Michael Jackson
Альбом (сингл)
BAD
Жанр
Зарубежная поп-музыка
Трек-лист
Bad, The Way You Make Me Feel, Speed Demon, Liberian Girl, Just Good Friends, Another Part of Me, Man in the Mirror, I Just Can't Stop Loving You, Dirty Diana, Smooth Criminal
Версия издания
picture, специальное
ТНВЭД
8523809900
Цвет винила
рисунок
Сохранность конверта
Still Sealed (SS)
Сохранность винила
Still Sealed (SS)
Упаковка издания
Carton Sleeve
Страна производитель
Германия
Размеры в упаковке, см
32х32х2
Вес, г.
300

Описание товара Michael Jackson - Bad - Limited (0190758664316) виниловая пластинка

Track List

A1Bad
A2The Way You Make Me Feel
A3Speed Demon
A4Liberian Girl
A5Just Good Friends
B1Another Part Of Me
B2Man In The Mirror
B3I Just Can't Stop Loving You
B4Dirty Diana
B5Smooth Criminal

Отзывы о товаре Michael Jackson - Bad - Limited (0190758664316) виниловая пластинка




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Характеристики
Бренд
Sony music
Тип товара
Виниловая пластинка
Тип носителя
виниловая пластинка
Формат издания
LP
Лэйбл
Sony Music
Barcode
[0190758664316]
Тип издания
12 дюймов
Дата релиза
2018
Исполнитель
Michael Jackson
Альбом (сингл)
BAD
Жанр
Зарубежная поп-музыка
Трек-лист
Bad, The Way You Make Me Feel, Speed Demon, Liberian Girl, Just Good Friends, Another Part of Me, Man in the Mirror, I Just Can't Stop Loving You, Dirty Diana, Smooth Criminal
Развернуть
Версия издания
picture, специальное
ТНВЭД
8523809900
Цвет винила
рисунок
Сохранность конверта
Still Sealed (SS)
Сохранность винила
Still Sealed (SS)
Упаковка издания
Carton Sleeve
Страна производитель
Германия
Описание

Track List

A1Bad
A2The Way You Make Me Feel
A3Speed Demon
A4Liberian Girl
A5Just Good Friends
B1Another Part Of Me
B2Man In The Mirror
B3I Just Can't Stop Loving You
B4Dirty Diana
B5Smooth Criminal
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