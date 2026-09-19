Столик предметный двухкоординатный Микромед для МС-2
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Характеристики
Тип товара
Аксессуары для оптических приборов
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
10 890 руб.
Товар временно отсутствует в продаже
Последняя цена
Последняя цена, по которой товар был в наличии и доступен к заказу
Код товара: 391482
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Характеристики
Бренд
Тип товара
Аксессуары для оптических приборов
Особенности
Диапазон перемещения препарата 55 мм, Габаритные размеры 155 мм, Масса, не более 1,8 кг, Посадочный диаметр 95
Страна производитель
Китай
Размеры в упаковке, см
21х20х10
Вес, кг.
1.6
Описание товара Столик предметный двухкоординатный Микромед для МС-2
Позволяет работать как с проходящим, так и с отраженным светом. Устанавливается на микроскопы серии МС-2-ZOOM с вариантами основания, А и CR, МС-3-ZOOM LED и МС-4-ZOOM LED вместо вкладыша предметного столика. Имеет препаратодержатель — 2 прижима.
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Бренд
Тип товара
Аксессуары для оптических приборов
Особенности
Диапазон перемещения препарата 55 мм, Габаритные размеры 155 мм, Масса, не более 1,8 кг, Посадочный диаметр 95
Страна производитель
Китай
Позволяет работать как с проходящим, так и с отраженным светом. Устанавливается на микроскопы серии МС-2-ZOOM с вариантами основания, А и CR, МС-3-ZOOM LED и МС-4-ZOOM LED вместо вкладыша предметного столика. Имеет препаратодержатель — 2 прижима.
Смотрите также: Аксессуары для оптических приборов, Бинокли, Зрительные трубы, Лупы, Микроскопы, окуляры для телескопов
Смотрите также: Аксессуары для оптических приборов, Бинокли, Зрительные трубы, Лупы, Микроскопы, окуляры для телескопов
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