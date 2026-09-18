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Характеристики
Тип товара
Камера цифровая
Оригинальный товар
Гарантия качества
Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда.
Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки.
Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
59 990 руб.
Товар временно отсутствует в продаже
Последняя цена
Последняя цена, по которой товар был в наличии и доступен к заказу
Код товара: 221290
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Описание товара Камера цифровая Levenhuk M1000 PLUS
Камера Levenhuk M1000 PLUS – цифровая камера для микроскопов, которая впечатлит вас высокой четкостью и контрастностью изображения. Вы сможете изучать мельчайшие структуры на большом увеличении и наблюдать за жизнью крошечных микроорганизмов. 10-мегапиксельная камера позволяет снимать фото и видео с разрешением до 3584x2748 пикселей. Максимальная кадровая частота составляет 27 кадров в секунду, благодаря чему видеоролики получаются плавными и четкими. Камера работает с биологическими и стереоскопическими микроскопами любых производителей. Для использования камеры с окулярными трубками разных диаметров в комплект поставки включены адаптеры-переходники. Для вывода изображения с объектива микроскопа на экран компьютера используется стандартный USB-кабель. Картинка транслируется в режиме реального времени, а программное обеспечение Levenhuk позволяет захватывать, записывать и обрабатывать ее. Цифровая камера Levenhuk M1000 PLUS подойдет для домашнего использования, учебы и профессиональных наблюдений. В комплекте с камерой идет специальная редакционная программа, которая позволит при необходимости откорректировать цвета, кадрировать изображение и проч.
Камера Levenhuk M1000 PLUS – цифровая камера для микроскопов, которая впечатлит вас высокой четкостью и контрастностью изображения. Вы сможете изучать мельчайшие структуры на большом увеличении и наблюдать за жизнью крошечных микроорганизмов. 10-мегапиксельная камера позволяет снимать фото и видео с разрешением до 3584x2748 пикселей. Максимальная кадровая частота составляет 27 кадров в секунду, благодаря чему видеоролики получаются плавными и четкими. Камера работает с биологическими и стереоскопическими микроскопами любых производителей. Для использования камеры с окулярными трубками разных диаметров в комплект поставки включены адаптеры-переходники. Для вывода изображения с объектива микроскопа на экран компьютера используется стандартный USB-кабель. Картинка транслируется в режиме реального времени, а программное обеспечение Levenhuk позволяет захватывать, записывать и обрабатывать ее. Цифровая камера Levenhuk M1000 PLUS подойдет для домашнего использования, учебы и профессиональных наблюдений. В комплекте с камерой идет специальная редакционная программа, которая позволит при необходимости откорректировать цвета, кадрировать изображение и проч.
Камера цифровая Levenhuk M1000 PLUS - фото, характеристики, описание и цена представлены на карточке товара. Для того, чтобы сразу узнать о поступлении этого товара в наш интернет-магазин, вам надо подписаться на уведомление по email, оставив адрес своей электронной почты в форме выше на данной странице.
Информация о технических характеристиках, комплекте поставки, стране изготовления и внешнем виде товара носит справочный характер и основывается на последних доступных к моменту публикации сведениях.
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