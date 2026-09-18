Top.Mail.Ru
Автоакустика JBL STAGE1 601C купить с доставкой в Москве
КотоФото
Найти
Статус заказа
Товар добавлен в корзину
Корзина
Избранное Избранное
Каталог товаров
Каталог товаров
 

Автоакустика JBL STAGE1 601C

Отзывы(0)
Добавить в избранное Поделиться
Автоакустика JBL STAGE1 601C - фото 1
Автоакустика JBL STAGE1 601C - фото 2
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
Характеристики
Тип товара
Автоакустика
  • Автоакустика JBL STAGE1 601C - фото 1
  • Автоакустика JBL STAGE1 601C - фото 2
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
2 970 руб. 

Товар временно отсутствует в продаже

Код товара: 286794
Мы отправим вам автоматическое письмо сразу же, когда товар появится в продаже. Это окно НЕ подписывает на рекламу!
Отправить
  • Безопасный возврат 14 дней

Характеристики

Бренд
JBL
Тип товара
Автоакустика
Номинальная мощность
40
Диаметр излучателя
6"
Размеры в упаковке, см
40х22х9
Вес, кг.
1.03

Описание товара Автоакустика JBL STAGE1 601C

Двухполосная компонентная АС JBL STAGE1 601C – выбор меломанов! Вы сможете наполнить салон вашего автомобиля звуком высокого качества. Акустическая система укомплектована четырьмя динамиками. Наличие высокочастотных динамиков обуславливает возможность качественной проработки всего диапазона частот. Акустика воспроизводит звук в диапазоне от 55 до 20000 Гц. Номинальная мощность модели равна 40 Вт. Максимальная мощность впятеро выше – 200 Вт. Чувствительность акустической системы составляет 90 дБ, а импеданс – 4 Ом. Динамики, входящие в состав компонентной АС JBL STAGE1 601C, защищены от внешних воздействий металлической сеткой. Акустика отличается простотой монтажа. Стоит отметить и высокий уровень надежности модели. В комплектацию акустической системы входят все необходимые для монтажа компоненты.

Отзывы о товаре Автоакустика JBL STAGE1 601C




Магазины и пункты выдачи в Москве


Курьерская доставка в Москве

Характеристики
Бренд
JBL
Тип товара
Автоакустика
Номинальная мощность
40
Диаметр излучателя
6"
Описание
Двухполосная компонентная АС JBL STAGE1 601C – выбор меломанов! Вы сможете наполнить салон вашего автомобиля звуком высокого качества. Акустическая система укомплектована четырьмя динамиками. Наличие высокочастотных динамиков обуславливает возможность качественной проработки всего диапазона частот. Акустика воспроизводит звук в диапазоне от 55 до 20000 Гц. Номинальная мощность модели равна 40 Вт. Максимальная мощность впятеро выше – 200 Вт. Чувствительность акустической системы составляет 90 дБ, а импеданс – 4 Ом. Динамики, входящие в состав компонентной АС JBL STAGE1 601C, защищены от внешних воздействий металлической сеткой. Акустика отличается простотой монтажа. Стоит отметить и высокий уровень надежности модели. В комплектацию акустической системы входят все необходимые для монтажа компоненты.
Самовывоз
Доставка
Отзывы


Автоакустика JBL STAGE1 601C - фото, характеристики, описание и цена представлены на карточке товара. Для того, чтобы сразу узнать о поступлении этого товара в наш интернет-магазин, вам надо подписаться на уведомление по email, оставив адрес своей электронной почты в форме выше на данной странице.
Информация о технических характеристиках, комплекте поставки, стране изготовления и внешнем виде товара носит справочный характер и основывается на последних доступных к моменту публикации сведениях.
Для согласования условий договора и наличия доступных для заказа товаров с вами свяжется оператор.
Загрузка...
Загрузка...