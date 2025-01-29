Жесткий диск HDD WD 3.5" NAS 4TB Red Plus SATA III WD40EFPX
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Характеристики
Описание товара Жесткий диск HDD WD 3.5" NAS 4TB Red Plus SATA III WD40EFPX
Жесткий диск WD Red Plus разработан для сетевых систем хранилищ NAS, RAID-массивов. Совместимость с ними обеспечивает микропрограмма «NASware», гарантируя круглосуточную работу диска. Надежность и комфорт работы с накопителем обусловлены функциями защиты и высокой производительностью. Такое устройство рассчитано на работу в сложных условиях, защищено от вибраций, обладая ударостойкостью на уровне 70 G. WD Red Plus объемом 4 ТБ использует интерфейс SATA III, поддерживающий пропускную способность 6 Гбит/с. Наряду с вращением шпинделя на скорости 5400 об/мин это позволяет диску демонстрировать высокую скорость записи/чтения. Для более быстрой обработки данных используется контроллер кэш-памяти на 256 МБ. Особенность диска в осуществлении контроля устранения ошибок. Это сокращает число ошибок в сетевых системах. Для повышения быстродействия накопителя реализована технология NASware 3.0, которая улучшает его скоростные параметры. Также с этой целью используется технология 3D Active Balance Plus, которая обеспечивает двухплоскостную балансировку.
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Теги товара: 4 тб
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Смотрите также: SSD накопители, Блоки питания, Видеокарты, Жесткие диски, Звуковые карты, Контроллеры, Корпуса, Кулеры и системы охлаждения, Материнские платы, Оперативная память, Оптические приводы, Процессоры (CPU), Термопаста, аксессуары для системы охлаждения, 1 тб, 2 тб, 6 тб, 8 тб, 10 тб, 12 тб
Теги товара: 4 тб
Достоинства:
Комментарий:
Всё отлично. Привезли быстро и вовремя. Диски оригинальные и новые. Спасибо!
Достоинства:
Комментарий:
Отличные диски! Тихие, производительные. Поставил в NAS вертикально, вообще не слышны. Доставка курьером, упаковка заводская. Подлинные, смарт чистый.
Достоинства:
Комментарий:
Диск рабочий. Скорость последовательного чтения около 200-210 мегабайт/с. Подключил к отдельному мини-ПК через внешний бокс (с доп. питанием) по USB 3, чтобы шарить файлы по домашней сети по SMB, всё заработало. SMART изначально был чистый, 0 часов работы. Диск \"засыпает\", когда в течение некоторого времени не используется, что позволяет экономить энергию.
Достоинства:
Комментарий:
доставка быстрая, все отлично, тихий,совсем не слышно как работает,быстрый.Покупали для системного блока. рекомендуем
Достоинства:
Комментарий:
Соответствует ожиданиям (новый подлинный диск от надёжного поставщика)
Достоинства:
Комментарий:
Хороший диск, хороший магазин, хорошая упаковка) Нареканий к работе диска пока нет..
Достоинства:
Комментарий:
Отличные, надёжные диски для круглосуточного режима работы в сетевых хранилищах. Модель проверенная годами. Рекомендую.
Достоинства:
Комментарий:
Купил в NAS, установка вертикальная. В итоге диск сильно вибрирует и, как следствие, шумит. Даже вибропластины по NAS не помогают. Три других жестких диска стоят Seagate Iron Wolf, и таких проблем с шумом и вибрацией у них нет
Достоинства:
Комментарий:
Не шумный. Работает в паре с ssd. Как и должен переходит в режим ожидания, когда к нему не обращаешься. Замеры и тесты не проводил. Всё устроило, доволен.
Отзывы о товаре Жесткий диск HDD WD 3.5" NAS 4TB Red Plus SATA III WD40EFPX
Достоинства:
Комментарий:
Всё отлично. Привезли быстро и вовремя. Диски оригинальные и новые. Спасибо!
Достоинства:
Комментарий:
Отличные диски! Тихие, производительные. Поставил в NAS вертикально, вообще не слышны. Доставка курьером, упаковка заводская. Подлинные, смарт чистый.
Достоинства:
Комментарий:
Диск рабочий. Скорость последовательного чтения около 200-210 мегабайт/с. Подключил к отдельному мини-ПК через внешний бокс (с доп. питанием) по USB 3, чтобы шарить файлы по домашней сети по SMB, всё заработало. SMART изначально был чистый, 0 часов работы. Диск \"засыпает\", когда в течение некоторого времени не используется, что позволяет экономить энергию.
Достоинства:
Комментарий:
доставка быстрая, все отлично, тихий,совсем не слышно как работает,быстрый.Покупали для системного блока. рекомендуем
Достоинства:
Комментарий:
Соответствует ожиданиям (новый подлинный диск от надёжного поставщика)
Достоинства:
Комментарий:
Хороший диск, хороший магазин, хорошая упаковка) Нареканий к работе диска пока нет..
Достоинства:
Комментарий:
Отличные, надёжные диски для круглосуточного режима работы в сетевых хранилищах. Модель проверенная годами. Рекомендую.
Достоинства:
Комментарий:
Купил в NAS, установка вертикальная. В итоге диск сильно вибрирует и, как следствие, шумит. Даже вибропластины по NAS не помогают. Три других жестких диска стоят Seagate Iron Wolf, и таких проблем с шумом и вибрацией у них нет
Достоинства:
Комментарий:
Не шумный. Работает в паре с ssd. Как и должен переходит в режим ожидания, когда к нему не обращаешься. Замеры и тесты не проводил. Всё устроило, доволен.