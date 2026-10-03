Окуляр Levenhuk MED 20x/9 (D 23,2 мм)
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Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
Характеристики
Тип товара
Окуляр
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
2 790 руб.
Товар временно отсутствует в продаже
Последняя цена
Последняя цена, по которой товар был в наличии и доступен к заказу
Код товара: 640641
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Характеристики
Бренд
Тип товара
Окуляр
Особенности
20-кратное увеличение
Страна производитель
Китай
Размеры в упаковке, см
10х10х2
Вес, г.
30
Описание товара Окуляр Levenhuk MED 20x/9 (D 23,2 мм)
Благодаря 20-кратному увеличению окуляр Levenhuk MED 20x/9 станет отличным дополнением к коллекции аксессуаров для микроскопии. Он подойдет для работы с совсем мелкими структурами и позволит значительно увеличить общую кратность микроскопа. Ширина обзора при этом будет достаточной для комфортных исследований. Линзы окуляра выполнены из оптического стекла, поэтому создают четкую картинку по всему полю зрения. Алюминиевый корпус прочный и долговечный. Посадочный диаметр окуляра составляет 23.2 мм, что позволяет использовать его с микроскопами серии Levenhuk MED и аналогами.
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Благодаря 20-кратному увеличению окуляр Levenhuk MED 20x/9 станет отличным дополнением к коллекции аксессуаров для микроскопии. Он подойдет для работы с совсем мелкими структурами и позволит значительно увеличить общую кратность микроскопа. Ширина обзора при этом будет достаточной для комфортных исследований. Линзы окуляра выполнены из оптического стекла, поэтому создают четкую картинку по всему полю зрения. Алюминиевый корпус прочный и долговечный. Посадочный диаметр окуляра составляет 23.2 мм, что позволяет использовать его с микроскопами серии Levenhuk MED и аналогами.
Смотрите также: Аксессуары для оптических приборов, Бинокли, Зрительные трубы, Лупы, Микроскопы, окуляры для телескопов
Смотрите также: Аксессуары для оптических приборов, Бинокли, Зрительные трубы, Лупы, Микроскопы, окуляры для телескопов
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