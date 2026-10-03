Жесткий диск HDD Seagate Exos 7E10 2TB (ST2000NM017B)
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Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
Характеристики
Тип товара
Жесткие диски
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
19 960 руб.
Товар временно отсутствует в продаже
Последняя цена
Последняя цена, по которой товар был в наличии и доступен к заказу
Код товара: 633571
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Характеристики
Размеры в упаковке, см
15х15х3
Вес, г.
600
Описание товара Жесткий диск HDD Seagate Exos 7E10 2TB (ST2000NM017B)
Жесткий диск Seagate Exos 7E10 [ST2000NM017B] сочетает высокий уровень производительности и надежности, поэтому подходит для интеграции в настольные компьютеры и центры обработки данных корпоративного класса. Данный накопитель обладает вместимостью 2 ТБ и скоростью вращения шпинделя 7200 об./мин. Благодаря оптимизации под RAID-массивы Seagate Exos 7E10 способен функционировать совместно с другими накопителями в системе. Использование востребованного интерфейса SATA III гарантирует простоту подключения и широкую совместимость с различным оборудованием.
Смотрите также: SSD накопители, Блоки питания, Видеокарты, Жесткие диски, Звуковые карты, Контроллеры, Корпуса, Кулеры и системы охлаждения, Материнские платы, Оперативная память, Оптические приводы, Процессоры (CPU), Термопаста, аксессуары для системы охлаждения, 1 тб, 2 тб, 4 тб, 6 тб, 8 тб, 10 тб, 12 тб
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Жесткий диск Seagate Exos 7E10 [ST2000NM017B] сочетает высокий уровень производительности и надежности, поэтому подходит для интеграции в настольные компьютеры и центры обработки данных корпоративного класса. Данный накопитель обладает вместимостью 2 ТБ и скоростью вращения шпинделя 7200 об./мин. Благодаря оптимизации под RAID-массивы Seagate Exos 7E10 способен функционировать совместно с другими накопителями в системе. Использование востребованного интерфейса SATA III гарантирует простоту подключения и широкую совместимость с различным оборудованием.
Смотрите также: SSD накопители, Блоки питания, Видеокарты, Жесткие диски, Звуковые карты, Контроллеры, Корпуса, Кулеры и системы охлаждения, Материнские платы, Оперативная память, Оптические приводы, Процессоры (CPU), Термопаста, аксессуары для системы охлаждения, 1 тб, 2 тб, 4 тб, 6 тб, 8 тб, 10 тб, 12 тб
Смотрите также: SSD накопители, Блоки питания, Видеокарты, Жесткие диски, Звуковые карты, Контроллеры, Корпуса, Кулеры и системы охлаждения, Материнские платы, Оперативная память, Оптические приводы, Процессоры (CPU), Термопаста, аксессуары для системы охлаждения, 1 тб, 2 тб, 4 тб, 6 тб, 8 тб, 10 тб, 12 тб
Жесткий диск HDD Seagate Exos 7E10 2TB (ST2000NM017B) - фото, характеристики, описание и цена представлены на карточке товара. Для того, чтобы сразу узнать о поступлении этого товара в наш интернет-магазин, вам надо подписаться на уведомление по email, оставив адрес своей электронной почты в форме выше на данной странице.
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