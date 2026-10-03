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Колонки автомобильные Prology CX-165 140Вт 89дБ 4Ом 16см (6.5дюйм) (ком.:2кол.) коаксиальные двухполосные купить с доставкой в Москве
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Колонки автомобильные Prology CX-165 140Вт 89дБ 4Ом 16см (6.5дюйм) (ком.:2кол.) коаксиальные двухполосные

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Колонки автомобильные Prology CX-165 140Вт 89дБ 4Ом 16см (6.5дюйм) (ком.:2кол.) коаксиальные двухполосные - фото 1
Колонки автомобильные Prology CX-165 140Вт 89дБ 4Ом 16см (6.5дюйм) (ком.:2кол.) коаксиальные двухполосные - фото 2
Колонки автомобильные Prology CX-165 140Вт 89дБ 4Ом 16см (6.5дюйм) (ком.:2кол.) коаксиальные двухполосные - фото 3
Колонки автомобильные Prology CX-165 140Вт 89дБ 4Ом 16см (6.5дюйм) (ком.:2кол.) коаксиальные двухполосные - фото 4
Колонки автомобильные Prology CX-165 140Вт 89дБ 4Ом 16см (6.5дюйм) (ком.:2кол.) коаксиальные двухполосные - фото 5
Колонки автомобильные Prology CX-165 140Вт 89дБ 4Ом 16см (6.5дюйм) (ком.:2кол.) коаксиальные двухполосные - фото 6
Колонки автомобильные Prology CX-165 140Вт 89дБ 4Ом 16см (6.5дюйм) (ком.:2кол.) коаксиальные двухполосные - фото 7
Колонки автомобильные Prology CX-165 140Вт 89дБ 4Ом 16см (6.5дюйм) (ком.:2кол.) коаксиальные двухполосные - фото 8
Колонки автомобильные Prology CX-165 140Вт 89дБ 4Ом 16см (6.5дюйм) (ком.:2кол.) коаксиальные двухполосные - фото 9
Колонки автомобильные Prology CX-165 140Вт 89дБ 4Ом 16см (6.5дюйм) (ком.:2кол.) коаксиальные двухполосные - фото 10
Колонки автомобильные Prology CX-165 140Вт 89дБ 4Ом 16см (6.5дюйм) (ком.:2кол.) коаксиальные двухполосные - фото 11
Колонки автомобильные Prology CX-165 140Вт 89дБ 4Ом 16см (6.5дюйм) (ком.:2кол.) коаксиальные двухполосные - фото 12
Колонки автомобильные Prology CX-165 140Вт 89дБ 4Ом 16см (6.5дюйм) (ком.:2кол.) коаксиальные двухполосные - фото 13
Колонки автомобильные Prology CX-165 140Вт 89дБ 4Ом 16см (6.5дюйм) (ком.:2кол.) коаксиальные двухполосные - фото 14
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
Характеристики
Тип товара
Автоакустика
  • Колонки автомобильные Prology CX-165 140Вт 89дБ 4Ом 16см (6.5дюйм) (ком.:2кол.) коаксиальные двухполосные - фото 1
  • Колонки автомобильные Prology CX-165 140Вт 89дБ 4Ом 16см (6.5дюйм) (ком.:2кол.) коаксиальные двухполосные - фото 2
  • Колонки автомобильные Prology CX-165 140Вт 89дБ 4Ом 16см (6.5дюйм) (ком.:2кол.) коаксиальные двухполосные - фото 3
  • Колонки автомобильные Prology CX-165 140Вт 89дБ 4Ом 16см (6.5дюйм) (ком.:2кол.) коаксиальные двухполосные - фото 4
  • Колонки автомобильные Prology CX-165 140Вт 89дБ 4Ом 16см (6.5дюйм) (ком.:2кол.) коаксиальные двухполосные - фото 5
  • Колонки автомобильные Prology CX-165 140Вт 89дБ 4Ом 16см (6.5дюйм) (ком.:2кол.) коаксиальные двухполосные - фото 6
  • Колонки автомобильные Prology CX-165 140Вт 89дБ 4Ом 16см (6.5дюйм) (ком.:2кол.) коаксиальные двухполосные - фото 7
  • Колонки автомобильные Prology CX-165 140Вт 89дБ 4Ом 16см (6.5дюйм) (ком.:2кол.) коаксиальные двухполосные - фото 8
  • Колонки автомобильные Prology CX-165 140Вт 89дБ 4Ом 16см (6.5дюйм) (ком.:2кол.) коаксиальные двухполосные - фото 9
  • Колонки автомобильные Prology CX-165 140Вт 89дБ 4Ом 16см (6.5дюйм) (ком.:2кол.) коаксиальные двухполосные - фото 10
  • Колонки автомобильные Prology CX-165 140Вт 89дБ 4Ом 16см (6.5дюйм) (ком.:2кол.) коаксиальные двухполосные - фото 11
  • Колонки автомобильные Prology CX-165 140Вт 89дБ 4Ом 16см (6.5дюйм) (ком.:2кол.) коаксиальные двухполосные - фото 12
  • Колонки автомобильные Prology CX-165 140Вт 89дБ 4Ом 16см (6.5дюйм) (ком.:2кол.) коаксиальные двухполосные - фото 13
  • Колонки автомобильные Prology CX-165 140Вт 89дБ 4Ом 16см (6.5дюйм) (ком.:2кол.) коаксиальные двухполосные - фото 14
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
1 350 руб. 

