Жесткий диск WD SATA-III 8TB WD8002PURP Surveillance Purple Pro
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
Характеристики
Тип товара
Жесткий диск
Форм-фактор накопителя, дюйм
3.5"
Интерфейс
SATA III
Объем
8 Тб
Скорость вращения
7200 об/мин
Объем буферной памяти, мб
256
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
42 770 руб.
В наличии
Код товара: 714813
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Загружаем...
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Самовывоз в Москве
Загружаем...
42 770 руб.
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Характеристики
Бренд
Тип товара
Жесткий диск
Форм-фактор накопителя, дюйм
3.5"
Интерфейс
SATA III
Объем
8 Тб
Скорость вращения
7200 об/мин
Объем буферной памяти, мб
256
Время наработки на отказ
2000000
Размеры в упаковке, см
15х10х3
Вес, г.
700
Описание товара Жесткий диск WD SATA-III 8TB WD8002PURP Surveillance Purple Pro
Жесткий диск WD SATA-III 8TB WD8002PURP Surveillance Purple Pro (7200rpm) 256Mb 3.5"
Смотрите также: SSD накопители, Блоки питания, Видеокарты, Жесткие диски, Контроллеры, Корпуса, Кулеры и системы охлаждения, Материнские платы, Оперативная память, Оптические приводы, Процессоры (CPU), Термопаста, аксессуары для системы охлаждения, 1 тб, 2 тб, 4 тб, 6 тб, 10 тб, 12 тб
Теги товара: 8 тб
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Бренд
Тип товара
Жесткий диск
Форм-фактор накопителя, дюйм
3.5"
Интерфейс
SATA III
Объем
8 Тб
Скорость вращения
7200 об/мин
Объем буферной памяти, мб
256
Время наработки на отказ
2000000
Жесткий диск WD SATA-III 8TB WD8002PURP Surveillance Purple Pro (7200rpm) 256Mb 3.5"
Смотрите также: SSD накопители, Блоки питания, Видеокарты, Жесткие диски, Контроллеры, Корпуса, Кулеры и системы охлаждения, Материнские платы, Оперативная память, Оптические приводы, Процессоры (CPU), Термопаста, аксессуары для системы охлаждения, 1 тб, 2 тб, 4 тб, 6 тб, 10 тб, 12 тб
Теги товара: 8 тб
Смотрите также: SSD накопители, Блоки питания, Видеокарты, Жесткие диски, Контроллеры, Корпуса, Кулеры и системы охлаждения, Материнские платы, Оперативная память, Оптические приводы, Процессоры (CPU), Термопаста, аксессуары для системы охлаждения, 1 тб, 2 тб, 4 тб, 6 тб, 10 тб, 12 тб
Теги товара: 8 тб
Жесткий диск WD SATA-III 8TB WD8002PURP Surveillance Purple Pro - по цене 42770 руб. в Москве. Приобрести товар можно в интернет-магазине КотоФото на сайте, либо по телефону 8(495)137-52-98 в Москве. Информация о характеристиках и описании указана в карточке товара.
Информация о технических характеристиках, комплекте поставки, стране изготовления и внешнем виде товара носит справочный характер и основывается на последних доступных к моменту публикации сведениях.
Для согласования условий договора и наличия доступных для заказа товаров с вами свяжется оператор.
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