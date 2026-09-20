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Видеоокуляр ToupCam SCMOS05100KPA купить с доставкой в Москве
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Видеоокуляр ToupCam SCMOS05100KPA

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Видеоокуляр ToupCam SCMOS05100KPA - фото 1
Видеоокуляр ToupCam SCMOS05100KPA - фото 2
Видеоокуляр ToupCam SCMOS05100KPA - фото 3
Видеоокуляр ToupCam SCMOS05100KPA - фото 4
Видеоокуляр ToupCam SCMOS05100KPA - фото 5
Видеоокуляр ToupCam SCMOS05100KPA - фото 6
Видеоокуляр ToupCam SCMOS05100KPA - фото 7
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
Характеристики
Тип товара
Окуляр
  • Видеоокуляр ToupCam SCMOS05100KPA - фото 1
  • Видеоокуляр ToupCam SCMOS05100KPA - фото 2
  • Видеоокуляр ToupCam SCMOS05100KPA - фото 3
  • Видеоокуляр ToupCam SCMOS05100KPA - фото 4
  • Видеоокуляр ToupCam SCMOS05100KPA - фото 5
  • Видеоокуляр ToupCam SCMOS05100KPA - фото 6
  • Видеоокуляр ToupCam SCMOS05100KPA - фото 7
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
14 235 руб. 

Товар временно отсутствует в продаже

Код товара: 546098
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Характеристики

Бренд
ToupCam
Тип товара
Окуляр
Особенности
посадочный диаметр 23.2 мм
Страна производитель
Китай
Размеры в упаковке, см
14х10х6
Вес, г.
150

Описание товара Видеоокуляр ToupCam SCMOS05100KPA

Основное назначение цифровой камеры для микроскопов ToupCam UCMOS05100KPA Цифровая камера для микроскопов ToupCam UCMOS05100KPA предназначена для применения в области микроскопии и медицины, научно-образовательной или технической деятельности. Все данные, полученные в ходе работы с микроскопом в режиме реального времени, отображаются на экране монитора подключенного ПК, предоставляя изображение высокого качества (даже при умеренном освещении). С помощью специальных переходников, которые так же можно приобрести в нашем интренет-магазине, цифровую камеру можно установить на микроскоп с окулярами 23, 2 мм, 30, 0 мм, 30, 5 мм или использующих. Расчет поля зрения и разрешения камеры для микроскопов ToupCam UCMOS05100KPA Для оценки поля зрения данной камеры с микроскопом можно воспользоваться формулой F? L/(a*b), F - поле зрения в мм,

Отзывы о товаре Видеоокуляр ToupCam SCMOS05100KPA




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Курьерская доставка в Москве

Характеристики
Бренд
ToupCam
Тип товара
Окуляр
Особенности
посадочный диаметр 23.2 мм
Страна производитель
Китай
Описание
Основное назначение цифровой камеры для микроскопов ToupCam UCMOS05100KPA Цифровая камера для микроскопов ToupCam UCMOS05100KPA предназначена для применения в области микроскопии и медицины, научно-образовательной или технической деятельности. Все данные, полученные в ходе работы с микроскопом в режиме реального времени, отображаются на экране монитора подключенного ПК, предоставляя изображение высокого качества (даже при умеренном освещении). С помощью специальных переходников, которые так же можно приобрести в нашем интренет-магазине, цифровую камеру можно установить на микроскоп с окулярами 23, 2 мм, 30, 0 мм, 30, 5 мм или использующих. Расчет поля зрения и разрешения камеры для микроскопов ToupCam UCMOS05100KPA Для оценки поля зрения данной камеры с микроскопом можно воспользоваться формулой F? L/(a*b), F - поле зрения в мм,
Самовывоз
Доставка
Отзывы


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