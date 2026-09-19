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Адаптер питания Микромед 12 V/20W вар.1.2 (27628) купить с доставкой в Москве
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Адаптер питания Микромед 12 V/20W вар.1.2 (27628)

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Адаптер питания Микромед 12 V/20W вар.1.2 (27628) - фото 1
Адаптер питания Микромед 12 V/20W вар.1.2 (27628) - фото 2
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
Характеристики
Тип товара
Аксессуары для оптических приборов
  • Адаптер питания Микромед 12 V/20W вар.1.2 (27628) - фото 1
  • Адаптер питания Микромед 12 V/20W вар.1.2 (27628) - фото 2
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
2 160 руб. 

Товар временно отсутствует в продаже

Код товара: 382366
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Характеристики

Бренд
Микромед
Тип товара
Аксессуары для оптических приборов
Особенности
Входное напряжение 100-240 В (50-60 Гц), Выходное напряжение 12 В, Длина кабеля 1.5 м, Под разъем 6.5 Jack
Страна производитель
Китай
Размеры в упаковке, см
12х7х2
Вес, г.
100

Описание товара Адаптер питания Микромед 12 V/20W вар.1.2 (27628)

Адаптер питания 12 V/20W - дополнительное устройство при работе в стационарных условиях. Подходит для микроскопов Микромед 1 и Микромед 2. Длина кабеля 1.5 метра, под разъем 6.5 Jack.

Отзывы о товаре Адаптер питания Микромед 12 V/20W вар.1.2 (27628)




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Характеристики
Бренд
Микромед
Тип товара
Аксессуары для оптических приборов
Особенности
Входное напряжение 100-240 В (50-60 Гц), Выходное напряжение 12 В, Длина кабеля 1.5 м, Под разъем 6.5 Jack
Страна производитель
Китай
Описание
Адаптер питания 12 V/20W - дополнительное устройство при работе в стационарных условиях. Подходит для микроскопов Микромед 1 и Микромед 2. Длина кабеля 1.5 метра, под разъем 6.5 Jack.
Самовывоз
Доставка
Отзывы


Адаптер питания Микромед 12 V/20W вар.1.2 (27628) - фото, характеристики, описание и цена представлены на карточке товара. Для того, чтобы сразу узнать о поступлении этого товара в наш интернет-магазин, вам надо подписаться на уведомление по email, оставив адрес своей электронной почты в форме выше на данной странице.
Информация о технических характеристиках, комплекте поставки, стране изготовления и внешнем виде товара носит справочный характер и основывается на последних доступных к моменту публикации сведениях.
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