Жесткий диск Seagate BarraCuda 8Tb (ST8000DM004)
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Характеристики
Тип товара
Жесткий диск
Форм-фактор накопителя, дюйм
3.5"
Интерфейс
SATA III
Объем
8 Тб
Скорость вращения
5400 об/мин
Объем буферной памяти, мб
128
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
31 900 руб.
Товар временно отсутствует в продаже
Последняя цена
Последняя цена, по которой товар был в наличии и доступен к заказу
Код товара: 157780
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Характеристики
Бренд
Тип товара
Жесткий диск
Форм-фактор накопителя, дюйм
3.5"
Интерфейс
SATA III
Объем
8 Тб
Скорость вращения
5400 об/мин
Объем буферной памяти, мб
128
Время наработки на отказ
1000000
Страна производитель
Китай
Размеры в упаковке, см
15х10х3
Вес, г.
900
Описание товара Жесткий диск Seagate BarraCuda 8Tb (ST8000DM004)
Жесткие диски BarraCuda идеально подходят для установки в ультрабуки и другие малогабаритные устройства. Эти модели со скоростью вращения шпинделя 7200 об/мин обладают большой емкостью и обеспечивают очень быструю передачу данных. Благодаря этому файлы копируются мгновенно, а работать с компьютером, в котором установлен такой накопитель, одно удовольствие.
Смотрите также: SSD накопители, Блоки питания, Видеокарты, Жесткие диски, Контроллеры, Корпуса, Кулеры и системы охлаждения, Материнские платы, Оперативная память, Оптические приводы, Процессоры (CPU), Термопаста, аксессуары для системы охлаждения, 1 тб, 2 тб, 4 тб, 6 тб, 10 тб, 12 тб
Теги товара: 8 тб
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Бренд
Тип товара
Жесткий диск
Форм-фактор накопителя, дюйм
3.5"
Интерфейс
SATA III
Объем
8 Тб
Скорость вращения
5400 об/мин
Объем буферной памяти, мб
128
Время наработки на отказ
1000000
Страна производитель
Китай
Жесткие диски BarraCuda идеально подходят для установки в ультрабуки и другие малогабаритные устройства. Эти модели со скоростью вращения шпинделя 7200 об/мин обладают большой емкостью и обеспечивают очень быструю передачу данных. Благодаря этому файлы копируются мгновенно, а работать с компьютером, в котором установлен такой накопитель, одно удовольствие.
Смотрите также: SSD накопители, Блоки питания, Видеокарты, Жесткие диски, Контроллеры, Корпуса, Кулеры и системы охлаждения, Материнские платы, Оперативная память, Оптические приводы, Процессоры (CPU), Термопаста, аксессуары для системы охлаждения, 1 тб, 2 тб, 4 тб, 6 тб, 10 тб, 12 тб
Теги товара: 8 тб
Смотрите также: SSD накопители, Блоки питания, Видеокарты, Жесткие диски, Контроллеры, Корпуса, Кулеры и системы охлаждения, Материнские платы, Оперативная память, Оптические приводы, Процессоры (CPU), Термопаста, аксессуары для системы охлаждения, 1 тб, 2 тб, 4 тб, 6 тб, 10 тб, 12 тб
Теги товара: 8 тб
Достоинства:
Комментарий:
заказывал женский диск пришло быстро качественный товар деньги лишнии не спрашивают как велбрисе подписки не предлагают
Достоинства:
Комментарий:
пришел вовремя, упаковка серьезная, в работе 3 месяца, пока без замечаний
Достоинства:
Комментарий:
Доставка быстрая, на второй день.Диск использовал для медиаплеера. Выглядит новым. Отформатировал на компьютере, формат NTFS, программа показала, что исправен. Устройством определился, папки читает.Пока всё хорошо работает.
Достоинства:
Комментарий:
Всё очень хорошо согласно заявленым характеристикам. Быстрая доставка. Спасибо большое продавцу.
Достоинства:
Комментарий:
работает тихо, хорошо. перед установкой форматирование в GPT формат.
Достоинства:
Комментарий:
Работает. По тестам - новый и без проблемных областей
Достоинства:
Комментарий:
Практически бесшумный, установил в видеорегистратор, работает! Пока всё отлично!
Жесткий диск Seagate BarraCuda 8Tb (ST8000DM004) - фото, характеристики, описание и цена представлены на карточке товара. Для того, чтобы сразу узнать о поступлении этого товара в наш интернет-магазин, вам надо подписаться на уведомление по email, оставив адрес своей электронной почты в форме выше на данной странице.
Информация о технических характеристиках, комплекте поставки, стране изготовления и внешнем виде товара носит справочный характер и основывается на последних доступных к моменту публикации сведениях.
Для согласования условий договора и наличия доступных для заказа товаров с вами свяжется оператор.
Отзывы о товаре Жесткий диск Seagate BarraCuda 8Tb (ST8000DM004)
Достоинства:
Комментарий:
заказывал женский диск пришло быстро качественный товар деньги лишнии не спрашивают как велбрисе подписки не предлагают
Достоинства:
Комментарий:
пришел вовремя, упаковка серьезная, в работе 3 месяца, пока без замечаний
Достоинства:
Комментарий:
Доставка быстрая, на второй день.Диск использовал для медиаплеера. Выглядит новым. Отформатировал на компьютере, формат NTFS, программа показала, что исправен. Устройством определился, папки читает.Пока всё хорошо работает.
Достоинства:
Комментарий:
Всё очень хорошо согласно заявленым характеристикам. Быстрая доставка. Спасибо большое продавцу.
Достоинства:
Комментарий:
работает тихо, хорошо. перед установкой форматирование в GPT формат.
Достоинства:
Комментарий:
Работает. По тестам - новый и без проблемных областей
Достоинства:
Комментарий:
Практически бесшумный, установил в видеорегистратор, работает! Пока всё отлично!