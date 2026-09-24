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Жесткий диск WD SATA-III 8TB WD8002PURP Surveillance Purple Pro купить в Москве цены от {{productMinPrice}} ₽, в Kotofoto
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Жесткий диск WD SATA-III 8TB WD8002PURP Surveillance Purple Pro

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Жесткий диск WD SATA-III 8TB WD8002PURP Surveillance Purple Pro - фото 1
Жесткий диск WD SATA-III 8TB WD8002PURP Surveillance Purple Pro - фото 2
Жесткий диск WD SATA-III 8TB WD8002PURP Surveillance Purple Pro - фото 3
Жесткий диск WD SATA-III 8TB WD8002PURP Surveillance Purple Pro - фото 4
Жесткий диск WD SATA-III 8TB WD8002PURP Surveillance Purple Pro - фото 5
Жесткий диск WD SATA-III 8TB WD8002PURP Surveillance Purple Pro - фото 6
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
Характеристики
Тип товара
Жесткий диск
Форм-фактор накопителя, дюйм
3.5"
Интерфейс
SATA III
Объем
8 Тб
Скорость вращения
7200 об/мин
Объем буферной памяти, мб
256
  • Жесткий диск WD SATA-III 8TB WD8002PURP Surveillance Purple Pro - фото 1
  • Жесткий диск WD SATA-III 8TB WD8002PURP Surveillance Purple Pro - фото 2
  • Жесткий диск WD SATA-III 8TB WD8002PURP Surveillance Purple Pro - фото 3
  • Жесткий диск WD SATA-III 8TB WD8002PURP Surveillance Purple Pro - фото 4
  • Жесткий диск WD SATA-III 8TB WD8002PURP Surveillance Purple Pro - фото 5
  • Жесткий диск WD SATA-III 8TB WD8002PURP Surveillance Purple Pro - фото 6
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
42 770 руб. 
Начислим 685 КэтКоинов
В наличии
Код товара: 714813
Доставка в Москве
Загружаем...
Самовывоз в Москве
Загружаем...
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Жесткий диск WD SATA-III 8TB WD8002PURP Surveillance Purple Pro
42 770 руб.
  • Гарантия производителя
  • Безопасный возврат 14 дней

Характеристики

Бренд
WD
Тип товара
Жесткий диск
Форм-фактор накопителя, дюйм
3.5"
Интерфейс
SATA III
Объем
8 Тб
Скорость вращения
7200 об/мин
Объем буферной памяти, мб
256
Время наработки на отказ
2000000
Размеры в упаковке, см
15х10х3
Вес, г.
700

Описание товара Жесткий диск WD SATA-III 8TB WD8002PURP Surveillance Purple Pro

Жесткий диск WD SATA-III 8TB WD8002PURP Surveillance Purple Pro (7200rpm) 256Mb 3.5"



Теги товара: 8 тб

Отзывы о товаре Жесткий диск WD SATA-III 8TB WD8002PURP Surveillance Purple Pro




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Характеристики
Бренд
WD
Тип товара
Жесткий диск
Форм-фактор накопителя, дюйм
3.5"
Интерфейс
SATA III
Объем
8 Тб
Скорость вращения
7200 об/мин
Объем буферной памяти, мб
256
Время наработки на отказ
2000000
Описание
Жесткий диск WD SATA-III 8TB WD8002PURP Surveillance Purple Pro (7200rpm) 256Mb 3.5"


Теги товара: 8 тб
Самовывоз
Доставка
Отзывы


Жесткий диск WD SATA-III 8TB WD8002PURP Surveillance Purple Pro - по цене 42770 руб. в Москве. Приобрести товар можно в интернет-магазине КотоФото на сайте, либо по телефону 8(495)137-52-98 в Москве. Информация о характеристиках и описании указана в карточке товара.
Информация о технических характеристиках, комплекте поставки, стране изготовления и внешнем виде товара носит справочный характер и основывается на последних доступных к моменту публикации сведениях.
Для согласования условий договора и наличия доступных для заказа товаров с вами свяжется оператор.
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