Противовес Sky-Watcher для монтировки AZ-EQ6, 5 кг
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Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
Характеристики
Тип товара
Противовес
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
10 490 руб.
Товар временно отсутствует в продаже
Последняя цена
Последняя цена, по которой товар был в наличии и доступен к заказу
Код товара: 368511
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Характеристики
Бренд
Тип товара
Противовес
Особенности
Совместимость: монтировка AZ-EQ6 / Тип крепления: винт-барашек / Вес: 5 кг.
Страна производитель
Китай
Размеры в упаковке, см
18х13х9
Вес, кг.
5.6
Описание товара Противовес Sky-Watcher для монтировки AZ-EQ6, 5 кг
Противовес Sky-Watcher создан специально для монтировки AZ-EQ6. Он предназначен для уравновешивания оптической трубы. Вес противовеса составляет 5 кг. Для фиксирования на штанге используется классический винт-барашек. Обратите внимание: любой противовес – это дополнительное оборудование, увеличивающее общий вес оптического прибора. Перед покупкой обязательно удостоверьтесь, что вес телескопа с установленным противовесом не превышает максимально допустимую нагрузку на монтировку и треногу.
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Курьерская доставка в Москве
Бренд
Тип товара
Противовес
Особенности
Совместимость: монтировка AZ-EQ6 / Тип крепления: винт-барашек / Вес: 5 кг.
Страна производитель
Китай
Противовес Sky-Watcher создан специально для монтировки AZ-EQ6. Он предназначен для уравновешивания оптической трубы. Вес противовеса составляет 5 кг. Для фиксирования на штанге используется классический винт-барашек. Обратите внимание: любой противовес – это дополнительное оборудование, увеличивающее общий вес оптического прибора. Перед покупкой обязательно удостоверьтесь, что вес телескопа с установленным противовесом не превышает максимально допустимую нагрузку на монтировку и треногу.
Смотрите также: Аксессуары для оптических приборов, Бинокли, Зрительные трубы, Лупы, Микроскопы, окуляры для телескопов
Смотрите также: Аксессуары для оптических приборов, Бинокли, Зрительные трубы, Лупы, Микроскопы, окуляры для телескопов
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Информация о технических характеристиках, комплекте поставки, стране изготовления и внешнем виде товара носит справочный характер и основывается на последних доступных к моменту публикации сведениях.
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