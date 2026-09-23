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Guido Manusardi - Blue Train (8018344121406) виниловая пластинка купить виниловую пластинку в Москве, цены на винил
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Guido Manusardi - Blue Train (8018344121406) виниловая пластинка

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Guido Manusardi - Blue Train (8018344121406) виниловая пластинка - фото 1
Guido Manusardi - Blue Train (8018344121406) виниловая пластинка - фото 2
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
Характеристики
Тип товара
Виниловая пластинка
Тип издания
12 дюймов
Дата релиза
2010
Исполнитель
Guido Manusardi Trio
Альбом (сингл)
BLUE TRAIN
Жанр
Acid Jazz
Версия издания
стандартное
Цвет винила
черный
Сохранность конверта
Still Sealed (SS)
  • Guido Manusardi - Blue Train (8018344121406) виниловая пластинка - фото 1
  • Guido Manusardi - Blue Train (8018344121406) виниловая пластинка - фото 2
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
4 150 руб. 
Начислим 152 КэтКоинов
В наличии
Код товара: 636469
Доставка в Москве
Загружаем...
Самовывоз в Москве
Загружаем...
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Guido Manusardi - Blue Train (8018344121406) виниловая пластинка
4 150 руб.
  • Гарантия производителя
  • Безопасный возврат 14 дней

Характеристики

Бренд
FA
Тип товара
Виниловая пластинка
Тип носителя
виниловая пластинка
Формат издания
LP
Лэйбл
Rearward
Barcode
[8018344121406]
Тип издания
12 дюймов
Дата релиза
2010
Исполнитель
Guido Manusardi Trio
Альбом (сингл)
BLUE TRAIN
Жанр
Acid Jazz
Версия издания
стандартное
ТНВЭД
8523809900
Цвет винила
черный
Сохранность конверта
Still Sealed (SS)
Сохранность винила
Still Sealed (SS)
Упаковка издания
Carton Sleeve
Страна производитель
Италия
Размеры в упаковке, см
32х32х2
Вес, г.
300

Описание товара Guido Manusardi - Blue Train (8018344121406) виниловая пластинка

Лицензионное издание, выпущенное на виниле. Содержание альбома: , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , ,



Теги товара: Джаз

Отзывы о товаре Guido Manusardi - Blue Train (8018344121406) виниловая пластинка




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Характеристики
Бренд
FA
Тип товара
Виниловая пластинка
Тип носителя
виниловая пластинка
Формат издания
LP
Лэйбл
Rearward
Barcode
[8018344121406]
Тип издания
12 дюймов
Дата релиза
2010
Исполнитель
Guido Manusardi Trio
Альбом (сингл)
BLUE TRAIN
Жанр
Acid Jazz
Версия издания
стандартное
Развернуть
ТНВЭД
8523809900
Цвет винила
черный
Сохранность конверта
Still Sealed (SS)
Сохранность винила
Still Sealed (SS)
Упаковка издания
Carton Sleeve
Страна производитель
Италия
Описание
Лицензионное издание, выпущенное на виниле. Содержание альбома: , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , ,


Теги товара: Джаз
Самовывоз
Доставка
Отзывы


Guido Manusardi - Blue Train (8018344121406) виниловая пластинка - купить по цене 4150 руб. в интернет-магазине КотоФото. На карточке товара Вы можете посмотреть подробное описание, характеристики и фото. Заказать товар можно на сайте, добавив в корзину, или позвонить по телефону 8(495)137-52-98 в Москве. Доступен самовывоз и доставка.
Информация о технических характеристиках, комплекте поставки, стране изготовления и внешнем виде товара носит справочный характер и основывается на последних доступных к моменту публикации сведениях.
Для согласования условий договора и наличия доступных для заказа товаров с вами свяжется оператор.
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