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Жесткий диск Toshiba AL14SX Series 300GB (AL14SXB30EN) купить в Москве цены от {{productMinPrice}} ₽, в Kotofoto
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Жесткий диск Toshiba AL14SX Series 300GB (AL14SXB30EN)

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Жесткий диск Toshiba AL14SX Series 300GB (AL14SXB30EN) - фото 1
Жесткий диск Toshiba AL14SX Series 300GB (AL14SXB30EN) - фото 2
Жесткий диск Toshiba AL14SX Series 300GB (AL14SXB30EN) - фото 3
Жесткий диск Toshiba AL14SX Series 300GB (AL14SXB30EN) - фото 4
Жесткий диск Toshiba AL14SX Series 300GB (AL14SXB30EN) - фото 5
Жесткий диск Toshiba AL14SX Series 300GB (AL14SXB30EN) - фото 6
Жесткий диск Toshiba AL14SX Series 300GB (AL14SXB30EN) - фото 7
Жесткий диск Toshiba AL14SX Series 300GB (AL14SXB30EN) - фото 8
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
Характеристики
Тип товара
Жесткий диск
  • Жесткий диск Toshiba AL14SX Series 300GB (AL14SXB30EN) - фото 1
  • Жесткий диск Toshiba AL14SX Series 300GB (AL14SXB30EN) - фото 2
  • Жесткий диск Toshiba AL14SX Series 300GB (AL14SXB30EN) - фото 3
  • Жесткий диск Toshiba AL14SX Series 300GB (AL14SXB30EN) - фото 4
  • Жесткий диск Toshiba AL14SX Series 300GB (AL14SXB30EN) - фото 5
  • Жесткий диск Toshiba AL14SX Series 300GB (AL14SXB30EN) - фото 6
  • Жесткий диск Toshiba AL14SX Series 300GB (AL14SXB30EN) - фото 7
  • Жесткий диск Toshiba AL14SX Series 300GB (AL14SXB30EN) - фото 8
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
21 080 руб. 
Начислим 338 КэтКоинов
В наличии
Код товара: 633555
Доставка в Москве
Загружаем...
Самовывоз в Москве
Загружаем...
Добавить в корзину
Жесткий диск Toshiba AL14SX Series 300GB (AL14SXB30EN)
21 080 руб.
  • Гарантия производителя: 1 год
  • Безопасный возврат 14 дней

Характеристики

Бренд
Toshiba
Тип товара
Жесткий диск
Размеры в упаковке, см
50х32х19
Вес, г.
200

Описание товара Жесткий диск Toshiba AL14SX Series 300GB (AL14SXB30EN)

Жесткий диск корпоративного класса. Данный HDD подходит для использования в системах хранения данных.

Отзывы о товаре Жесткий диск Toshiba AL14SX Series 300GB (AL14SXB30EN)




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Характеристики
Бренд
Toshiba
Тип товара
Жесткий диск
Описание
Жесткий диск корпоративного класса. Данный HDD подходит для использования в системах хранения данных.
Самовывоз
Доставка
Отзывы


Купить Жесткий диск Toshiba AL14SX Series 300GB (AL14SXB30EN) - по цене 21080 руб. в Москве с доставкой или самовывозом. Заказ можно оформить на нашем сайте kotofoto.ru или по телефону 8(495)137-52-98. Вы можете забрать товар в одном из пунктов самовывоза в Москве или оформить доставку на дом в удобное для Вас время.
Информация о технических характеристиках, комплекте поставки, стране изготовления и внешнем виде товара носит справочный характер и основывается на последних доступных к моменту публикации сведениях.
Для согласования условий договора и наличия доступных для заказа товаров с вами свяжется оператор.
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