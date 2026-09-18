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Камера цифровая Levenhuk M1000 PLUS купить с доставкой в Москве
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Камера цифровая Levenhuk M1000 PLUS

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Камера цифровая Levenhuk M1000 PLUS - фото 1
Камера цифровая Levenhuk M1000 PLUS - фото 2
Камера цифровая Levenhuk M1000 PLUS - фото 3
Камера цифровая Levenhuk M1000 PLUS - фото 4
Камера цифровая Levenhuk M1000 PLUS - фото 5
Камера цифровая Levenhuk M1000 PLUS - фото 6
Камера цифровая Levenhuk M1000 PLUS - фото 7
Камера цифровая Levenhuk M1000 PLUS - фото 8
Камера цифровая Levenhuk M1000 PLUS - фото 9
Камера цифровая Levenhuk M1000 PLUS - фото 10
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
Характеристики
Тип товара
Камера цифровая
  • Камера цифровая Levenhuk M1000 PLUS - фото 1
  • Камера цифровая Levenhuk M1000 PLUS - фото 2
  • Камера цифровая Levenhuk M1000 PLUS - фото 3
  • Камера цифровая Levenhuk M1000 PLUS - фото 4
  • Камера цифровая Levenhuk M1000 PLUS - фото 5
  • Камера цифровая Levenhuk M1000 PLUS - фото 6
  • Камера цифровая Levenhuk M1000 PLUS - фото 7
  • Камера цифровая Levenhuk M1000 PLUS - фото 8
  • Камера цифровая Levenhuk M1000 PLUS - фото 9
  • Камера цифровая Levenhuk M1000 PLUS - фото 10
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
59 990 руб. 

Товар временно отсутствует в продаже

Код товара: 221290
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Характеристики

Бренд
Levenhuk
Тип товара
Камера цифровая
Страна производитель
Китай
Размеры в упаковке, см
17х15х6
Вес, г.
530

Описание товара Камера цифровая Levenhuk M1000 PLUS

Камера Levenhuk M1000 PLUS – цифровая камера для микроскопов, которая впечатлит вас высокой четкостью и контрастностью изображения. Вы сможете изучать мельчайшие структуры на большом увеличении и наблюдать за жизнью крошечных микроорганизмов. 10-мегапиксельная камера позволяет снимать фото и видео с разрешением до 3584x2748 пикселей. Максимальная кадровая частота составляет 27 кадров в секунду, благодаря чему видеоролики получаются плавными и четкими. Камера работает с биологическими и стереоскопическими микроскопами любых производителей. Для использования камеры с окулярными трубками разных диаметров в комплект поставки включены адаптеры-переходники. Для вывода изображения с объектива микроскопа на экран компьютера используется стандартный USB-кабель. Картинка транслируется в режиме реального времени, а программное обеспечение Levenhuk позволяет захватывать, записывать и обрабатывать ее. Цифровая камера Levenhuk M1000 PLUS подойдет для домашнего использования, учебы и профессиональных наблюдений. В комплекте с камерой идет специальная редакционная программа, которая позволит при необходимости откорректировать цвета, кадрировать изображение и проч.

Отзывы о товаре Камера цифровая Levenhuk M1000 PLUS




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Курьерская доставка в Москве

Характеристики
Бренд
Levenhuk
Тип товара
Камера цифровая
Страна производитель
Китай
Описание
Камера Levenhuk M1000 PLUS – цифровая камера для микроскопов, которая впечатлит вас высокой четкостью и контрастностью изображения. Вы сможете изучать мельчайшие структуры на большом увеличении и наблюдать за жизнью крошечных микроорганизмов. 10-мегапиксельная камера позволяет снимать фото и видео с разрешением до 3584x2748 пикселей. Максимальная кадровая частота составляет 27 кадров в секунду, благодаря чему видеоролики получаются плавными и четкими. Камера работает с биологическими и стереоскопическими микроскопами любых производителей. Для использования камеры с окулярными трубками разных диаметров в комплект поставки включены адаптеры-переходники. Для вывода изображения с объектива микроскопа на экран компьютера используется стандартный USB-кабель. Картинка транслируется в режиме реального времени, а программное обеспечение Levenhuk позволяет захватывать, записывать и обрабатывать ее. Цифровая камера Levenhuk M1000 PLUS подойдет для домашнего использования, учебы и профессиональных наблюдений. В комплекте с камерой идет специальная редакционная программа, которая позволит при необходимости откорректировать цвета, кадрировать изображение и проч.
Самовывоз
Доставка
Отзывы


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