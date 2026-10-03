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Жесткий диск HDD Seagate Exos 7E10 2TB (ST2000NM017B) купить в Москве цены от {{productMinPrice}} ₽, в Kotofoto
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Жесткий диск HDD Seagate Exos 7E10 2TB (ST2000NM017B)

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Жесткий диск HDD Seagate Exos 7E10 2TB (ST2000NM017B) - фото 1
Жесткий диск HDD Seagate Exos 7E10 2TB (ST2000NM017B) - фото 2
Жесткий диск HDD Seagate Exos 7E10 2TB (ST2000NM017B) - фото 3
Жесткий диск HDD Seagate Exos 7E10 2TB (ST2000NM017B) - фото 4
Жесткий диск HDD Seagate Exos 7E10 2TB (ST2000NM017B) - фото 5
Жесткий диск HDD Seagate Exos 7E10 2TB (ST2000NM017B) - фото 6
Жесткий диск HDD Seagate Exos 7E10 2TB (ST2000NM017B) - фото 7
Жесткий диск HDD Seagate Exos 7E10 2TB (ST2000NM017B) - фото 8
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
Характеристики
Тип товара
Жесткие диски
  • Жесткий диск HDD Seagate Exos 7E10 2TB (ST2000NM017B) - фото 1
  • Жесткий диск HDD Seagate Exos 7E10 2TB (ST2000NM017B) - фото 2
  • Жесткий диск HDD Seagate Exos 7E10 2TB (ST2000NM017B) - фото 3
  • Жесткий диск HDD Seagate Exos 7E10 2TB (ST2000NM017B) - фото 4
  • Жесткий диск HDD Seagate Exos 7E10 2TB (ST2000NM017B) - фото 5
  • Жесткий диск HDD Seagate Exos 7E10 2TB (ST2000NM017B) - фото 6
  • Жесткий диск HDD Seagate Exos 7E10 2TB (ST2000NM017B) - фото 7
  • Жесткий диск HDD Seagate Exos 7E10 2TB (ST2000NM017B) - фото 8
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
19 960 руб. 

Товар временно отсутствует в продаже

Код товара: 633571
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Характеристики

Бренд
Seagate
Тип товара
Жесткие диски
Размеры в упаковке, см
15х15х3
Вес, г.
600

Описание товара Жесткий диск HDD Seagate Exos 7E10 2TB (ST2000NM017B)

Жесткий диск Seagate Exos 7E10 [ST2000NM017B] сочетает высокий уровень производительности и надежности, поэтому подходит для интеграции в настольные компьютеры и центры обработки данных корпоративного класса. Данный накопитель обладает вместимостью 2 ТБ и скоростью вращения шпинделя 7200 об./мин. Благодаря оптимизации под RAID-массивы Seagate Exos 7E10 способен функционировать совместно с другими накопителями в системе. Использование востребованного интерфейса SATA III гарантирует простоту подключения и широкую совместимость с различным оборудованием.

Отзывы о товаре Жесткий диск HDD Seagate Exos 7E10 2TB (ST2000NM017B)




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Характеристики
Бренд
Seagate
Тип товара
Жесткие диски
Описание
Жесткий диск Seagate Exos 7E10 [ST2000NM017B] сочетает высокий уровень производительности и надежности, поэтому подходит для интеграции в настольные компьютеры и центры обработки данных корпоративного класса. Данный накопитель обладает вместимостью 2 ТБ и скоростью вращения шпинделя 7200 об./мин. Благодаря оптимизации под RAID-массивы Seagate Exos 7E10 способен функционировать совместно с другими накопителями в системе. Использование востребованного интерфейса SATA III гарантирует простоту подключения и широкую совместимость с различным оборудованием.
Самовывоз
Доставка
Отзывы


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