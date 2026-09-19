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Характеристики
Тип товара
Противовес
Оригинальный товар
Гарантия качества
Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда.
Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки.
Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
11 990 руб.
Товар временно отсутствует в продаже
Последняя цена
Последняя цена, по которой товар был в наличии и доступен к заказу
Код товара: 368508
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Совместимость: монтировка EQ6/HEQ5 / Тип крепления: винт-барашек / Вес: 5,1 кг
Страна производитель
Китай
Размеры в упаковке, см
18х13х9
Вес, кг.
5.4
Описание товара Противовес Sky-Watcher для монтировки EQ6/HEQ5, 5,1 кг
Противовес Sky-Watcher весом 5,1 кг разработан специально для монтировки EQ6/HEQ5. Он используется для уравновешивания оптической трубы и стабилизации телескопа. Так как противовес увеличивает общий вес телескопа, следует внимательно подходить к его выбору. Не превышайте максимально допустимую нагрузку на монтировку и треногу во избежание их случайной поломки или повреждения. Противовес фиксируется на штанге при помощи стопорного винта-барашка. Не рекомендуется устанавливать противовес близко к концу штанги, так как в этом случае при перемещении оптической трубы могут появляться нежелательные вибрации. С габаритными телескопами используйте более тяжелые противовесы или несколько противовесов одновременно.
Совместимость: монтировка EQ6/HEQ5 / Тип крепления: винт-барашек / Вес: 5,1 кг
Страна производитель
Китай
Описание
Противовес Sky-Watcher весом 5,1 кг разработан специально для монтировки EQ6/HEQ5. Он используется для уравновешивания оптической трубы и стабилизации телескопа. Так как противовес увеличивает общий вес телескопа, следует внимательно подходить к его выбору. Не превышайте максимально допустимую нагрузку на монтировку и треногу во избежание их случайной поломки или повреждения. Противовес фиксируется на штанге при помощи стопорного винта-барашка. Не рекомендуется устанавливать противовес близко к концу штанги, так как в этом случае при перемещении оптической трубы могут появляться нежелательные вибрации. С габаритными телескопами используйте более тяжелые противовесы или несколько противовесов одновременно.
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