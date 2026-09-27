Top.Mail.Ru
Жесткий диск Seagate 3.5" SATA-III 8Tb (ST8000VX010) купить в Москве цены от {{productMinPrice}} ₽, в Kotofoto
КотоФото
Найти
Статус заказа
Товар добавлен в корзину
Корзина
Избранное Избранное
Каталог товаров
Каталог товаров
 

Жесткий диск Seagate 3.5" SATA-III 8Tb (ST8000VX010)

Отзывы(0)
Добавить в избранное Поделиться
Жесткий диск Seagate 3.5&quot; SATA-III 8Tb (ST8000VX010) - фото 1
Жесткий диск Seagate 3.5&quot; SATA-III 8Tb (ST8000VX010) - фото 2
Жесткий диск Seagate 3.5&quot; SATA-III 8Tb (ST8000VX010) - фото 3
Жесткий диск Seagate 3.5&quot; SATA-III 8Tb (ST8000VX010) - фото 4
Жесткий диск Seagate 3.5&quot; SATA-III 8Tb (ST8000VX010) - фото 5
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
Характеристики
Тип товара
Жесткий диск
Форм-фактор накопителя, дюйм
3.5"
Интерфейс
SATA III
Объем
8 Тб
Скорость вращения
7200 об/мин
Объем буферной памяти, мб
256
  • Жесткий диск Seagate 3.5&quot; SATA-III 8Tb (ST8000VX010) - фото 1
  • Жесткий диск Seagate 3.5&quot; SATA-III 8Tb (ST8000VX010) - фото 2
  • Жесткий диск Seagate 3.5&quot; SATA-III 8Tb (ST8000VX010) - фото 3
  • Жесткий диск Seagate 3.5&quot; SATA-III 8Tb (ST8000VX010) - фото 4
  • Жесткий диск Seagate 3.5&quot; SATA-III 8Tb (ST8000VX010) - фото 5
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
40 341 руб. 
Начислим 646 КэтКоинов
В наличии
Код товара: 620044
Доставка в Москве
Загружаем...
Самовывоз в Москве
Загружаем...
Добавить в корзину
Жесткий диск Seagate 3.5" SATA-III 8Tb (ST8000VX010)
40 341 руб.
  • Гарантия производителя: 1 год
  • Безопасный возврат 14 дней

Характеристики

Бренд
Seagate
Тип товара
Жесткий диск
Форм-фактор накопителя, дюйм
3.5"
Интерфейс
SATA III
Объем
8 Тб
Скорость вращения
7200 об/мин
Объем буферной памяти, мб
256
Время наработки на отказ
1000000
Страна производитель
Китай
Размеры в упаковке, см
15х10х3
Вес, г.
620

Описание товара Жесткий диск Seagate 3.5" SATA-III 8Tb (ST8000VX010)

Жесткий диск Seagate SkyHawk Surveillance 8TB (ST8000VX010) (3.5", SATA 3.0 (6Gbps), 7200об/мин, 256MB, 102x26x147 мм)



Теги товара: 8 тб

Отзывы о товаре Жесткий диск Seagate 3.5" SATA-III 8Tb (ST8000VX010)




Магазины и пункты выдачи в Москве


Курьерская доставка в Москве

Похожие товары

Характеристики
Бренд
Seagate
Тип товара
Жесткий диск
Форм-фактор накопителя, дюйм
3.5"
Интерфейс
SATA III
Объем
8 Тб
Скорость вращения
7200 об/мин
Объем буферной памяти, мб
256
Время наработки на отказ
1000000
Страна производитель
Китай
Описание
Жесткий диск Seagate SkyHawk Surveillance 8TB (ST8000VX010) (3.5", SATA 3.0 (6Gbps), 7200об/мин, 256MB, 102x26x147 мм)


Теги товара: 8 тб
Самовывоз
Доставка
Отзывы


Жесткий диск Seagate 3.5" SATA-III 8Tb (ST8000VX010) - характеристики, описание товара, фото и цены представлены на карточке товара. Этот товар вы можете купить по цене 40341 руб., позвонив по телефону 8(495)137-52-98 в Москве, или оформив покупку через корзину.
Информация о технических характеристиках, комплекте поставки, стране изготовления и внешнем виде товара носит справочный характер и основывается на последних доступных к моменту публикации сведениях.
Для согласования условий договора и наличия доступных для заказа товаров с вами свяжется оператор.
Загрузка...
Загрузка...