Товар временно отсутствует в продаже

Код товара: 641162
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Характеристики

Бренд
Prology
Тип товара
Автоакустика
Размеры в упаковке, см
37х19х10
Вес, кг.
1.18

Описание товара Колонки автомобильные Prology CX-165 140Вт 89дБ 4Ом 16см (6.5дюйм) (ком.:2кол.) коаксиальные двухполосные

Коаксиальная АС PROLOGY CX-165 представлена двумя круглыми динамиками диаметром 6.5 дюйма, которые расположены в прочной стальной корзине. Благодаря конструкции с диффузорами из композитного материала, резиновыми подвесами и ферритовыми магнитами она обеспечивает воспроизведение насыщенного детализированного звучания в частном диапазоне 80-20000 Гц. Коаксиальная АС PROLOGY CX-165 отличается выходной мощностью в пределах 140 Вт. В комплекте поставляются декоративные защитные решетки, кабель и крепежные элементы для удобного монтажа.

Отзывы о товаре Колонки автомобильные Prology CX-165 140Вт 89дБ 4Ом 16см (6.5дюйм) (ком.:2кол.) коаксиальные двухполосные




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Характеристики
Бренд
Prology
Тип товара
Автоакустика
Описание
Коаксиальная АС PROLOGY CX-165 представлена двумя круглыми динамиками диаметром 6.5 дюйма, которые расположены в прочной стальной корзине. Благодаря конструкции с диффузорами из композитного материала, резиновыми подвесами и ферритовыми магнитами она обеспечивает воспроизведение насыщенного детализированного звучания в частном диапазоне 80-20000 Гц. Коаксиальная АС PROLOGY CX-165 отличается выходной мощностью в пределах 140 Вт. В комплекте поставляются декоративные защитные решетки, кабель и крепежные элементы для удобного монтажа.
Самовывоз
Доставка
Отзывы


Колонки автомобильные Prology CX-165 140Вт 89дБ 4Ом 16см (6.5дюйм) (ком.:2кол.) коаксиальные двухполосные - фото, характеристики, описание и цена представлены на карточке товара. Для того, чтобы сразу узнать о поступлении этого товара в наш интернет-магазин, вам надо подписаться на уведомление по email, оставив адрес своей электронной почты в форме выше на данной странице.
Информация о технических характеристиках, комплекте поставки, стране изготовления и внешнем виде товара носит справочный характер и основывается на последних доступных к моменту публикации сведениях.
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