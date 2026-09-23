Top.Mail.Ru
Giorgio Azzolini - Crucial Moment (8018344121116) виниловая пластинка купить виниловую пластинку в Москве, цены на винил
КотоФото
Найти
Статус заказа
Товар добавлен в корзину
Корзина
Избранное Избранное
Каталог товаров
Каталог товаров
 

Giorgio Azzolini - Crucial Moment (8018344121116) виниловая пластинка

Отзывы(0)
Добавить в избранное Поделиться
Giorgio Azzolini - Crucial Moment (8018344121116) виниловая пластинка - фото 1
Giorgio Azzolini - Crucial Moment (8018344121116) виниловая пластинка - фото 2
Giorgio Azzolini - Crucial Moment (8018344121116) виниловая пластинка - фото 3
Giorgio Azzolini - Crucial Moment (8018344121116) виниловая пластинка - фото 4
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
Характеристики
Тип товара
Виниловая пластинка
Тип издания
12 дюймов
Дата релиза
2000
Исполнитель
Giorgio Azzolini
Альбом (сингл)
Crucial Moment
Жанр
Acid Jazz
Версия издания
стандартное
Цвет винила
черный
Сохранность конверта
Still Sealed (SS)
  • Giorgio Azzolini - Crucial Moment (8018344121116) виниловая пластинка - фото 1
  • Giorgio Azzolini - Crucial Moment (8018344121116) виниловая пластинка - фото 2
  • Giorgio Azzolini - Crucial Moment (8018344121116) виниловая пластинка - фото 3
  • Giorgio Azzolini - Crucial Moment (8018344121116) виниловая пластинка - фото 4
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
4 150 руб. 
Начислим 152 КэтКоинов
В наличии
Код товара: 636392
Доставка в Москве
Загружаем...
Самовывоз в Москве
Загружаем...
Добавить в корзину
Giorgio Azzolini - Crucial Moment (8018344121116) виниловая пластинка
4 150 руб.
  • Гарантия производителя
  • Безопасный возврат 14 дней

Характеристики

Бренд
FA
Тип товара
Виниловая пластинка
Тип носителя
виниловая пластинка
Формат издания
LP
Лэйбл
Rearward
Barcode
[8018344121116]
Тип издания
12 дюймов
Дата релиза
2000
Исполнитель
Giorgio Azzolini
Альбом (сингл)
Crucial Moment
Жанр
Acid Jazz
Версия издания
стандартное
ТНВЭД
8523809900
Цвет винила
черный
Сохранность конверта
Still Sealed (SS)
Сохранность винила
Still Sealed (SS)
Упаковка издания
Carton Sleeve
Страна производитель
Италия
Размеры в упаковке, см
32х32х2
Вес, г.
300

Описание товара Giorgio Azzolini - Crucial Moment (8018344121116) виниловая пластинка

Лицензионное издание, выпущенное на виниле. Содержание альбома: Crucial Moment, Giorvi, Blues Deflection, Beyond The Corner, Free Duet, Israel



Теги товара: Джаз

Отзывы о товаре Giorgio Azzolini - Crucial Moment (8018344121116) виниловая пластинка




Магазины и пункты выдачи в Москве


Курьерская доставка в Москве

Похожие товары

Характеристики
Бренд
FA
Тип товара
Виниловая пластинка
Тип носителя
виниловая пластинка
Формат издания
LP
Лэйбл
Rearward
Barcode
[8018344121116]
Тип издания
12 дюймов
Дата релиза
2000
Исполнитель
Giorgio Azzolini
Альбом (сингл)
Crucial Moment
Жанр
Acid Jazz
Версия издания
стандартное
Развернуть
ТНВЭД
8523809900
Цвет винила
черный
Сохранность конверта
Still Sealed (SS)
Сохранность винила
Still Sealed (SS)
Упаковка издания
Carton Sleeve
Страна производитель
Италия
Описание
Лицензионное издание, выпущенное на виниле. Содержание альбома: Crucial Moment, Giorvi, Blues Deflection, Beyond The Corner, Free Duet, Israel


Теги товара: Джаз
Самовывоз
Доставка
Отзывы


Giorgio Azzolini - Crucial Moment (8018344121116) виниловая пластинка - данный товар вы можете купить по цене 4150 руб. в интернет-магазине КотоФото. Характеристики, описание товара, фото и цена представлены на карточке товара. Заказать товар вы можете по телефону 8(495)137-52-98 в Москве.
Информация о технических характеристиках, комплекте поставки, стране изготовления и внешнем виде товара носит справочный характер и основывается на последних доступных к моменту публикации сведениях.
Для согласования условий договора и наличия доступных для заказа товаров с вами свяжется оператор.
Загрузка...
Загрузка...