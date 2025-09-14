Жесткий диск WD 2 TB WD23PURZ Purple 3.5"
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Характеристики
Описание товара Жесткий диск WD 2 TB WD23PURZ Purple 3.5"
Накопители WD Purple предназначены для круглосуточной записи в системах видеонаблюдения. Эти диски разработаны специально для систем видеонаблюдения, поэтому они выдерживают сильные перепады температур и вибрации оборудования сетевого видеорегистратора. Обычно жесткие диски для настольных компьютеров создаются с прицелом на работу только в течение коротких промежутков времени, а не для жестких условий круглосуточной эксплуатации в системах видеонаблюдения высокой четкости. Жесткие диски WD Purple для систем видеонаблюдения проверены на совместимость с широким спектром систем обеспечения безопасности, благодаря чему вы можете быть уверены в надежности специализированного оборудования. Применение эксклюзивной технологии AllFrame дает возможность уменьшить потерю кадров и улучшить воспроизведение видео.
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Теги товара: 2 тб
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Смотрите также: SSD накопители, Блоки питания, Видеокарты, Жесткие диски, Звуковые карты, Контроллеры, Корпуса, Кулеры и системы охлаждения, Материнские платы, Оперативная память, Оптические приводы, Процессоры (CPU), Термопаста, аксессуары для системы охлаждения, 1 тб, 4 тб, 6 тб, 8 тб, 10 тб, 12 тб
Теги товара: 2 тб
Достоинства:
Комментарий:
Купил у надёжного продавца, чтобы не получить восстановленный. Диск абсолютно новый в рабочем состоянии. Спасибо продавцу!
Достоинства:
Комментарий:
отличный диск, только этой устанавливаю серии для видеонаблюдения, установил десятки штук, трудятся сутками, рекомендую
Достоинства:
Комментарий:
Работает!) Хороший диск по хорошей цене. Технические характеристики соответствуют описанию.
Достоинства:
Комментарий:
Хорошая серия дисков. Подходит как для видеонаблюдения так и как хранилище данных. Ещё ни разу не подводили. Главное покупать у проверенных продавцов.
Достоинства:
Комментарий:
Пришел новый (не восстановленный). Проверка показала, что включался всего 3, время работы - менее 6 часов. Звездочку снял за объем, из заявленных 2 GB - по факту - 1,82
Достоинства:
Комментарий:
Норманый диск. Заказывал 2 шт. Работают в сетевом хранилище
Достоинства:
Комментарий:
Диск новый, без каких-либо следов использования. Взял для системы видеонаблюдения. Уже 3 недели работает без нареканий.
Достоинства:
Комментарий:
Монтажники сказали что не оригинал. Оригинал должен быть тежелее и подшипники массивнее Забирал с пвз ситилинка Цена приятная. Посмотрим сколько прослужит
Достоинства:
Комментарий:
Диск новый, в оригинальной упаковке! Сразу был проверен Викторией. Смарт чистый, включение было первым. Все сектора норм. Работает тихо. Посмотрим как покажет себя в работе.
Достоинства:
Комментарий:
Прекрасно работает, очень тихий. Не БУ, новый, серийный номер совпадает, всё прекрасно. Покупал в Ситилинк.
Достоинства:
Комментарий:
Отличный жёсткий диск, беру для видеонаблюдения, подключал, тестировал несколько дней, всё работает без нареканий. Забрал в ближайшем от дома ситилинке! Кто сомневается, берите смело
Достоинства:
Комментарий:
Судя по всему, качественный товар, профессионалы посоветовали... Пока не ставили, посмотрим как будет работать.
Достоинства:
Комментарий:
Оригинальный товар. Не восстановленный, а новый. Серийный номер проверил на сайте производителя.
Достоинства:
Комментарий:
Внешне выглядит новым, видеорегистратор не ругается, дальше проверять было лень.
Достоинства:
Комментарий:
Диск хорошо покупали под видеонаблюдение соседу ! У нас такой 2 года! Идеально записывает , скорость хорошая! Открываем с телефона и просматриваем быстро день , или время, которое нам нужно
Достоинства:
Комментарий:
Пока все хорошо, скорость - нормально, ошибок нет, цена адекватная.
Достоинства:
Комментарий:
Серия purple отлично подходит для систем видеонаблюдения. Производитель хорошо себя зарекомендовал себя в плане надёжности.
Отзывы о товаре Жесткий диск WD 2 TB WD23PURZ Purple 3.5"
Достоинства:
Комментарий:
Купил у надёжного продавца, чтобы не получить восстановленный. Диск абсолютно новый в рабочем состоянии. Спасибо продавцу!
Достоинства:
Комментарий:
отличный диск, только этой устанавливаю серии для видеонаблюдения, установил десятки штук, трудятся сутками, рекомендую
Достоинства:
Комментарий:
Работает!) Хороший диск по хорошей цене. Технические характеристики соответствуют описанию.
Достоинства:
Комментарий:
Хорошая серия дисков. Подходит как для видеонаблюдения так и как хранилище данных. Ещё ни разу не подводили. Главное покупать у проверенных продавцов.
Достоинства:
Комментарий:
Пришел новый (не восстановленный). Проверка показала, что включался всего 3, время работы - менее 6 часов. Звездочку снял за объем, из заявленных 2 GB - по факту - 1,82
Достоинства:
Комментарий:
Норманый диск. Заказывал 2 шт. Работают в сетевом хранилище
Достоинства:
Комментарий:
Диск новый, без каких-либо следов использования. Взял для системы видеонаблюдения. Уже 3 недели работает без нареканий.
Достоинства:
Комментарий:
Монтажники сказали что не оригинал. Оригинал должен быть тежелее и подшипники массивнее Забирал с пвз ситилинка Цена приятная. Посмотрим сколько прослужит
Достоинства:
Комментарий:
Диск новый, в оригинальной упаковке! Сразу был проверен Викторией. Смарт чистый, включение было первым. Все сектора норм. Работает тихо. Посмотрим как покажет себя в работе.
Достоинства:
Комментарий:
Прекрасно работает, очень тихий. Не БУ, новый, серийный номер совпадает, всё прекрасно. Покупал в Ситилинк.
Достоинства:
Комментарий:
Отличный жёсткий диск, беру для видеонаблюдения, подключал, тестировал несколько дней, всё работает без нареканий. Забрал в ближайшем от дома ситилинке! Кто сомневается, берите смело
Достоинства:
Комментарий:
Судя по всему, качественный товар, профессионалы посоветовали... Пока не ставили, посмотрим как будет работать.
Достоинства:
Комментарий:
Оригинальный товар. Не восстановленный, а новый. Серийный номер проверил на сайте производителя.
Достоинства:
Комментарий:
Внешне выглядит новым, видеорегистратор не ругается, дальше проверять было лень.
Достоинства:
Комментарий:
Диск хорошо покупали под видеонаблюдение соседу ! У нас такой 2 года! Идеально записывает , скорость хорошая! Открываем с телефона и просматриваем быстро день , или время, которое нам нужно
Достоинства:
Комментарий:
Пока все хорошо, скорость - нормально, ошибок нет, цена адекватная.
Достоинства:
Комментарий:
Серия purple отлично подходит для систем видеонаблюдения. Производитель хорошо себя зарекомендовал себя в плане надёжности.