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Chet Baker - My Funny Valentine (8436569191095) виниловая пластинка купить виниловую пластинку в Москве, цены на винил
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Chet Baker - My Funny Valentine (8436569191095) виниловая пластинка

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Chet Baker - My Funny Valentine (8436569191095) виниловая пластинка
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
Характеристики
Тип товара
Виниловая пластинка
Сохранность конверта
Still Sealed (SS)
Сохранность винила
Still Sealed (SS)
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
2 690 руб. 

Товар временно отсутствует в продаже

Код товара: 642201
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Характеристики

Бренд
IAO
Тип товара
Виниловая пластинка
Сохранность конверта
Still Sealed (SS)
Сохранность винила
Still Sealed (SS)
Размеры в упаковке, см
32х32х2
Вес, г.
300

Описание товара Chet Baker - My Funny Valentine (8436569191095) виниловая пластинка

Лицензионное издание, выпущенное на виниле. Содержание альбома: My Funny Valentine, Lets Get Lost, Moon Love, Like Someone In Love, Ive Never Been In Love Before, Isnt It Romanticx, I Fall In Love Too Easily, Its Always You, Someone To Watch Over Me, Moonlight Becomes You, This Is Always, Im Glad Theres You, Time After Time, Sweet Lorraine

Отзывы о товаре Chet Baker - My Funny Valentine (8436569191095) виниловая пластинка




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Характеристики
Бренд
IAO
Тип товара
Виниловая пластинка
Сохранность конверта
Still Sealed (SS)
Сохранность винила
Still Sealed (SS)
Описание
Лицензионное издание, выпущенное на виниле. Содержание альбома: My Funny Valentine, Lets Get Lost, Moon Love, Like Someone In Love, Ive Never Been In Love Before, Isnt It Romanticx, I Fall In Love Too Easily, Its Always You, Someone To Watch Over Me, Moonlight Becomes You, This Is Always, Im Glad Theres You, Time After Time, Sweet Lorraine
Самовывоз
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Отзывы


Chet Baker - My Funny Valentine (8436569191095) виниловая пластинка - фото, характеристики, описание и цена представлены на карточке товара. Для того, чтобы сразу узнать о поступлении этого товара в наш интернет-магазин, вам надо подписаться на уведомление по email, оставив адрес своей электронной почты в форме выше на данной странице.
Информация о технических характеристиках, комплекте поставки, стране изготовления и внешнем виде товара носит справочный характер и основывается на последних доступных к моменту публикации сведениях.
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