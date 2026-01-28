Жесткий диск WD SATA-III 8TB WD80EFPX NAS Red Plus (5640rpm) 256Mb 3.5"
Оригинальный товар
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Характеристики
Тип товара
Жесткий диск
Форм-фактор накопителя, дюйм
3.5"
Интерфейс
SATA III
Объем
8 Тб
Объем буферной памяти, мб
256
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
36 960 руб.
В наличии
Код товара: 675104
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36 960 руб.
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Характеристики
Бренд
Тип товара
Жесткий диск
Форм-фактор накопителя, дюйм
3.5"
Интерфейс
SATA III
Объем
8 Тб
Объем буферной памяти, мб
256
Время наработки на отказ
1000000
Размеры в упаковке, см
12х11х2
Вес, г.
800
Описание товара Жесткий диск WD SATA-III 8TB WD80EFPX NAS Red Plus (5640rpm) 256Mb 3.5"
Особенности: Идеальное решение для домашних офисов, опытных пользователей, предприятий малого и среднего бизнеса и потребительских/коммерческих сетевых систем хранения Для систем NAS с 8 отсеками, оптимизированных для массивов RAID Номинальная рабочая нагрузка 180 ТБ/год1, среднее время наработки на отказ 1 млн часов
Смотрите также: SSD накопители, Блоки питания, Видеокарты, Жесткие диски, Звуковые карты, Контроллеры, Корпуса, Кулеры и системы охлаждения, Материнские платы, Оперативная память, Оптические приводы, Процессоры (CPU), Термопаста, аксессуары для системы охлаждения, 1 тб, 2 тб, 4 тб, 6 тб, 10 тб, 12 тб
Теги товара: 8 тб
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Бренд
Тип товара
Жесткий диск
Форм-фактор накопителя, дюйм
3.5"
Интерфейс
SATA III
Объем
8 Тб
Объем буферной памяти, мб
256
Время наработки на отказ
1000000
Особенности: Идеальное решение для домашних офисов, опытных пользователей, предприятий малого и среднего бизнеса и потребительских/коммерческих сетевых систем хранения Для систем NAS с 8 отсеками, оптимизированных для массивов RAID Номинальная рабочая нагрузка 180 ТБ/год1, среднее время наработки на отказ 1 млн часов
Смотрите также: SSD накопители, Блоки питания, Видеокарты, Жесткие диски, Звуковые карты, Контроллеры, Корпуса, Кулеры и системы охлаждения, Материнские платы, Оперативная память, Оптические приводы, Процессоры (CPU), Термопаста, аксессуары для системы охлаждения, 1 тб, 2 тб, 4 тб, 6 тб, 10 тб, 12 тб
Теги товара: 8 тб
Смотрите также: SSD накопители, Блоки питания, Видеокарты, Жесткие диски, Звуковые карты, Контроллеры, Корпуса, Кулеры и системы охлаждения, Материнские платы, Оперативная память, Оптические приводы, Процессоры (CPU), Термопаста, аксессуары для системы охлаждения, 1 тб, 2 тб, 4 тб, 6 тб, 10 тб, 12 тб
Теги товара: 8 тб
Достоинства:
Комментарий:
Отличный винчестер, новый, запечатанный. Встал в NAS как родной. Пока все неплохо
Жесткий диск WD SATA-III 8TB WD80EFPX NAS Red Plus (5640rpm) 256Mb 3.5" - по цене 36960 руб. в интернет-магазине КотоФото. Подробная информация находится на карточке товара - описание, характеристики, фото. Забрать заказ можно из пунктов самовывоза или оформить доставку на дом. Если останутся вопросы, звоните - 8(495)137-52-98 в Москве.
Информация о технических характеристиках, комплекте поставки, стране изготовления и внешнем виде товара носит справочный характер и основывается на последних доступных к моменту публикации сведениях.
Для согласования условий договора и наличия доступных для заказа товаров с вами свяжется оператор.
Отзывы о товаре Жесткий диск WD SATA-III 8TB WD80EFPX NAS Red Plus (5640rpm) 256Mb 3.5"
Достоинства:
Комментарий:
Отличный винчестер, новый, запечатанный. Встал в NAS как родной. Пока все неплохо