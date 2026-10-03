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Окуляр Levenhuk MED 20x/9 (D 23,2 мм) купить с доставкой в Москве
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Окуляр Levenhuk MED 20x/9 (D 23,2 мм)

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Окуляр Levenhuk MED 20x/9 (D 23,2 мм) - фото 1
Окуляр Levenhuk MED 20x/9 (D 23,2 мм) - фото 2
Окуляр Levenhuk MED 20x/9 (D 23,2 мм) - фото 3
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
Характеристики
Тип товара
Окуляр
  • Окуляр Levenhuk MED 20x/9 (D 23,2 мм) - фото 1
  • Окуляр Levenhuk MED 20x/9 (D 23,2 мм) - фото 2
  • Окуляр Levenhuk MED 20x/9 (D 23,2 мм) - фото 3
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
2 790 руб. 

Товар временно отсутствует в продаже

Код товара: 640641
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Характеристики

Бренд
Levenhuk
Тип товара
Окуляр
Особенности
20-кратное увеличение
Страна производитель
Китай
Размеры в упаковке, см
10х10х2
Вес, г.
30

Описание товара Окуляр Levenhuk MED 20x/9 (D 23,2 мм)

Благодаря 20-кратному увеличению окуляр Levenhuk MED 20x/9 станет отличным дополнением к коллекции аксессуаров для микроскопии. Он подойдет для работы с совсем мелкими структурами и позволит значительно увеличить общую кратность микроскопа. Ширина обзора при этом будет достаточной для комфортных исследований. Линзы окуляра выполнены из оптического стекла, поэтому создают четкую картинку по всему полю зрения. Алюминиевый корпус прочный и долговечный. Посадочный диаметр окуляра составляет 23.2 мм, что позволяет использовать его с микроскопами серии Levenhuk MED и аналогами.

Отзывы о товаре Окуляр Levenhuk MED 20x/9 (D 23,2 мм)




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Характеристики
Бренд
Levenhuk
Тип товара
Окуляр
Особенности
20-кратное увеличение
Страна производитель
Китай
Описание
Благодаря 20-кратному увеличению окуляр Levenhuk MED 20x/9 станет отличным дополнением к коллекции аксессуаров для микроскопии. Он подойдет для работы с совсем мелкими структурами и позволит значительно увеличить общую кратность микроскопа. Ширина обзора при этом будет достаточной для комфортных исследований. Линзы окуляра выполнены из оптического стекла, поэтому создают четкую картинку по всему полю зрения. Алюминиевый корпус прочный и долговечный. Посадочный диаметр окуляра составляет 23.2 мм, что позволяет использовать его с микроскопами серии Levenhuk MED и аналогами.
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Отзывы


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Информация о технических характеристиках, комплекте поставки, стране изготовления и внешнем виде товара носит справочный характер и основывается на последних доступных к моменту публикации сведениях.
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