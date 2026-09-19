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Видеоокуляр Микромед Эврика 1.3 MP купить с доставкой в Москве
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Видеоокуляр Микромед Эврика 1.3 MP

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Видеоокуляр Микромед Эврика 1.3 MP - фото 1
Видеоокуляр Микромед Эврика 1.3 MP - фото 2
Видеоокуляр Микромед Эврика 1.3 MP - фото 3
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
Характеристики
Тип товара
Видеоокуляр
  • Видеоокуляр Микромед Эврика 1.3 MP - фото 1
  • Видеоокуляр Микромед Эврика 1.3 MP - фото 2
  • Видеоокуляр Микромед Эврика 1.3 MP - фото 3
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
5 790 руб. 

Товар временно отсутствует в продаже

Код товара: 477894
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Характеристики

Бренд
Микромед
Тип товара
Видеоокуляр
Особенности
посадочный диаметр 23,2 мм, видео 50 кадров/сек при максимальном разрешении, рабочая температура: -40°+85°С
Страна производитель
Китай
Размеры в упаковке, см
18х17х4
Вес, г.
300

Описание товара Видеоокуляр Микромед Эврика 1.3 MP

Видеоокуляр Микромед Эврика 1.3 MP – это компактная цифровая камера, разработанная специально для использования с микроскопами. Видеоокуляр с сенсором высокого разрешения (максимальное разрешение 1296х964 пикс) передает изображение на компьютер через высокоскоростной порт USB.

Отзывы о товаре Видеоокуляр Микромед Эврика 1.3 MP




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Характеристики
Бренд
Микромед
Тип товара
Видеоокуляр
Особенности
посадочный диаметр 23,2 мм, видео 50 кадров/сек при максимальном разрешении, рабочая температура: -40°+85°С
Страна производитель
Китай
Описание
Видеоокуляр Микромед Эврика 1.3 MP – это компактная цифровая камера, разработанная специально для использования с микроскопами. Видеоокуляр с сенсором высокого разрешения (максимальное разрешение 1296х964 пикс) передает изображение на компьютер через высокоскоростной порт USB.
Самовывоз
Доставка
Отзывы


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Информация о технических характеристиках, комплекте поставки, стране изготовления и внешнем виде товара носит справочный характер и основывается на последних доступных к моменту публикации сведениях.
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